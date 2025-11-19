Mundial 2026: Haití, Curazao y Escocia sorprenden al mundo entero

Tal es el caso de Curazao, Haití y Escocia.

Curazao

Con apenas 156,115 habitantes, la isla caribeña rompió un récord que pertenecía a Islandia, cuya presencia en Rusia 2018 había sido vista como la máxima hazaña demográfica del deporte.

La particularidad es que ningún futbolista de los que juegan allí, es nacido en su territorio. La igualdad ante Jamaica 0 a 0 le otorgó la clasificación al Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1991003551771079065&partner=&hide_thread=false | Celebraciones en la isla de Curazao luego de la primera clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. pic.twitter.com/l9RDScyDdN — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 19, 2025

Haití

Haití vuelve a jugar un Mundial luego de 52 años (el último había sido en 1974). Esto lo consiguió luego de su triunfo 2 a 0 a Nicaragua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/StokeyyG2/status/1990981612993921463&partner=&hide_thread=false These are the scenes as the Haiti players, staff and fans find out they’ve qualified for their first World Cup in 51 YEARS…



What an achievement for them all.pic.twitter.com/0ib4agxHzl — george (@StokeyyG2) November 19, 2025

Escocia

Los escoceses vencieron 4 a 2 a Dinamarca y se meten en un Mundial luego de 28 años. Su última competencia del mundo había sido en Francia 1998.

Con un golazo de chilena y otro desde la mitad de la cancha, Escocia logró su pasaje a Estados Unidos, México y Canadá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1990900985816920411&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA TOTAL EN GLASGOW!! ¡GOLAZO DE KENNY MCLEAN DESDE LA MITAD DE CANCHA PARA EL 4-2 ANTE DINAMARCA Y ESCOCIA AL MUNDIAL! ¡OTRO MÁS PARA EL PUSKAS!



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JQzgue5yuQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025

Mundial 2026: clasificados hasta el momento y formato

Con los clasificados que se confirmaron ayer, estos son los seleccionados clasificados al Mundial 2026 hasta el momento (42 de 48):

Canadá - Anfitrión

México - Anfitrión

Estados Unidos - Anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Bélgica

Austria

España

Suiza

Escocia

Panamá

Haití

Curazao

image

El formato del Mundial

El torneo ampliará su cupo a 48 equipos, divididos en 12 grupos de cuatro equipos en la primera fase. Disputarán el formato tradicional de esta instancia, pero otorgando boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros.

Desde allí, se jugarán los 16° de final hasta llegar a la gran final.

El Mundial se disputará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026.

El sorteo para conocer los grupos será el próximo viernes 5 de diciembre.

+ EN GOLAZO 24

Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo

Temor en Boca Juniors por lo que dicen sobre Exequiel Zeballos

Federico Bulos en el centro de la polémica tuitera: "Virgo"