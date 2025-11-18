El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública. Cada año, más de 13.000 personas son diagnosticadas en Argentina y más de 10.600 mueren a causa de esta enfermedad, que representa la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres y la tercera en mujeres.
AVANCES
Cáncer de pulmón en Argentina: cómo es el estado de la enfermedad y los desafíos en el país
Especialistas, organizaciones y pacientes impulsan un llamado a la acción para fortalecer la prevención del cáncer de pulmón.
Aunque los avances científicos de las últimas décadas transformaron radicalmente el panorama para los pacientes, las cifras siguen siendo alarmantes y el compromiso debe ser de todos los actores del sistema de salud para cambiar esta historia.
Cáncer de pulmón en Argentina: informe revela el estado en el país
en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, Bristol Myers Squibb junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), con el apoyo de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón presentan “Cáncer de pulmón en Argentina: pacientes, ciencia y futuro”, un documento colaborativo que reúne las voces de oncólogos, psicólogos, organizaciones y pacientes con un objetivo común: visibilizar los avances científicos, identificar los desafíos actuales y promover un abordaje integral del cáncer de pulmón en Argentina.
“Entender la oportunidad única que tenemos hoy de cambiar definitivamente el paradigma del cáncer de pulmón es el primer paso para avanzar en estrategias conjuntas que permitan no sólo reducir su incidencia, sino llegar a la cronificación de la enfermedad que hoy causa la mayor cantidad de muertes por cáncer en Argentina, más de una por hora”, destaca el Dr. Claudio Martín (MN 82.958), presidente de la AAOC y jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming.
La evolución de las terapias al día de hoy
En los últimos 15 años, distintas terapias innovadoras cambiaron radicalmente las perspectivas de los pacientes con cáncer de pulmón. Eso fue posible gracias a años de investigación científica.
“En enfermedad metastásica, la quimioterapia tiene una tasa de respuesta del 30%, con una progresión rápida de la enfermedad y efectos adversos. La inmunoterapia aumentó la tasa de respuesta y genera la posibilidad de una sobrevida superior a los cinco años. Con las terapias target,las tasas de respuesta oscilan entre el 60% y el 80%, además de aumento de la sobrevida libre de progresión y disminución de la posibilidad de metástasis cerebral, muy frecuente”, ejemplifica la Dra. Mara Bonet (MN 134.714), médica oncóloga de la Unidad Funcional de Tórax del Instituto Ángel H. Roffo y miembro de la AAOC.
La detección temprana, una deuda pendiente
La incorporación de la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) como método de diagnóstico temprano representa una de las mayores oportunidades para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. Uno de los principales estudios internacionales que demostraron su eficacia fue el Nelson, realizado en los Países Bajos y Bélgica con una población de 7.557 participantes, que a 10 años tuvieron una reducción de al menos el 25% en el riesgo de morir de cáncer de pulmón que el grupo control.
La investigación clínica y la innovación: construir el futuro desde hoy
El documento subraya el papel clave de la investigación clínica como motor del progreso científico y de la mejora en los resultados para los pacientes.
“El cáncer de pulmón es el más desafiante por su alta incidencia y mortalidad. Promover la investigación clínica no sólo es fundamental para los pacientes, sino también para el desarrollo científico y sanitario del país”, afirma el Dr. Nicolás Castagneris (MP 33180/9), jefe de la Unidad de Tumores Torácicos de la Clínica Universitaria Reina Fabiola en Córdoba y miembro de la AAOC.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
Si tienes más de 50 años, prueba estos trucos para un intestino sano
5 alimentos que protegen contra cataratas en los ojos y mejoran tu visión
La fruta que aconsejan para los riñones y quizá no estás comiendo
3 cosas que ayudan a deshacerte de la depresión sin pastillas