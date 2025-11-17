Viceministra de Salud de CABA Cecilia Loccisano fue eyectada: contrató una consultora propia

image

En la Declaración Jurada que Loccisano presentó al asumir como viceministra, consignó ser una de las dueñas de Eficci SRL, la empresa beneficiada con los $36 millones.

En el país del “no hay plata” y el conflicto abierto con los trabajadores de la medicina pediátrica, los negocios de la ahora ex funcionaria hicieron mucho ruido y fue imposible sostenerla en su cargo.