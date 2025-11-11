Endeudarse para pagar deudas: Vivir a base de tarjetas de crédito o préstamos

image El uso del plástico continúa en ascenso.

Endeudarse para pagar deudas

A partir de lo dicho por Ciammarriello, el fenómeno que más preocupa es el endeudamiento en espiral. Es decir, sacar un préstamo para abonar otro. "La gente pide adelantos de sueldo o préstamos personales para cubrir la tarjeta, pero al mes siguiente debe más. Y cuando el banco deja de prestar, aparecen las financieras no reguladas o los prestamistas barriales, donde se devuelve el triple en apenas 30 días", precisó.

A ello se le suman los anticipos de sueldo de bancos y billeteras digitales que llegan con tasas altísimas.

"Hay préstamos de 450 mil pesos que en 30 días devuelven casi 500 mil. Parece poco, pero es un 10% mensual. Si eso se repite, la deuda se multiplica rápidamente", indicó.

En ese sentido, cuando los deudores quedan fuera del sistema formal, las cuevas financieras y cobradores informales aparecen con métodos cada vez más agresivos. "Recibimos denuncias de llamadas intimidatorias, amenazas de embargos falsos o contactos con familiares o empleadores", detalló.

De manera continuada, agregó que "A veces llaman desde Buenos Aires o Córdoba, dicen ser estudios jurídicos y ofrecen ‘descuentos’ para cerrar la deuda. Nadie sabe cuál es el monto real ni qué intereses aplican. La gente paga por miedo".

Golpe a los jubilados

La situación crítica golpea de lleno a los adultos mayores. Tal es así que Ciammarriello contó que "todos los días" recibe a jubilados "que se ponen a llorar".

"Son personas que tienen la costumbre de pagar todo y no soportan la idea de figurar como morosos. Pero muchos están usando crédito para comprar comida o remedios y ya no pueden sostenerlo", lamentó.

Tal es así que ocho de cada 10 personas que se acercan a la oficina están en mora o temen caer en ella. "Antes la mayoría venía por estafas virtuales; ahora preguntan qué pasa si no pueden pagar el préstamo o la tarjeta. Eso muestra que el endeudamiento ya atraviesa a todos los sectores", explicó.

Para cerrar, Ciammarriello fue contundente: "Estamos hablando de gente con trabajo, no de personas que se endeudaron por lujo. Si seguimos así, vamos a tener una ciudad endeudada para sobrevivir, no para progresar".

image El grupo más vulnerable.

