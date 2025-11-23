Gripe y vacunación: coordenadas cartesianas inexcusables en Salud Pública

Esta "novedad" viral se traduce en una previsión de mayor número de casos. El repunte de la gripe en EE. UU. ya ha alcanzado cifras típicas de diciembre a mediados de noviembre, reflejando las tendencias observadas en el extranjero. Un aumento temprano de casos, como advierte Wolfe, se traduce "lamentablemente, inevitablemente, en más hospitalizaciones" desde el inicio de la temporada.

La temporada de gripe 2024-2025 ya fue la más dura en términos de hospitalizaciones desde 2010. Además, cobró la vida de 280 niños, la cifra más alta de muertes pediátricas registrada por los CDC hasta la fecha.

Vacunación y vulnerabilidad

Las poblaciones de mayor riesgo —mujeres embarazadas, niños pequeños (especialmente menores de dos años), ancianos y personas con enfermedades crónicas subyacentes— son las más vulnerables a la gripe grave y a las complicaciones que pueden surgir con una cepa más agresiva.

Aunque la protección de la vacuna podría estar comprometida debido al cambio de cepa (el "escape inmune" del subclade K frente al subclade J.2 utilizado en la formulación), los expertos son unánimes en su recomendación: la vacunación sigue siendo la herramienta más crucial para la mitigación.

Los primeros informes provenientes del Reino Unido sugieren que la vacuna anual todavía proporciona cierta protección contra la nueva variante. Como afirmó el director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, se espera que la vacuna "siga siendo efectiva y mantenga su efectividad contra el virus que circula cada año".

La principal fortaleza de la vacuna no es solo prevenir la infección, sino, fundamentalmente, reducir la gravedad de la enfermedad, evitando hospitalizaciones, ingresos en la unidad de cuidados intensivos y, en última instancia, la muerte.

El factor desconfianza y la amenaza a la Salud Pública

El panorama se complica debido a la baja tasa de vacunación en la población estadounidense en comparación con años anteriores.

William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, señala un factor preocupante: la creciente desconfianza del público hacia los expertos en salud. Este sentimiento se ha visto exacerbado por la presencia de figuras como Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, en posiciones de liderazgo en agencias federales de salud.

"El tipo de información despectiva sobre las vacunas que hemos estado recibiendo de Washington... ha sido confusa, desalentadora y ha contribuido a una falta de confianza en la salud pública", subraya Schaffner.

Esta erosión de la confianza es un peligro real, ya que una menor adopción de la vacuna amplifica la circulación del virus y aumenta la presión sobre el sistema de salud en un momento en que la virulencia del subclade K ya amenaza con adelantar y agravar la temporada.

Recomendaciones inmediatas: Vacunación

Para evitar una crisis de salud pública ante la amenaza del subclade K, es imperativo:

Vacunación Inmediata: Toda persona mayor de seis meses, especialmente los grupos de alto riesgo (ancianos, niños pequeños, embarazadas y personas con comorbilidades), debe vacunarse sin demora.

Vigilancia Activa: Los sistemas de vigilancia epidemiológica deben mantenerse en máxima alerta para monitorear la propagación de la cepa K y su impacto en la hospitalización.

Comunicación Clara: Las agencias de salud deben redoblar los esfuerzos para contrarrestar la desinformación con mensajes claros, coherentes y basados en evidencia sobre la seguridad y eficacia de la vacuna antigripal.

Una temporada de gripe severa y temprana es una probabilidad real. La responsabilidad de mitigar su impacto recae ahora tanto en la acción individual (vacunación) como en el fortalecimiento de la confianza pública en las directrices de salud.

