Tarjetas de crédito: El nuevo golpe que reciben los consumidores tras el DNU

Otro punto sensible es que la tasa de interés por punitorios será totalmente libre, sin ningún límite ni regulación. Las empresas podrán fijar multas elevadas por atrasos, sin tope máximo y sin supervisión del Banco Central. Antes, existía un marco de referencia que impedía abusos. Esa barrera desaparece.

Tampoco será obligatorio que el nombre del titular aparezca impreso en la tarjeta. Esto genera dudas en materia de seguridad, prevención del fraude y control de identidad.

Tarjetas de crédito sin regulación: ¿Qué cambios concretos introduce el DNU?

Las modificaciones más relevantes que impactan directamente en los consumidores son:

Se elimina la obligación de identificar al usuario en la tarjeta.

Desaparece la obligación de entregar copias del contrato al titular, fiador o adherente.

al titular, fiador o adherente. Las cláusulas contractuales ya no deben ser autorizadas ni registradas por el Banco Central.

por el Banco Central. Se elimina el requisito de utilizar texto destacado o subrayado para cláusulas relevantes.

para cláusulas relevantes. Ya no es obligatoria la firma del contrato para validar la relación entre empresa y usuario.

para validar la relación entre empresa y usuario. Las empresas podrán cobrar cargos aun si el vínculo contractual no está formalmente perfeccionado.

Dejan de ser nulas las multas fijas por atrasos , que ahora pueden imponerse libremente.

, que ahora pueden imponerse libremente. También dejan de ser nulos los adicionales no autorizados por la autoridad de aplicación.

por la autoridad de aplicación. El Banco Central pierde la potestad de sancionar a las emisoras por incumplimientos.

a las emisoras por incumplimientos. Las compañías podrán reportar la mora del usuario a bases de datos privadas, como Veraz, sin restricciones previas.

Cambian las tarjetas de crédito: Cómo unificar límites y no quedarse sin tope

Consumidores y tarjetas de crédito: ¿Por qué crece la preocupación?

Para organizaciones de defensa del consumidor, estas modificaciones rompen el equilibrio que existía entre emisoras y usuarios. Hasta ahora, la Ley 25.065 funcionaba como una red de contención frente a posibles prácticas abusivas. Con el nuevo esquema, las empresas tendrán un margen mucho más amplio para fijar condiciones, cobrar cargos y aplicar sanciones sin supervisión estatal.

La falta de regulación también genera incertidumbre sobre la transparencia de los contratos, la claridad de la información y la capacidad del usuario para reclamar.

Más noticias en Urgente24

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Retenciones 0%: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción