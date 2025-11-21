Naranja X sorprende al mercado: Nueva emisión de ON con opciones en pesos y dólar MEP

Naranja X: Qué ofrecen las nuevas ON y a qué tipo de inversor apuntan

La fintech lanzó dos tipos de Obligaciones Negociables que se diferencian por su moneda, riesgo y horizonte de inversión:

1. ON en pesos: ¿Cómo funciona la opción ligada a TAMAR?

Quienes buscan rendimiento en moneda local tienen a disposición una ON atada a la Tasa TAMAR, es decir, el interés que se aplica a los adelantos en cuenta corriente. Esta alternativa seduce a los inversores que desean mantener liquidez en pesos.

2. ON en dólar MEP: ¿Por qué es atractiva para perfiles dolarizadores?

La segunda opción está pensada para quienes prefieren posicionarse en instrumentos dolarizados sin la necesidad de contar con dólares billete. Al operar en dólar MEP, los suscriptores pueden acceder a cobertura en moneda dura sin involucrarse en operaciones cambiarias complejas, algo especialmente valorado por quienes buscan protegerse del riesgo local.

Además, Naranja X recordó que los tenedores de la Clase 63 (TN63O) podrán utilizar ese instrumento para suscribir la nueva ON en dólares, permitiendo “rolear” la inversión sin realizar nuevos desembolsos. Esta posibilidad mejora la eficiencia financiera y facilita la continuidad de estrategias de largo plazo.

¿Qué son las ON de Naranja X y por qué ganan popularidad entre los ahorristas?

Las Obligaciones Negociables son títulos de deuda que las empresas emiten para obtener financiamiento del mercado. A cambio, los inversores reciben intereses y un cronograma claro de pagos.

Entre las ventajas más destacadas:

plazos definidos de cobro y rescate,

tasas de interés fijas o variables conocidas desde el inicio,

ideales para estrategias de inversión de mediano y largo plazo.

En diálogo con el medio iProUP, el analista económico Damián Di Pace señaló que las ON “aportan rentabilidad, seguridad y diversificación” gracias a sus tasas internas de retorno y a la variedad de empresas emisoras que permiten equilibrar riesgo dentro de un portafolio.

naranja x

Cómo invertir en las ON de Naranja X: Requisitos y canales disponibles

La suscripción se podrá realizar desde:

el home banking de los bancos participantes,

o cualquier broker o ALyC con acceso al mercado local.

Para participar, los inversores necesitan:

tener una cuenta de inversión habilitada,

disponer de fondos en la moneda correspondiente,

y aceptar las condiciones de licitación definidas por la compañía.

Una vez finalizado el proceso, las ON se podrán negociar libremente en el mercado secundario, lo que otorga liquidez y flexibilidad para ajustar posiciones según la evolución del mercado.

Una jugada estratégica de Naranja X en un mercado sediento de instrumentos seguros

La decisión de lanzar dos instrumentos —uno en pesos y otro en dólar MEP— refleja la lectura que hace Naranja X sobre el momento actual: un mercado con fuerte apetito por activos corporativos y con inversores que buscan refugios claros frente a la incertidumbre.

El respaldo operativo de la compañía, su escala y su nivel de penetración en el sistema financiero argentino se convierten en un plus para quienes buscan inversiones con previsibilidad y desempeño sólido.

Más noticias en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

nomía: Rechina la cadena de pagos y se complica el frente laboral

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

¿Lo levantan más temprano que tarde?: La apuesta de El Trece que se cae a pedazos