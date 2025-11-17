Cuándo se pueden cruzar Boca y River en los playoffs

Si bien el conjunto dirigido por Nicolás Diez hizo lo propio ante el Pincha, River debía triunfar para cerrar la fase regular con otra imagen y para cortar la sequía de cuatro partidos sin conocer el éxito.

image Gallardo y un viejo conocido: Guillermo Barros Schelotto.

El último triunfo del equipo del Muñeco fue el pasado 18 de octubre ante Talleres de Córdoba: el Millo derrotó a domicilio al elenco cordobés por 2-0 con goles de Gonzalo Montiel y Maxi Meza.

Así las cosas, el CARP finalizó 6º en la Zona B del Clausura, posición que no podrá modificar por más que resten compromisos por disputarse este lunes (17/11). Su rival en octavos de final de los playoffs será, por el momento, Unión de Santa Fe. Pero eso sí puede cambiar con el correr de la jornada.

En cuanto a la Clasificación General, River culminó 4º, con 53 puntos y con la clasificación a la Copa Sudamericana en el bolso.

¿Tiene chances de ir a la Libertadores? Sí. Depende de que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o la propia institución de Núñez conquisten el campeonato. Insólito...

image Descontando que el hincha de River quiere clasificar por sus propios medios a la Copa Libertadores, ¿se pondría contento si Boca le da una mano en este molesto proceso de clasificación al trofeo continental...?

En qué instancia podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura 2025

Así, con todo el panorama más claro en cuanto a clasificación a copas internacionales y a la post-temporada, Boca y River podrían verse las caras en una hipotética semifinal. Para esto, ambos deberían sortear dos rivales en los mano a mano para enfrentarse antes de una gran final. Bien vale destacar, que lo único que le podría cambiar a ambos es el rival, no así su camino en la llave definitiva, ya que el lugar de ambos está asegurado.

Este hipotético enfrentamiento se daría en La Bombonera, debido a que el Xeneize terminó mejor ubicado que River en su zona (1º contra 6º).

A priori, Boca enfrentará a Sarmiento de Junín y, en caso de ganar, tendría que medirse ante el vencedor de Vélez o Argentinos Juniors. Por su lado, River enfrentaría a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril y luego jugaría ante el ganador de Lanús o Tigre. Si su rival fuera el Granate, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá ser visitante. Caso contrario si se enfrenta al Matador, ya que el Millonario terminó mejor ubicado que el conjunto de Victoria y sería local nuevamente en el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/1990228982596321513&partner=&hide_thread=false ASÍ QUEDARÍAN LOS CRUCES DE OCTAVOS DEL TORNEO CLAUSURA EN ESTE MOMENTO. pic.twitter.com/nAkUoP0Bwo — JS (@juegosimple__) November 17, 2025

Más contenido de Golazo24

Vélez 0-0 River: el Millonario no alcanzó la Copa Libertadores 2026 y ahora solo queda salir campeón

Eliminatorias Mundial 2026: Croacia vence 3-1 a Islas Feroe y se mete en la Copa del Mundo

Gustavo Costas (Racing) tiene la oportunidad de vengarse de Marcelo Gallardo (River)

Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato

Repudio masivo a Fino Yossen (periodista "chupamedia" de Chiqui Tapia)