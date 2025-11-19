Alimentos ricos en proteínas para el desayuno y que no son huevo

Los frijoles y legumbres además son excelentes fuentes de fibra, ácido fólico, potasio, hierro y zinc

Yogur

El yogur es un alimento muy rico en proteínas y, por su puesto, un clásico en el desayuno. Puedes combinarlo con frutas, semillas, nueces, y hasta comerlo solo.

La Universidad de Harvard indica que, "el yogur griego es una excelente opción, ya que tiene un alto contenido en proteínas, así como en nutrientes como calcio, vitaminas y minerales".

¿Cuánta proteína tiene el yogur griego? el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indica que 10.3 gramos de proteínas por cada 100 gramos de yogur.

Yogur.jpg El yogur es una muy buena opción para sumar proteínas a tu rutina de la mañana.

Frutos secos

Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes... no sólo tienen un alto contenido de proteínas, sino que también aportan grasas saludables, vitaminas y minerales.

Para tener una idea, según datos de la Clínica Universidad de Navarra, por cada 100 gramos de almendras hay 21 gramos de proteínas.

Sólo recuerde que, en general, se recomienda comer un puñado de frutos secos al día.

Queso ricotta

Otra gran fuente de proteínas para desayunar es el queso ricotta, ligero y delicioso.

La tabla de alimentos ricos en proteínas de Johns Hopkins Medicine indica que media taza de queso ricotta proporciona 14 gramos de proteínas.

Además, este queso es recomendado por expertos en salud del corazón, como la British Heart Foundation: "En comparación con la mayoría de los quesos, la ricotta es una opción más saludable porque contiene menos sal y grasa".

Avena

La avena es otro alimento tradicional del desayuno del que se puede obtener proteínas y otros nutrientes básicos, como la fibra, que mejora la digestión, reduce el colesterol, regula el azúcar en sangre, y más.

Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indica que en 100 gramos de avena hay 13.5 gramos de proteínas.

Puedes combinar la avena con nueces, frutas, mantequilla de maní, semillas de chía, y más.

