Cuándo se pueden cruzar Boca y River en los playoffs

Boca Juniors alcanzó, este domingo (16/11) ante Tigre, su cuarta victoria consecutiva. El Xeneize, de la mano de Leandro Paredes, se salió del chip perdedor para convertirse en ganador. Todo lo contrario le sucede a River, que no gana hace cinco partidos y juega verdaderamente mal al fútbol.
Como bien se indicaba, Paredes es el líder de esta levantada del club de La Ribera. Tanto en lo futbolístico como en lo mental. Ante el Matador, el Campeón del Mundo tuvo el noble gesto de cederle el penal a Edinson Cavani para que comience a reencontrarse con el gol. Dentro de la cancha, ya sabemos de qué es capaz el número 5...
Hubo un cambio de mentalidad notorio en el CABJ, porque los jugadores son los mismos que han sido los responsables del mediocre año que ha protagonizado Boca. Lo que cambió claramente fue la cabeza.
Desde lo estrictamente deportivo, parece un equipo con escasos recursos y sin mucha preparación: hay poco rompimiento de líneas, cambio de ritmo, asociaciones por dentro y por fuera, proyección de sus laterales... por ahora alcanza, veremos de aquí en más si es suficiente.
River no da más: sigue sin ganar y le reza a... ¡Boca!
El Millonario igualó sin goles ante Vélez Sarsfield en Liniers. El conjunto de Marcelo Gallardo necesitaba ganar para superar provisoriamente a Argentinos Juniors en la Tabla Anual y así soñar con el tercer puesto de tal clasificación. No solo no se pudo imponer en el José Amalfitani, sino que el Bicho se llevó los tres puntos de 1 y 57 ante Estudiantes de La Plata.
Si bien el conjunto dirigido por Nicolás Diez hizo lo propio ante el Pincha, River debía triunfar para cerrar la fase regular con otra imagen y para cortar la sequía de cuatro partidos sin conocer el éxito.
El último triunfo del equipo del Muñeco fue el pasado 18 de octubre ante Talleres de Córdoba: el Millo derrotó a domicilio al elenco cordobés por 2-0 con goles de Gonzalo Montiel y Maxi Meza.
Así las cosas, el CARP finalizó 6º en la Zona B del Clausura, posición que no podrá modificar por más que resten compromisos por disputarse este lunes (17/11). Su rival en octavos de final de los playoffs será, por el momento, Unión de Santa Fe. Pero eso sí puede cambiar con el correr de la jornada.
En cuanto a la Clasificación General, River culminó 4º, con 53 puntos y con la clasificación a la Copa Sudamericana en el bolso.
¿Tiene chances de ir a la Libertadores? Sí. Depende de que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o la propia institución de Núñez conquisten el campeonato. Insólito...
En qué instancia podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura 2025
Así, con todo el panorama más claro en cuanto a clasificación a copas internacionales y a la post-temporada, Boca y River podrían verse las caras en una hipotética semifinal. Para esto, ambos deberían sortear dos rivales en los mano a mano para enfrentarse antes de una gran final. Bien vale destacar, que lo único que le podría cambiar a ambos es el rival, no así su camino en la llave definitiva, ya que el lugar de ambos está asegurado.
Este hipotético enfrentamiento se daría en La Bombonera, debido a que el Xeneize terminó mejor ubicado que River en su zona (1º contra 6º).
A priori, Boca enfrentará a Sarmiento de Junín y, en caso de ganar, tendría que medirse ante el vencedor de Vélez o Argentinos Juniors. Por su lado, River enfrentaría a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril y luego jugaría ante el ganador de Lanús o Tigre. Si su rival fuera el Granate, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá ser visitante. Caso contrario si se enfrenta al Matador, ya que el Millonario terminó mejor ubicado que el conjunto de Victoria y sería local nuevamente en el campeonato.
