Día Internacional del Cáncer de Pulmón: Cuáles son los síntomas en no fumadores

Apunta el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que según la oncóloga torácica y especialista en desarrollo temprano de fármacos de MSK, la Dra. Helena Yu, "los síntomas de cáncer pulmonar más comunes son los mismos en hombres y mujeres. Tampoco varían según su edad, etnia o antecedentes de tabaquismo".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) coinciden. "Los síntomas de cáncer de pulmón son los mismos, independientemente de que haya o que no haya fumado", indican.

pulmon tos Tos persistente es uno de los síntomas de cáncer de pulmón.

¿Cómo empiezan los síntomas del cáncer de pulmón?

Son varios los síntomas que puede provocar el cáncer de pulmón en el cuerpo, pero, a menudo, esta enfermedad se presenta de manera silenciosa en las primeras fases.

"La mayoría de los cánceres de pulmón no causan síntomas hasta que se han diseminado, pero algunas personas con cáncer de pulmón en etapa temprana sí tienen síntomas", señala la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Según la OMS, "los primeros síntomas pueden ser leves o descartarse como problemas respiratorios comunes, lo que retrasará el diagnóstico".

En ese sentido, estos son los síntomas de cáncer de pulmón más comunes según los especialistas:

Tos persistente o que empeora

o que empeora Tos con sangre o esputo (saliva o flema) de color óxido

o esputo (saliva o flema) de color óxido Dolor en el pecho que empeora al respirar profundamente, toser o reír

en el pecho que empeora al respirar profundamente, toser o reír Ronquera

Falta de apetito

Pérdida de peso sin razón aparente

sin razón aparente Dificultad para respirar

Fatiga o debilidad

o debilidad Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que reaparecen

como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que reaparecen Aparición reciente de sibilancias

Cuando el cáncer de pulmón se ha extendido, las personas pueden experimentar los siguientes signos y síntomas:

Dolor en los huesos, como espalda y cadera

Cambios en el sistema nervioso que incluye dolor de cabeza, debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna, mareos, problemas de equilibrio o convulsiones

Ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos

Inflamación de los ganglios linfáticos, como los del cuello o por encima de la clavícula

Estos síntomas pueden presentarse por otras afecciones. De cualquier manera, busque ayuda si los experimenta.

