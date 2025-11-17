Fricción en la TV Pública: Majo Martino explicó su inesperada renuncia al canal estatal

Pamela David contó que fue censurada en la TV Pública

Es preciso recordar que a mediados de octubre Pamela David expresó que fue censurada en la TV Pública durante el programa Desayuno Americano, que conduce por la pantalla de América TV.

La conductora recordó que fue invitada al ciclo que lleva adelante por Marcelo Grandio, periodista y amigo personal del vocero presidencial Manuel Adorni, y que la entrevista jamás salió al aire a pesar de que se grabó en febrero.

"Nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije", dijo sin vueltas. Y luego agregó: "Me llamó la atención cómo el conductor me preguntaba, porque no estaba alineada al pensamiento de ese programa".

Asimismo, rememoró que la producción le aseguró que la nota iba a emitirse aunque finalmente no ocurrió: "Terminamos de grabar, me saco la foto, nos agradecemos, fue una muy linda entrevista. Y cuando pregunté si iba a salir, me dijeron que sí. Hasta ahora no sucedió".

