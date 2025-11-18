Cáncer de pulmón en Argentina: cómo es el estado de la enfermedad y los desafíos en el país

“En enfermedad metastásica, la quimioterapia tiene una tasa de respuesta del 30%, con una progresión rápida de la enfermedad y efectos adversos. La inmunoterapia aumentó la tasa de respuesta y genera la posibilidad de una sobrevida superior a los cinco años. Con las terapias target,las tasas de respuesta oscilan entre el 60% y el 80%, además de aumento de la sobrevida libre de progresión y disminución de la posibilidad de metástasis cerebral, muy frecuente”, ejemplifica la Dra. Mara Bonet (MN 134.714), médica oncóloga de la Unidad Funcional de Tórax del Instituto Ángel H. Roffo y miembro de la AAOC.

La detección temprana, una deuda pendiente

La incorporación de la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) como método de diagnóstico temprano representa una de las mayores oportunidades para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. Uno de los principales estudios internacionales que demostraron su eficacia fue el Nelson, realizado en los Países Bajos y Bélgica con una población de 7.557 participantes, que a 10 años tuvieron una reducción de al menos el 25% en el riesgo de morir de cáncer de pulmón que el grupo control.

La investigación clínica y la innovación: construir el futuro desde hoy

El documento subraya el papel clave de la investigación clínica como motor del progreso científico y de la mejora en los resultados para los pacientes.

“El cáncer de pulmón es el más desafiante por su alta incidencia y mortalidad. Promover la investigación clínica no sólo es fundamental para los pacientes, sino también para el desarrollo científico y sanitario del país”, afirma el Dr. Nicolás Castagneris (MP 33180/9), jefe de la Unidad de Tumores Torácicos de la Clínica Universitaria Reina Fabiola en Córdoba y miembro de la AAOC.

