Temor en Boca Juniors por lo que dicen sobre Exequiel Zeballos

Por eso mismo lo que aseguró Nicolás Ambrogi generó repercusión y preocupación en muchos hinchas de Boca Juniors.

"Flamengo tiene los ojos puestos en Exequiel Zeballos. Una vez finalizado el torneo podría llegar una oferta por el Chango.", aseguró el periodista.

Cabe aclarar que el contrato del delantero finaliza en diciembre de 2026, por lo que si no hay renovación, la venta podría ser por un monto no tan elevado.

De igual manera, aún falta para que empiecen a haber novedades concretas respecto al próximo mercado de pases.

Lo que se le viene a Boca Juniors

Primero lo primero, piensan en Boca Juniors. Es cierto que el Xeneize se aseguró jugar Copa Libertadores desde fase de grupos en 2026, pero esto no quiere decir que el 2025 haya sido un buen año ni mucho menos.

Para redondear un año aceptable, el Xeneize deberá consagrarse del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Para lograr ese objetivo, lo primero que deberán hacer los de Claudio Úbeda, es vencer a Talleres de Córdoba de Carlos Tévez en los octavos de final.

Dicho encuentro será el próximo domingo 23 de noviembre desde las 20 horas en la Bombonera, el juez principal será Sebastián Zunino y en el VAR estará Adrián Franklin.

Quien gane la serie, se enfrentará en la siguiente instancia con el ganador de Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors.

River Plate o Racing Club (que se enfrentan entre sí) podrían ser rivales de Boca en semifinales mientras que la final podría ser ante Rosario Central o San Lorenzo, entre otros.

