Airbnb exhibe las tendencias de los argentinos para vacaciones de verano 2025

Con la llegada del calor y la cuenta regresiva para las vacaciones, los argentinos ya empezaron a planificar cómo y dónde disfrutar del verano. En ese contexto, la plataforma Airbnb dio a conocer cuáles son las principales tendencias de viaje para esta temporada y los destinos que se perfilan como los favoritos, tanto dentro del país como en el exterior.
¿QUÉ ELIGEN?
Según los datos de la plataforma, los países más buscados por los argentinos para vacacionar en el exterior son Brasil, con un incremento de casi 30%, seguido por México, Colombia, Costa Rica y Puerto Rico. También hay datos muy concretos sobre los elegidos dentro de Argentina.
Airbnb: qué destinos eligen los argentinos para sus vacaciones
Entre las diez ciudades argentinas más buscadas para el verano, además de Buenos Aires, se destacan:
- San Carlos de Bariloche
- Mar del Plata
- Pinamar
- Ushuaia
- Villa La Angostura
- San Martín de los Andes
- Cariló
- El Chaltén
- Mar de las Pampas
- Puerto Iguazú
A su vez, Argentina continúa siendo un destino atractivo para la región, con viajeros provenientes principalmente de Brasil, México, Colombia, Chile y Costa Rica.
Más viajes en grupo y en familia
La información de la plataforma Airbnb muestra que los argentinos priorizan viajar acompañados:
- Más del 40% de las búsquedas de alojamientos dentro del país fueron realizadas por grupos y casi el 30% por familias.
- Para viajes al exterior, las proporciones se mantienen altas: más del 40% de las búsquedas fueron hechas para estancias en grupos y más del 30% por familias.
Las vacaciones grupales se concentran mayormente en destinos internacionales, que representan casi el 70% de las búsquedas. En el caso de las familias, la tendencia es similar: más del 70% busca opciones en el exterior. En cuanto a la duración de las estadías, más de la mitad de las familias busca alojamientos de más de entre 7 noches, mientras que los grupos optan principalmente por estancias cortas de 2 a 6 noches.
