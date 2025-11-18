El arbitraje de Andrés Gariano acostó a Huracán en cancha de Barracas Central en el último partido de la fase regular del Clausura 2025. Con el Globo ganando 1-0, el pito le obsequió dos penales al Guapo porque el objetivo era que el equipo del Chiqui Tapia jugara la Copa Sudamericana 2026. ¿Dónde está Fino Yossen?
TRAS EL ROBO DE BARRACAS
Fino Yossen le puso candado a su cuenta de Twitter y se escondió
El comunicador disfrazado de vocero de Claudio Chiqui Tapia, Fino Yossen, se acobardó luego de las polémicas en Barracas Central 1-1 Huracán.
Estamos en presencia del peor fútbol argentino de la historia. El de los 66 equipos entre Primera y Segunda División, el de los árbitros mediocres y que, casualidad o no, inclinan la cancha siempre para el mismo lado (y que encima prepotean a jugadores y directores técnicos), el que no difunde los audios del VAR, el que divide al campeonato en dos zonas de 15 equipos durante todo el año, el que reparte pobres premios económicos, entre otras cuestiones...
Nadie pone en tela de juicio la gestión de Tapia al frente de la Selección Argentina, no solo por los títulos que ha logrado la Mayor y las delegaciones juveniles. No obstante, el Chiqui dejó en claro que el fútbol argentino no le importa o no lo puede abarcar. En muchos otros países del mundo, los presidentes de las federaciones no son los mismos que que presiden las ligas.
Bueno... tal vez es hora de que Tapia dé un paso al costado en la conducción del fútbol argentino. Esto, así como está, no da para más.
Asesinato al fútbol en cancha de Barracas Central (capítulo un millón)
Este lunes (17/11), Barracas Central fue, una vez más, beneficiado alevosamente por el arbitraje. En el reparto, a Huracán le tocó ser la víctima.
Con José Carreras en el VAR y Andrés Gariano como juez principal (no es la primera vez que el colegiado hace los deberes en Olavarría y Luna), el Guapo se llevó puesto al Globo, pero solo pudo arañar un empate.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa necesitaba imperiosamente un triunfo. No para clasificar a los octavos de final del Clausura, un boleto que ya tenía en el bolsillo, sino para alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. No lo logró de momento, ya que terminó 10º en la Tabla Anual, pero aspira a que Lanús le gane la final del segundo trofeo de mayor relevancia a Atlético Mineiro el próximo sábado (22/11) para que se libere un cupo.
En ese sentido, la conducción de Gariano en el Estadio Claudio Fabián Tapia (irónico, ¿no?) fue bochornosa. En la primera etapa, en tiempo de descuento, le dio un penal por supuesta mano de Nehuén Paz. El defensor no amplió volumen pero aún así cobraron la infracción:
El segundo arrebato de Barracas llegó en el minuto 75 del complemento. Facundo Bruera recibió de espaldas, descargó, y la pelota tocó casi imperceptiblemente la mano de Facundo Waller. Esta jugada tuvo la misma tónica que la anterior: el futbolista del Globo tiene el brazo recogido y no amplía volumen. No por nada lo apodan "Guapo", justamente, porque juega con otro reglamento...
La frutillita del postre: finalizado el encuentro, Gariano, fiel a la soberbia y a la prepotencia con la que se manejan los árbitros en nuestro país, invitó a Frank Darío Kudelka -que dejó de ser el DT de Huracán tras el escándalo- a pelear.
En el tumulto que se armó en el círculo central con el partido terminado, Kudelka enfrentó a Andrés Gariano y le dijo: "Hoy te metiste con mi familia". La respuesta, a algunos les sorprende, a otros ya no...
¿Dónde estás, Fino Yossen?
Tras el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán, el comunicador afín a la AFA de Claudio Tapia puso su cuenta de Twitter -aquel espacio en el que vuelca opiniones hipócritas y en el que es selectivo a la hora de hablar- en privado, para evitar que se siga propagando el hate.
Cuando uno convirte su cuenta de Twitter o X en privado, el perfil pasa a ser completamente protegido. Esto significa que solo pueden ver tus tweets las personas que vos aceptaste como seguidores. Cualquier usuario nuevo que quiera ver tu contenido tiene que enviarte una solicitud, y hasta que no sea aprobada, no puede ver nada de lo que publicás: ni tweets, ni respuestas, ni citados, ni tus me gusta. Desde afuera, tu perfil solo muestra tu foto, tu biografía y poco más.
Si alguien que no te sigue recibe el link a un tweet tuyo, no lo puede abrir. Le aparece un aviso de que el contenido no está disponible. Tampoco aparecés en búsquedas públicas, en hashtags, ni en tendencias. Todo tu contenido queda oculto para el resto de la plataforma.
Por supuesto, las reacciones de los cybernautas no tardaron en llegar:
Incluso, y no es un detalle menor en esta trama, hay que remarcar que hay gente que se está rebelando en contra de la Selección Argentina de Fútbol y que prefiere que el combinado que conduce Lionel Scaloni pierda en la Copa del Mundo del 2026 para que esto no empodere más a la AFA a costa del fútbol argentino.