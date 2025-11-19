Mundial 2026: Este jueves (20/11) Bolivia conocerá su rival en el repechaje

UEFA también hará su sorteo

La FIFA no solo realizará el sorteo del repechaje intercontinental, también en la misma ceremonia hará el sorteo de los equipos europeos, donde 16 irán por uno de los 4 boletos disponibles.

EL formato de disputa será el siguiente. Se dividen los 16 equipos en 4 llaves de 4 equipos, o sea que todos arrancan en semifinales. La primera instancia los locales serán los equipos mejor rankeados, o sea todos los seleccionados que se ubiquen en el bombo 1 y 2. Una vez que se disputen las 8 semifinales, los ganadores jugarán 4 finales por 4 boletos al Mundial 2026. Allí la localía se sorteará.

image

Para mañana jueves los 16 equipos serán encuadrados en 4 bombos, enfrentando los del bombo 1 a los del 4 y los del 2 a los del 3. La distribución de bombos es de acuerdo al ranking FIFA y no de UEFA, y quedaron conformados de la siguiente manera:

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania.

Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia.

Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Bombo 4: Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte.

Cabe aclarar que los equipos del Bombo 1 al 3 llegan como los segundos de grupo en las Eliminatorias de UEFA, mientras que los del Bombo 4 llegan de la Nations League.

Entonces a levantarse temprano mañana jueves (19/11) para ver cómo quedan encuadrados los equipos que quieren conseguir uno de los últimos 6 boletos al mundial. Hasta ahora los 42 equipos clasificados son:

Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Concacaf (3/6): Panamá, Curazao y Haití.

África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

Organizadores: México, Canadá, EEUU.

