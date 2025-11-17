El domingo (16/11) Majo Martino estuvo como invitada en el programa de Juana Viale y explicó su inesperada renuncia a La noche es nuestra, ciclo de la TV Pública que compartía con Diego Ramos. La periodista dejó en claro que la decisión estuvo marcada por la falta de comodidad y por una dinámica laboral que nunca terminó de funcionar.
"DONDE NO LA PASO BIEN, NO ME QUEDO"
Fricción en la TV Pública: Majo Martino explicó su inesperada renuncia al canal estatal
La periodista brindó detalles sobre el motivo que la llevó a abandonar el programa que conducía por la TV Pública por problemas con su compañero Diego Ramos.
Consultada por la conductora sobre qué había fallado para que se fuera a pocas semanas del debut, la invitada fue directa. El problema no fue el formato, sino la dupla. “Cuando sos dupla, tiene que haber lugar para los dos, y eso no pasó”, aseguró. La periodista reveló que desde el inicio percibió que su compañero no estaba cómodo con la conducción compartida y que esa tensión se trasladó al aire, generándole una sensación de anulación profesional.
A su vez, también apuntó a la producción a la que acusó de no ordenar los roles y de darle instrucciones contradictorias. “A mí me dijeron que los conductores éramos los dos, pero después me aclararon que Diego quería abrir y cerrar el programa”, relató. Esa indefinición, sumada a gestos que la hacían sentir desplazada, la llevaron a tomar la decisión final que le dejó una sensación de "liberación total”.
Por su parte, el conductor declaró días atrás que la renuncia no lo sorprendió y que entendía el malestar de su compañera, aunque atribuyó parte de la dificultad a errores de comunicación. La entrevistada contó que recibió sus disculpas por privado y la relación personal entre ambos sigue siendo buena. Aun así, la comunicadora remarcó que su bienestar es prioridad: “Donde no la paso bien, no me quedo”.
Pamela David contó que fue censurada en la TV Pública
Es preciso recordar que a mediados de octubre Pamela David expresó que fue censurada en la TV Pública durante el programa Desayuno Americano, que conduce por la pantalla de América TV.
La conductora recordó que fue invitada al ciclo que lleva adelante por Marcelo Grandio, periodista y amigo personal del vocero presidencial Manuel Adorni, y que la entrevista jamás salió al aire a pesar de que se grabó en febrero.
"Nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije", dijo sin vueltas. Y luego agregó: "Me llamó la atención cómo el conductor me preguntaba, porque no estaba alineada al pensamiento de ese programa".
Asimismo, rememoró que la producción le aseguró que la nota iba a emitirse aunque finalmente no ocurrió: "Terminamos de grabar, me saco la foto, nos agradecemos, fue una muy linda entrevista. Y cuando pregunté si iba a salir, me dijeron que sí. Hasta ahora no sucedió".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde
Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."
Tensión en El Trece por una posible nueva baja
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."