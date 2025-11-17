El cáncer de pulmón es el cáncer más mortal de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) su tasa de mortalidad es la más elevada tanto entre hombres como entre mujeres. El tabaquismo provoca aproximadamente el 85% de todos los casos, pero esta enfermedad no sólo se presenta en fumadores, sino también en quienes nunca han fumado.
Día Internacional del Cáncer de Pulmón: Cuáles son los síntomas en no fumadores
En el Día Internacional del Cáncer de Pulmón conoce los síntomas de esta enfermedad en personas que nunca han fumado.
Pero, ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de pulmón en no fumadores? ¿Cuáles son los primeros síntomas de cáncer de pulmón? ¿Cómo se manifiesta el cáncer de pulmón en el cuerpo?
Esto es lo que debes saber sobre los síntomas de cáncer de pulmón aunque nunca haya fumado.
¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado?
Según Yale Medicine un no fumador es una persona que actualmente no fuma, pero que puede haber fumado unos 100 cigarrillos en algún momento de su vida.
Estas personas también son susceptibles a diferentes tipos de cáncer de pulmón, pero, en general, los expertos indican que los síntomas son los mismos en fumadores y no fumadores.
Apunta el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que según la oncóloga torácica y especialista en desarrollo temprano de fármacos de MSK, la Dra. Helena Yu, "los síntomas de cáncer pulmonar más comunes son los mismos en hombres y mujeres. Tampoco varían según su edad, etnia o antecedentes de tabaquismo".
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) coinciden. "Los síntomas de cáncer de pulmón son los mismos, independientemente de que haya o que no haya fumado", indican.
¿Cómo empiezan los síntomas del cáncer de pulmón?
Son varios los síntomas que puede provocar el cáncer de pulmón en el cuerpo, pero, a menudo, esta enfermedad se presenta de manera silenciosa en las primeras fases.
"La mayoría de los cánceres de pulmón no causan síntomas hasta que se han diseminado, pero algunas personas con cáncer de pulmón en etapa temprana sí tienen síntomas", señala la Sociedad Americana contra el Cáncer.
Según la OMS, "los primeros síntomas pueden ser leves o descartarse como problemas respiratorios comunes, lo que retrasará el diagnóstico".
En ese sentido, estos son los síntomas de cáncer de pulmón más comunes según los especialistas:
- Tos persistente o que empeora
- Tos con sangre o esputo (saliva o flema) de color óxido
- Dolor en el pecho que empeora al respirar profundamente, toser o reír
- Ronquera
- Falta de apetito
- Pérdida de peso sin razón aparente
- Dificultad para respirar
- Fatiga o debilidad
- Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que reaparecen
- Aparición reciente de sibilancias
Cuando el cáncer de pulmón se ha extendido, las personas pueden experimentar los siguientes signos y síntomas:
- Dolor en los huesos, como espalda y cadera
- Cambios en el sistema nervioso que incluye dolor de cabeza, debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna, mareos, problemas de equilibrio o convulsiones
- Ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos
- Inflamación de los ganglios linfáticos, como los del cuello o por encima de la clavícula
Estos síntomas pueden presentarse por otras afecciones. De cualquier manera, busque ayuda si los experimenta.
