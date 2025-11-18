Airbnb exhibe las tendencias de los argentinos para vacaciones de verano 2025

Más del 40% de las búsquedas de alojamientos dentro del país fueron realizadas por grupos y casi el 30% por familias.

Para viajes al exterior, las proporciones se mantienen altas: más del 40% de las búsquedas fueron hechas para estancias en grupos y más del 30% por familias.

Las vacaciones grupales se concentran mayormente en destinos internacionales, que representan casi el 70% de las búsquedas. En el caso de las familias, la tendencia es similar: más del 70% busca opciones en el exterior. En cuanto a la duración de las estadías, más de la mitad de las familias busca alojamientos de más de entre 7 noches, mientras que los grupos optan principalmente por estancias cortas de 2 a 6 noches.

--------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

La playa a menos de 1 hora de Buenos Aires que todos visitan

El exquisito bodegón de Buenos Aires bueno, bonito y barato con platos desde $10.000

Llegan más aerolíneas a Argentina: qué vuelos va a haber y desde cuándo

Aerolíneas Argentinas toma una decisión con los vuelos que afecta a miles de pasajeros