La morosidad del crédito y tarjetas alcanza un peligroso récord en 15 años

Créditos personales con 9.1% en mora.- Créditos personales con 9.1% en mora.-

Tarjetas de crédito con mora del 7.4%.- Tarjetas de crédito con mora del 7.4%.-

Este récord en quince años ya se venía registrando en los últimos meses pero, lejos de ser un dato aislado, se va consolidando como una peligrosa tendencia que pone en riesgo la solvencia de las familias y de los bancos. Al no poder cobrar el dinero prestado, los bancos también terminarían cobrando ese "costo" a otros usuarios.

El endeudamiento se observa a lo largo y ancho del país. Tal como informó Urgente24, en Rosario el endeudamiento dejó de ser una excepción para convertirse en una realidad cada vez más 'cotidiana'. La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor detecta un fenómeno que se agrava mes a mes: más personas utilizan tarjetas de crédito o los préstamos personales para comprar alimentos, pagar servicios o cubrir medicamentos.

Más allá de que las tasas de interés hayan bajado en el último mes, los salarios reales bajos siguen presionando fuertemente el bolsillo de los argentinos, por lo que por lo pronto no se ve ninguna medida gubernamental que pudiera mejorar la situación de la morosidad ni del consumo masivo.

