Las empresas (con sus ONs) tomaron la delantera y fondearon US$2.900 MM

Nigeria es la referencia del momento. El país africano emitió esta semana al 8,625% a diez años y al 9,125% a veinte. Un rendimiento difícil de imaginar para Argentina hoy, pero no imposible en un escenario de compresión adicional y acuerdos concretos con el FMI.

El Gobierno no se quedó quieto. La recompra de bonos 2029 y 2030 bajo el esquema de “debt for education” y los rumores sobre nuevos Repos funcionan como señales de acercamiento a los mercados internacionales.

La emisión del Bonte 2030, suscripto en dólares por US$1.500 millones al 29,5% TNA, también juega en esa dirección. El mercado lo leyó como una señal de que existe demanda extranjera dispuesta a convalidar instrumentos en pesos bajo un marco de estabilidad cambiaria.

image

El talón de Aquiles sigue siendo la acumulación de reservas

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, insistió esta semana en que el programa económico no puede fijar como objetivo la acumulación de reservas a cualquier costo. Pero la brecha con el FMI persiste. Las reservas netas siguen en terreno negativo en US$12.275 millones y el Gobierno todavía debe sumar US$9.117 millones antes de fin de año.

En el frente comercial, octubre dejó un superávit de US$800 millones, pero un 12,2% por debajo del mismo mes de 2024. Sin un tipo de cambio real alto y con un nivel de actividad que empieza a recuperarse, el aporte de la balanza comercial luce más modesto que el del año pasado.

image

La carta potencial aparece del lado de la monetización. La base monetaria es menos del 5% del PIB y el M2 apenas llega al 8%. Para el equipo económico, esto abre margen para comprar reservas sin esterilizar en un contexto de demanda genuina de dinero.

El esquema de bandas

La estabilidad cambiaria sostiene al resto de la arquitectura financiera. Los contratos de dólar futuro no muestran estrés hasta mediados de 2026 y el mercado sostiene que el esquema de bandas ganó tiempo. La estacionalidad de diciembre y enero ayuda: aguinaldos, Fiestas y vacaciones aumentan la demanda de dinero y reducen la presión dolarizadora.

Con exportaciones estimadas en US$5.000 millones, el campo podría aportar un flujo adicional que respalde la estabilidad.

Sin embargo, la distancia al techo de las bandas es mínima. El tipo de cambio mayorista está apenas 6,5% abajo del límite que obligaría al BCRA a intervenir. Un shock externo, una caída de commodities o un episodio internacional de aversión al riesgo pueden gatillar movimientos bruscos.

image

Una macro más firme, un BCRA todavía vulnerable

La foto macro de hoy luce mucho más sólida que la de fines de 2023. El superávit fiscal, la brecha cambiaria apagada y la inflación descendente son señales que el mercado reconoce. Sin embargo, la debilidad del Banco Central sigue limitando el margen de maniobra. Las reservas brutas equivalen al 6% del PIB y las netas apenas al 0,6%. Una economía con un blindaje reducido depende del financiamiento externo para robustecer ese colchón.

Por eso, la ventana que abrió el mercado global es tan estratégica. Una mayor compresión del riesgo país podría habilitar emisiones soberanas que reordenen el perfil de vencimientos y liberen al BCRA de presiones inmediatas.

El desafío es aprovechar el momento antes de que la volatilidad vuelva a escena. El mercado internacional suele ser generoso en períodos cortos y exigente cuando se dilatan las definiciones.

Hoy, la oportunidad existe. Falta saber si el Gobierno la tomará a tiempo.

