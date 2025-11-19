Retail: Cinco fuerzas que están revolucionando la industria y la experiencia del cliente

Plataformas integradas: Las Customer Data Platforms (CDP) y otras arquitecturas unificadas de datos son hoy la columna vertebral de la personalización a escala. Al integrar marketing, ventas, servicio y operaciones, permiten decisiones más ágiles y una orquestación omnicanal coherente.

Emotional AI: Detectar y responder a señales afectivas —como tono de voz, microgestos o expresiones— abre una nueva frontera en el diseño de experiencias. La IA emocionalintroduce empatía en los entornos digitales y permite que la tecnología amplifique lo humano en lugar de sustituirlo.

Implementaciones exitosas ya muestran aumentos del 40% en la satisfacción del cliente y reducciones cercanas al 30% en la pérdida de usuarios.

Zero Friction Tech: Automatización inteligente, biometría, IoT y pagos automáticos impulsan un recorrido de compra casi invisible, donde cada interacción es rápida y coherente.

Empresas adoptan formatos más novedosos

Más allá de la complejidad que implica adoptar estas tecnologías, Softtek destaca que los resultados son inmediatos: las compañías que implementan esta agenda alcanzan retornos de inversión superiores al 300% y recuperan la inversión en menos de seis meses. “En una industria donde el consumidor es cada vez más exigente, ofrecer una experiencia más simple y segura se convierte en un diferenciador estratégico que impacta directamente en los ingresos y en la lealtad del cliente”, concluye Gómez Quintana.

———————————-

Otras lecturas de Urgente24:

Datazo: los celulares importados bajarán un 40% su precio en Argentina

Supermercado remata aires acondicionados con grandes descuentos para el verano

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas de marca con 70% de descuento

Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa