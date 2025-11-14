Eliminatorias Mundial 2026: Croacia vence 3-1 a Islas Feroe y se mete en la Copa del Mundo

image Croacia debe ganarle a Islas Feroe y estará en el Mundial 2026. Mundial 2026: Croacia y Países bajos a un triunfo de la Copa del Mundo Hoy viernes se jugaron otros 6 partidos de las Eliminatorias UEFA camino al Mundial 2026 donde dos seleccionados puedian clasificar al próximo Mundial, Croacia y Países Bajos. Los balcánicos se metieron en el Mundial y le dieron el pasaje al repechaje a República Checa. Países Bajos debe esperar y Alemania tendrá un partido para el infarto ante Eslovaquia.

Croacia derrotó 3 a 1 a la sorprendente Islas Feroe (país que con solo 50 mil habitantes estaba a un punto del repechaje), además mandó a Republica Checa al repechaje. En esta zona Croacia lidera con 19 puntos, lo sigue República Checa con 13 y después llega Islas Feroe con 12.

En la otra zona Países Bajos empató 1-1 con Polonia y ahora lidera con 17 unidades, lo sigue Polonia con 14 y Finlandia con 10. Países Bajos le alcanzará con un empate en la última fecha para clasificar al Mundial 2026.

