Frigorífico en problemas: Una planta que viene en retroceso

image Nueva protesta de trabajadores.

La falta de pagos alcanza también a quienes fueron despedidos, que además no recibieron ningún tipo de indemnización.

Teniendo en cuenta dicho escenario, los empleados apuntaron a la estructura societaria del frigorífico, cuya historia en la ciudad se remonta a décadas, pero que cambió su composición accionaria hace unos cinco años.

Navarro explicó que "Los dueños de Euro son de acá, de Gálvez, los de toda la vida", aunque recientemente se asociaron con la familia Salimei, de Buenos Aires y Mar del Plata.

Por otro lado contó que en el comienzo de la semana hubo "una nueva audiencia".

"No hay soluciones todavía, pero apareció algo alentador. Se contactó Néstor González, que es abogado y apoderado de la empresa, y nos comunicó que la semana pasada apareció un interesado (en comprar el frigorífico), a lo que se sumó otro más durante esta mañana". "No hay soluciones todavía, pero apareció algo alentador. Se contactó Néstor González, que es abogado y apoderado de la empresa, y nos comunicó que la semana pasada apareció un interesado (en comprar el frigorífico), a lo que se sumó otro más durante esta mañana".

Frigorífico en problemas

Al comienzo del año, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas.

La firma, que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.

La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente. Las plantas operan por debajo de su capacidad, con ventas retraídas y una competencia feroz con productos importados que deterioran los márgenes de rentabilidad de las empresas locales.

image Oscuro panorama.

La tripería existe desde 1999 y sus propietarios originales eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez: la familia Lequio. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular. Los dos últimos también aparecen como socios de Guillermo Salimei en otras compañías. Con el tiempo, Lequio habría dejado sus acciones en la firma que, en los hechos, quedó al mando de Guillermo Salimei hijo.

Más contenidos en Urgente24

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato