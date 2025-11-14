urgente24
en vivo RESULTADOS AL INSTANTE

Eliminatorias Mundial 2026: Croacia vence 3-1 a Islas Feroe y se mete en la Copa del Mundo

Croacia lo da vuelta y derrotó 3 a 1 a Islas Feroe y clasifica al Mundial.

Croacia lo da vuelta y derrotó 3 a 1 a Islas Feroe y clasifica al Mundial.

Croacia lo da vuelta y derrotó 3 a 1 a Islas Feroe y clasifica al Mundial.

Croacia lo da vuelta y derrotó 3 a 1 a Islas Feroe y clasifica al Mundial.

Eliminatorias al Mundial 2026. Clasificó Croacia al Mundial 2026 y empataron Polonia y Países Bajos. Alemania definirá todo con Eslovaquia en la última fecha.

14 de noviembre de 2025 - 16:29

EN VIVO

image
Croacia debe ganarle a Islas Feroe y estar&aacute; en el Mundial 2026.

Croacia debe ganarle a Islas Feroe y estará en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Croacia y Países bajos a un triunfo de la Copa del Mundo

Hoy viernes se jugaron otros 6 partidos de las Eliminatorias UEFA camino al Mundial 2026 donde dos seleccionados puedian clasificar al próximo Mundial, Croacia y Países Bajos. Los balcánicos se metieron en el Mundial y le dieron el pasaje al repechaje a República Checa. Países Bajos debe esperar y Alemania tendrá un partido para el infarto ante Eslovaquia.

Croacia derrotó 3 a 1 a la sorprendente Islas Feroe (país que con solo 50 mil habitantes estaba a un punto del repechaje), además mandó a Republica Checa al repechaje. En esta zona Croacia lidera con 19 puntos, lo sigue República Checa con 13 y después llega Islas Feroe con 12.

En la otra zona Países Bajos empató 1-1 con Polonia y ahora lidera con 17 unidades, lo sigue Polonia con 14 y Finlandia con 10. Países Bajos le alcanzará con un empate en la última fecha para clasificar al Mundial 2026.

image

Alemania y una jornada crucial para sus aspiraciones

En el grupo “A” Alemania lidera junto a Eslovaquia con 12 puntos y los sigue Irlanda del Norte con 6, cierra Luxemburgo sin unidades. Alemania derrotó 2 a 0 a la débil Luxemburgo y Eslovaquia le ganó 1 a 0 a Irlanda del Norte. Ahora alemanes y eslovacos definen todo en la última fecha en un partido para el infarto.

Todos los resultados de los partidos de hoy en Europa, el único continente que disputó Eliminatorias este viernes.

  • Finlandia 0-1 Malta
  • Polonia 1-1 Países Bajos
  • Alemania 2-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 3-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

Todos los finales

  • Polonia 1-1 Países Bajos
  • Alemania 2-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 3-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

Final Eslovaquia y Alemania ganan y definen todo mano a mano

Eslovaquia derrotó 1 a 0 a Irlanda del Norte y Alemania 2 a 0 a Luxemburgo. En la última fecha alemanes y eslovacos se veran las caras par definir todo mano a mano ya que ambos llegan con 12 puntos. El partido se jugará en tierras alemanas y como los teutones llegan con mejor diferencia de gol le alcanza con el empate pero será un partido para el infarto.

Live Blog Post

GOOOOL agónico de Eslovaquia y complica a Alemania

Eslovaquia derrota sobre el cierre del partido 1 a 0 a Irlanda del Norte y alcanza a Alemania en la cima con 12 puntos. En la última fecha se enfrentan en tierras teutonas, el empate clasifica a Alemania por diferencia de gol, pero si Eslovaquia gana estará en el Mundial 2026 y mandará a los germanos al repechaje.

  • Polonia 1-1 Países Bajos
  • Alemania 2-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 3-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

FINAL CROACIA CLASIFICA AL MUNDIAL

Derrotó 3 a 1 a Islas Feroe y estará en la próxima Copa del Mundo.

image
Live Blog Post

80 minutos de juego y así están los resultados parciales

  • Polonia 1-1 Países Bajos
  • Alemania 2-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 3-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

GOOOL de Alemania que vence 2-0 a Luxemburgo y se acerca al Mundial (Video)

Otra vez Woltemade, "el cazador del gol" anota para Alemania y pone el 2-0 ante Luxemburgo. Con este resultado y el empate entre eslovacos y norirlandeses, Eslovaquia debe vencer a Alemania por 3 goles en la última fecha para clasificar y mandar a los teutones al repechaje. Algo casi imposible, encima juegan en tierras germanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989442699645125043&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

GOOOOL llega el tercero de Croacia que sella su pasaje al Mundial 2026 (Video)

Vlasic anota el 3º de Croacia que se vuelve a meter en una Copa del Mundo. Islas Feroe se despide de unas eliminatorias increíbles y que con solo 50 mil habitantes estuvo muy cerca de dar el batacazo y meterse en el Mundial o al menos en el repechaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989442110462804328&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

GOOOL de Croacia que lo da vuelta (Video)

Peter Musa le da la ventaja a Croacia que es más mundialista que nunca. El finalista de 2018 y semifinalista de 2022 se mete en otra cita mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989439001493659838&partner=&hide_thread=false

Resultados en 65 minutos de juego

  • Polonia 1-1 Países Bajos
  • Alemania 1-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 2-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

GOOOOOL de Alemania, vence 1-0 a Luxemburgo (Video)

Woltemade le da la victoria parcial a los teutones que con el empate entre Eslovaquia e Irlanda del Norte está sumando 3 puntos de oro ya que llega a la útlima fecha como único lider.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989437690337526175&partner=&hide_thread=false

Resultados en 50 minutos de juego

  • Polonia 1-1 Países Bajos
  • Alemania 1-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 1-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

GOOOOL de Países Bajos empata 1-1 (Video)

Depay anota el empate apenas empezado el complemento (47 minutos de juego). Ahora Países Bajos llega con una ventaja casi inalcanzable y se asegura practicamente el pasaje al Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989438474475176072&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arrancan los segundos tiempos

Live Blog Post

Final de los primeros tiempos (Todos los resultados)

Final de los primeros 45 minutos. Croacia empata 1-1 con Islas Feroe y clasifica al Mundial, Países Bajos cae 1-0 en Polonia y ahora ambos comparten la punta, Alemania no puede con Luxemburgo y complica su clasificación al Mundial 2026.

  • Polonia 1-0 Países Bajos
  • Alemania 0-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 1-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-2 Montenegro
Live Blog Post

GOOOOOOL de Polonia que sorprende a Países Bajos (Video)

En una contra con un pase magistral de Lewandowski, Kamisnki le da la victoria parcial a Polonia por 1 a 0 sobre Países Bajos y lo iguala en la cima de la tabla de posiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1989433346846314717&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Resultados en 40 minutos de juego

  • Polonia 0-0 Países Bajos
  • Alemania 0-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 1-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-1 Montenegro

Live Blog Post

En 30 minutos Alemania no le anotó un solo gol a la débil Luxemburgo

Alemania juega contra una de las selecciones más débiles del mundo, Luxemburgo, y no puede anotarle en 30 minutos. En la forma en que está todo muy ajustado en la zona "A" los teutones no se pueden dar el lujo de perder puntos contra el único seleccionado de la zona que aún no sumó.

Live Blog Post

GOOOOL de Croacia todo vuelve a la normalidad (Video)

Minutos después de que Islas Feroe anote el primero llegó el empate de Croacia por medio de Gvardiol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989426956371197982&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Sorpresa!!! GOOOOOL de Islas Feroe (Video)

El pequeño país de 50 mil habitantes ya daba que hablar, y ahora con el triunfo parcial ante Croacia como visitante será la noticia del día si logra los 3 puntos. El autor del gol fue Turi.

Con estos resultados Croacia se mantiene lider con 16 puntos, Islas Feroe trepa a 15 (pero ya jugó todos sus partidos) y República Checa con 13 unidades. De todas formas sigue dependiendo del milagro de que Gibraltar le saque puntos a los checos en la última fecha. Croacia sigue tranquilo, ya que si pierde le alcanza con empatar con Montenegro el la última fecha.

Hablando de milagros de Gibraltar, el pequeño territorio de ultramar del Reino Unido le gana 1 a 0 a Montenegro, y logra un resultado historico hasta el momento, los primeros tres puntos en su historia de eliminatorias mundialistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989424481677250973&partner=&hide_thread=false

25 minutos de juego

  • Polonia 0-0 Países Bajos
  • Alemania 0-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 0-1 Islas Feroe
  • Gibraltar 1-0 Montenegro
Live Blog Post

10 minutos y todos los resultados cerrados, Croacia al Mundial

Todos los partidos del segundo turno están empatados 0 a 0, ¿Que pasa con estos resultados?. Croacia se mete en el Mundial 2026 y manda a República Checa definir quien va a repechaje con Islas Feroe. El resto sigue sin definirse.

Live Blog Post

Arrancan los partidos

  • Polonia 0-0 Países Bajos
  • Alemania 0-0 Luxemburgo
  • Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
  • Croacia 0-0 Islas Feroe
  • Gibraltar 0-0 Montenegro
Live Blog Post

Concacaf: Surinam, Curazao y Haití a un paso del Mundial

En la jornada del jueves se dieron todos los resultados para que las pequeñas selecciones de Concacaf queden a un paso del Mundial. Surinam, Curazao y Haití quedaron muy cerca de la Copa del Mundo.

Curazao derrotó 7 a 0 a Bermuda y con solo empatar con Jamaica en la última fecha realizará el milagro de meterse en un Mundial. Haití dio el batacazo y tumbo a un gigante, derrotó 1-0 a Costa Rica, y ahora si vence a Nicaragua y Honduras no gana a Costa Rica también estará clasificado. Surinam derrotó 4-0 a El Salvador y quedó a un triunfo del Mundial, si vence a Guatemala estará en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Live Blog Post

Todos los partidos de hoy en Europa, el único continente que disputará Eliminatorias este viernes.

  • 16:45hs - Polonia-Países Bajos
  • 16:45hs - Alemania-Luxemburgo
  • 16:45hs - Eslovaquia-Irlanda del Norte
  • 16:45hs - Croacia-Islas Feroe
  • 16:45hs - Gibraltar-Montenegro

Live Blog Post

Finlandia cae y Polonia se asegura el repechaje

Malta dio la sorpresa y se llevó puesto a Finlandia como visitante, resultado histórico para el pequeño país que ganó 1 a 0. Pero no solo eso, dejó a los fineses sin Mundial, ya que Polonia se aseguró el repechaje. Pero los polacos quieren sacarle el boleto directo a los neerlandeses.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES