Fino Yossen le puso candado a su cuenta de Twitter y se escondió

Con José Carreras en el VAR y Andrés Gariano como juez principal (no es la primera vez que el colegiado hace los deberes en Olavarría y Luna), el Guapo se llevó puesto al Globo, pero solo pudo arañar un empate.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa necesitaba imperiosamente un triunfo. No para clasificar a los octavos de final del Clausura, un boleto que ya tenía en el bolsillo, sino para alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. No lo logró de momento, ya que terminó 10º en la Tabla Anual, pero aspira a que Lanús le gane la final del segundo trofeo de mayor relevancia a Atlético Mineiro el próximo sábado (22/11) para que se libere un cupo.

En ese sentido, la conducción de Gariano en el Estadio Claudio Fabián Tapia (irónico, ¿no?) fue bochornosa. En la primera etapa, en tiempo de descuento, le dio un penal por supuesta mano de Nehuén Paz. El defensor no amplió volumen pero aún así cobraron la infracción:

¡PENAL PARA BARRACAS CENTRAL ANTE HURACÁN! ¿QUÉ TE PARECIÓ?



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

El segundo arrebato de Barracas llegó en el minuto 75 del complemento. Facundo Bruera recibió de espaldas, descargó, y la pelota tocó casi imperceptiblemente la mano de Facundo Waller. Esta jugada tuvo la misma tónica que la anterior: el futbolista del Globo tiene el brazo recogido y no amplía volumen. No por nada lo apodan "Guapo", justamente, porque juega con otro reglamento...

CIERREN EL FÚTBOL ARGENTINO: No conforme con un penal, Andrés Gariano cobró otro penal inexistente para Barracas Central que empató contra Huracán.



— Derechazo (@derechazoar) November 17, 2025

La frutillita del postre: finalizado el encuentro, Gariano, fiel a la soberbia y a la prepotencia con la que se manejan los árbitros en nuestro país, invitó a Frank Darío Kudelka -que dejó de ser el DT de Huracán tras el escándalo- a pelear.

En el tumulto que se armó en el círculo central con el partido terminado, Kudelka enfrentó a Andrés Gariano y le dijo: "Hoy te metiste con mi familia". La respuesta, a algunos les sorprende, a otros ya no...

Vamos a hablar y te voy a romper todo Vamos a hablar y te voy a romper todo

"VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO".



De Andrés Gariano para Frank Kudelka.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2025

Tras el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán, el comunicador afín a la AFA de Claudio Tapia puso su cuenta de Twitter -aquel espacio en el que vuelca opiniones hipócritas y en el que es selectivo a la hora de hablar- en privado, para evitar que se siga propagando el hate.

Cuando uno convirte su cuenta de Twitter o X en privado, el perfil pasa a ser completamente protegido. Esto significa que solo pueden ver tus tweets las personas que vos aceptaste como seguidores. Cualquier usuario nuevo que quiera ver tu contenido tiene que enviarte una solicitud, y hasta que no sea aprobada, no puede ver nada de lo que publicás: ni tweets, ni respuestas, ni citados, ni tus me gusta. Desde afuera, tu perfil solo muestra tu foto, tu biografía y poco más.

Si alguien que no te sigue recibe el link a un tweet tuyo, no lo puede abrir. Le aparece un aviso de que el contenido no está disponible. Tampoco aparecés en búsquedas públicas, en hashtags, ni en tendencias. Todo tu contenido queda oculto para el resto de la plataforma.

image Tras el robo de Barracas Central a Huracán, Fino Yossen desapareció. Seguro habrá tuiteado mucho sobre lo que sucedió en Olavarría y Luna para sus más de 65.000 seguidores, que podrán corroborarlo.

Por supuesto, las reacciones de los cybernautas no tardaron en llegar:

Jajsjsjajaj el Fino Yossen se puso candado después del robo de Barracas Central

El labubu del Chiqui Tapia se cagó todo



— SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 17, 2025

Fino Yossen explicando porque esto es culpa de Caruso y no de que los árbitros son unos ladrones
— L (@llorisRC) November 17, 2025

Fiel a su estilo, los esbirros de Tapia (Fino Yossen, Carroza, Ladaga...) no tienen cara para bancar la parada de estar apoyando una mafia.

Se van a cruzar a uno más loco y vamos a ver si ustedes, mediocres, y el patotero de Toviggino, se siguen haciendo los cancheros.
— M (@Maurikrakn0) November 17, 2025

Incluso, y no es un detalle menor en esta trama, hay que remarcar que hay gente que se está rebelando en contra de la Selección Argentina de Fútbol y que prefiere que el combinado que conduce Lionel Scaloni pierda en la Copa del Mundo del 2026 para que esto no empodere más a la AFA a costa del fútbol argentino.