ROSARIO. La ciudad no se queda atrás: el endeudamiento dejó de ser una excepción para convertirse en una realidad cada vez más 'cotidiana'. La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor detecta un fenómeno que se agrava mes a mes: más personas utilizan tarjetas de crédito o los préstamos personales para comprar alimentos, pagar servicios o cubrir medicamentos.
JUBILADOS, LOS MÁS GOLPEADOS
Endeudarse para pagar deudas: Vivir a base de tarjetas de crédito o préstamos
Las tarjetas de crédito pican en punta
Al respecto, Ariadna Ciammarriello, coordinadora de Atención al Público del área sostuvo que "Antes los pedidos de refinanciación eran pocos. Ahora, todos los días recibimos personas que no llegan a pagar ni el mínimo". Según lo comentado, el cambio refleja un deterioro estructural del ingreso familiar.
La funcionaria remarcó que las compras básicas que se realizan en supermercados y farmacias acuden al crédito, lo que anteriormente se reservaba para bienes 'durables'.
"Hace unos años la gente usaba la tarjeta para comprar una heladera o un televisor. Hoy la usan para llenar la heladera o comprar remedios", expresó.
Endeudarse para pagar deudas
A partir de lo dicho por Ciammarriello, el fenómeno que más preocupa es el endeudamiento en espiral. Es decir, sacar un préstamo para abonar otro. "La gente pide adelantos de sueldo o préstamos personales para cubrir la tarjeta, pero al mes siguiente debe más. Y cuando el banco deja de prestar, aparecen las financieras no reguladas o los prestamistas barriales, donde se devuelve el triple en apenas 30 días", precisó.
A ello se le suman los anticipos de sueldo de bancos y billeteras digitales que llegan con tasas altísimas.
"Hay préstamos de 450 mil pesos que en 30 días devuelven casi 500 mil. Parece poco, pero es un 10% mensual. Si eso se repite, la deuda se multiplica rápidamente", indicó.
En ese sentido, cuando los deudores quedan fuera del sistema formal, las cuevas financieras y cobradores informales aparecen con métodos cada vez más agresivos. "Recibimos denuncias de llamadas intimidatorias, amenazas de embargos falsos o contactos con familiares o empleadores", detalló.
De manera continuada, agregó que "A veces llaman desde Buenos Aires o Córdoba, dicen ser estudios jurídicos y ofrecen ‘descuentos’ para cerrar la deuda. Nadie sabe cuál es el monto real ni qué intereses aplican. La gente paga por miedo".
Golpe a los jubilados
La situación crítica golpea de lleno a los adultos mayores. Tal es así que Ciammarriello contó que "todos los días" recibe a jubilados "que se ponen a llorar".
"Son personas que tienen la costumbre de pagar todo y no soportan la idea de figurar como morosos. Pero muchos están usando crédito para comprar comida o remedios y ya no pueden sostenerlo", lamentó.
Tal es así que ocho de cada 10 personas que se acercan a la oficina están en mora o temen caer en ella. "Antes la mayoría venía por estafas virtuales; ahora preguntan qué pasa si no pueden pagar el préstamo o la tarjeta. Eso muestra que el endeudamiento ya atraviesa a todos los sectores", explicó.
Para cerrar, Ciammarriello fue contundente: "Estamos hablando de gente con trabajo, no de personas que se endeudaron por lujo. Si seguimos así, vamos a tener una ciudad endeudada para sobrevivir, no para progresar".
