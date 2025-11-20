La morosidad en el crédito y las tarjetas de crédito sufrió un nuevo aumento que la llevó a picos históricos. Las tarjetas de crédito tienen un nivel de mora en el pago de 7,4%, el credito personal con falta de pago pica a 9,1% y los créditos familiares, a 7,3%.
MOROSIDAD Y BANCOS
La morosidad del crédito y tarjetas alcanza un peligroso récord en 15 años
La morosidad de créditos y tarjetas de crédito registró el máximo histórico en los últimos quince años.
La morosidad está fuertemente ligada a los salarios y la inflación
Este dato, que se desprende de un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se corresponde con el aumento de precios por encima de los ajustes salariales de la mayor parte de los argentinos. Sumado a eso, el aumento en los precios de los servicios básicos y transporte deja a los asalariados con un ingreso disponible limitado para responder a todas las necesidades cotidianas y genera que se dejen de pagar créditos y tarjetas.
Otro punto que agrava la situación es que muchas familias utilizan tarjeta de crédito para pagar gastos básicos y hasta alimentos. Por eso, a medida que aumentan los precios, tener menos disponibilidad crediticia puede afectar gravemente la cobertura de necesidades básicas.
El economista Christian Buteler realizó gráficos que muestran que la morosidad es la más alta en 15 años y los publicó en sus redes sociales:
Este récord en quince años ya se venía registrando en los últimos meses pero, lejos de ser un dato aislado, se va consolidando como una peligrosa tendencia que pone en riesgo la solvencia de las familias y de los bancos. Al no poder cobrar el dinero prestado, los bancos también terminarían cobrando ese "costo" a otros usuarios.
El endeudamiento se observa a lo largo y ancho del país. Tal como informó Urgente24, en Rosario el endeudamiento dejó de ser una excepción para convertirse en una realidad cada vez más 'cotidiana'. La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor detecta un fenómeno que se agrava mes a mes: más personas utilizan tarjetas de crédito o los préstamos personales para comprar alimentos, pagar servicios o cubrir medicamentos.
Más allá de que las tasas de interés hayan bajado en el último mes, los salarios reales bajos siguen presionando fuertemente el bolsillo de los argentinos, por lo que por lo pronto no se ve ninguna medida gubernamental que pudiera mejorar la situación de la morosidad ni del consumo masivo.
