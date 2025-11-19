El seleccionado de Bolivia quedó 7º en las eliminatorias al Mundial 2026 y se ganó el derecho de jugar el repechaje por dos boletos directos al mundial. El mismo se disputará entre el 23 y 31 de marzo de 2026 en México. El conjunto del altiplano entra en semifinales ya que por su ranking FIFA no pudo entrar derecho en la final.
EL SORTEO
Mundial 2026: Este jueves (20/11) Bolivia conocerá su rival en el repechaje
La Selección de Bolivia se clasificó al repechaje intercontinental al Mundial y este jueves bien temprano conocerá a su primer rival, ya que entra en semis.
Bolivia y el sueño del Mundial 32 años después
El repechaje intercontinental se disputará en México en marzo de 2026 entre los seleccionados de Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam, República del Congo e Irak. Los dos mejores clasificados según el ranking FIFA publicado el 19 de noviembre pasarán derecho a las finales, y los otros cuatro jugarán semifinales.
Según el ranking FIFA República del Congo está en el puesto 56 e Irak en el 58, y estos dos equipos serán los que disputarán las finales, teniendo que vencer solo a un rival para llegar al Mundial 2026. El resto Jamaica (70), Bolivia (76), Surinam (123) y Nueva Caledonia (149) serán los que se encuadren en dos semifinales para que los ganadores sean los rivales de Congo e Irak.
De esta forma el rival del seleccionado de Bolivia saldrá entre estos tres seleccionados: Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia, siendo los jamaiquinos el rival más duro que pueden enfrentar en esta instancia.
El sorteo se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en la sede de FIFA en Zúrich a las 9hs de Argentina (13hs local). En Argentina se podrá ver por Directv y sus canales deportivos como también en su plataforma de streaming. Para los que no tengan el servicio pago lo podrán ver por el canal de Youtube de FIFA.
UEFA también hará su sorteo
La FIFA no solo realizará el sorteo del repechaje intercontinental, también en la misma ceremonia hará el sorteo de los equipos europeos, donde 16 irán por uno de los 4 boletos disponibles.
EL formato de disputa será el siguiente. Se dividen los 16 equipos en 4 llaves de 4 equipos, o sea que todos arrancan en semifinales. La primera instancia los locales serán los equipos mejor rankeados, o sea todos los seleccionados que se ubiquen en el bombo 1 y 2. Una vez que se disputen las 8 semifinales, los ganadores jugarán 4 finales por 4 boletos al Mundial 2026. Allí la localía se sorteará.
Para mañana jueves los 16 equipos serán encuadrados en 4 bombos, enfrentando los del bombo 1 a los del 4 y los del 2 a los del 3. La distribución de bombos es de acuerdo al ranking FIFA y no de UEFA, y quedaron conformados de la siguiente manera:
- Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania.
- Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia.
- Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.
- Bombo 4: Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte.
Cabe aclarar que los equipos del Bombo 1 al 3 llegan como los segundos de grupo en las Eliminatorias de UEFA, mientras que los del Bombo 4 llegan de la Nations League.
Entonces a levantarse temprano mañana jueves (19/11) para ver cómo quedan encuadrados los equipos que quieren conseguir uno de los últimos 6 boletos al mundial. Hasta ahora los 42 equipos clasificados son:
- Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
- Concacaf (3/6): Panamá, Curazao y Haití.
- África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
- Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
- Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.
- Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.
- Organizadores: México, Canadá, EEUU.
