Federico Bulos fue el relator del partido entre Barracas Central y Huracán el pasado lunes 17 de noviembre y horas después de finalizado el encuentro, el periodista se agarró con un usuario de X. Este lo había acusado de "hacer silencio" contra el Guapo (Chiqui Tapia).
SE PUDRIÓ
Federico Bulos en el centro de la polémica tuitera: "Virgo"
El periodista de ESPN Federico Bulos estalló contra un tuitero luego de que lo acusara de hacer silencio con Barracas Central y Chiqui Tapia.
El encuentro entre Barracas y el Globo ha tenido muchas polémicas y gran parte de los simpatizantes del fútbol argentino estallaron ante los reiterados fallos arbitrales que favorecen al equipo dirigido por Rubén Darío Insúa.
Federico Bulos y un encontronazo tuitero
Una vez finalizado el encuentro entre Barracas Central y Huracán, todo el plantel del Globo (incluyendo a su entrenador Frank Darío Kudelka) fue a quejarse con el árbitro Andrés Gariano.
Fue un nuevo partido en donde se cumplieron algunas suspicacias en favor del Guapo pero no fue uno más: el equipo de Parque Patricios quedó eliminado de los playoffs y sin chances de jugar Copa Sudamericana.
Lejos de quedarse callado, el periodista de ESPN F90 contestó y generó repercusión en redes: "Qué te pasa nenazo? da la cara y hablá como un hombre, virgo."
Lo llamativo es que fue su único tuit desde el 16 de noviembre. Antes y después no posteó nada en esa plataforma.
Barracas Central y la polémica con Chiqui Tapia
Muchas miradas apuntan a Chiqui Tapia cada vez que hay una (o más) polémica en un partido de Barracas Central.
El partido ante Huracán pareciera ser una gota que rebalsó el vaso en algunos casos, pero no fue el primer encuentro en el que el Guapo fue favorecido con fallos arbitrales.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa terminó sexto en su zona y se pueden mencionar algunos partidos en donde, a priori, fue beneficiado por los jueces.
Por nombrar algunos casos:
- Estudiantes vs Barracas Central: gol no anulado al Guapo por falta anterior y gol invalidado al Pincha por un offside muy fino (que parecía habilitado).
- Barracas vs Argentinos: jugador expulsado para el Bicho y penal no cobrado para los de la Paternal.
- Barracas vs Belgrano: insólito gol anulado al Pirata con enojo posterior del Ruso Zielinski.
- Barracas vs Huracán: dos penales dudosos y una roja no aplicada al Perrito Barrios, además de una expulsión para el equipo de Kudelka.
Hoy por hoy, las suspicacias están al pie del cañón en cada partido en donde juega Barracas Central.
