Eliminatorias Mundial 2026: Croacia vence 3-1 a Islas Feroe y se mete en la Copa del Mundo

Otra jornada a puro fútbol en las Eliminatorias al Mundial 2026, en este caso de UEFA donde dos seleccionados podían firmar su clasificación al Mundial en el día de hoy. Los destacados son Croacia 3-1 Islas Feroe y Polonia 1-1 Países Bajos, la victoria croata les dio el pasaje al Mundial 2026. Los “holandeses” deberán esperar para meterse en el Mundial 2026. Alemania define todo con Eslovaquia en la última fecha.
Todos los finales
- Polonia 1-1 Países Bajos
- Alemania 2-0 Luxemburgo
- Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte
- Croacia 3-1 Islas Feroe
- Gibraltar 1-2 Montenegro
Deja tu comentario