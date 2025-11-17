La firma cuestionada se llama Eficci SRL, es una consultora de propiedad en un 90 % de Cecilia Loccisano: la denuncia fue formulada en el mes de mayo de 2025 por el portal El Disenso y terminó de explotar en CABA a mediados del mes de noviembre.
EX ESPOSA DE JORGE TRIACA
Viceministra de Salud de CABA Cecilia Loccisano fue eyectada: contrató una consultora propia
Mientras médicos del Hospital Garrahan le exigían una recomposición salarial, la viceministra de Salud de CABA se adjudicaba de manera directa $36 millones.
La ex funcionaria es la esposa del ex ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca. Se había convertido en una figura central del conflicto de las autoridades estatales con los trabajadores del Hospital Garrahan.
Loccisano admitió públicamente que los médicos residentes cobraban apenas $797.000 mensuales y calificó a esa situación como “un desastre”.
Mientras la crisis en la salud pública pediátrica crecía, la consultora Eficci SRL era contratada sin licitación por la gestión de Jorge Macri por $ 36 millones para “análisis de factibilidad, procedimientos y modelos en investigación y análisis en inversión y financiamiento externo europeo para proyectos en GCBA”.
Incompatibilidad para funcionarios públicos
En la Declaración Jurada que Loccisano presentó al asumir como viceministra, consignó ser una de las dueñas de Eficci SRL, la empresa beneficiada con los $36 millones.
En el país del “no hay plata” y el conflicto abierto con los trabajadores de la medicina pediátrica, los negocios de la ahora ex funcionaria hicieron mucho ruido y fue imposible sostenerla en su cargo.