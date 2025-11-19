Federico Bulos en el centro de la polémica tuitera: "Virgo"

Lejos de quedarse callado, el periodista de ESPN F90 contestó y generó repercusión en redes: "Qué te pasa nenazo? da la cara y hablá como un hombre, virgo."

Lo llamativo es que fue su único tuit desde el 16 de noviembre. Antes y después no posteó nada en esa plataforma.

Barracas Central y la polémica con Chiqui Tapia

Muchas miradas apuntan a Chiqui Tapia cada vez que hay una (o más) polémica en un partido de Barracas Central.

El partido ante Huracán pareciera ser una gota que rebalsó el vaso en algunos casos, pero no fue el primer encuentro en el que el Guapo fue favorecido con fallos arbitrales.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa terminó sexto en su zona y se pueden mencionar algunos partidos en donde, a priori, fue beneficiado por los jueces.

Por nombrar algunos casos:

Estudiantes vs Barracas Central: gol no anulado al Guapo por falta anterior y gol invalidado al Pincha por un offside muy fino (que parecía habilitado).

Barracas vs Argentinos: jugador expulsado para el Bicho y penal no cobrado para los de la Paternal.

Barracas vs Belgrano: insólito gol anulado al Pirata con enojo posterior del Ruso Zielinski.

Barracas vs Huracán: dos penales dudosos y una roja no aplicada al Perrito Barrios, además de una expulsión para el equipo de Kudelka.

Hoy por hoy, las suspicacias están al pie del cañón en cada partido en donde juega Barracas Central.

