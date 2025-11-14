Eliminatorias Mundial 2026: Croacia 2-1 Islas Feroe, Polonia 1-1 Países Bajos, Luxemburgo 0-1 Alemania

Otra jornada a puro fútbol en las Eliminatorias al Mundial 2026 , en este caso de UEFA donde dos seleccionados pueden firmar su clasificación al Mundial en el día de hoy. Los destacados son Croacia-Islas Feroe y Polonia-Países Bajos , una victoria croata y “holandesa” los mete en el Mundial 2026 . Alemania tiene una jornada crucial para sus aspiraciones.

Hoy viernes se juegan otros 6 partidos de las Eliminatorias UEFA camino al Mundial 2026 donde dos seleccionados pueden clasificar al próximo Mundial, Croacia y Países Bajos. Además, República Checa puede asegurarse el repechaje sin jugar.

Croacia enfrenta a la sorprendente Islas Feroe, país que con solo 50 mil habitantes está a un punto del repechaje, y si gana se asegurará el boleto a la Copa del Mundo, además mandará a Republica Checa al repechaje. En esta zona Croacia lidera con 16 puntos (6 partidos), lo sigue República Checa con 13 (7 partidos) y después llega Islas Feroe con 12 (6 partidos).

En la otra zona Países Bajos lidera con 16 unidades, lo sigue Polonia con 13 y Finlandia con 10. Países Bajos visitará a Polonia, si le gana clasifica y complica a los polacos, ya que se supone que Finlandia vencerá a Malta y lo alcanzará en puntos, dejando que el puesto de repechaje se defina en la última fecha.

Alemania y una jornada crucial para sus aspiraciones

En el grupo “A” Alemania lidera junto a Eslovaquia con 9 puntos y los sigue Irlanda del Norte con 6, cierra Luxemburgo sin unidades. Alemania enfrentará a la débil Luxemburgo y se descarta no solo un triunfo teutón, sino que una goleada, y Eslovaquia recibe a Irlanda del Norte.

Si alemanes y eslovacos consiguen victorias habrán eliminado a los otros dos equipos y en la última fecha se enfrentarán en tierras germanas para definir quién va al Mundial y quien al repechaje. Las cosas para Alemania no están nada fáciles.

Todos los partidos de hoy en Europa, el único continente que disputará Eliminatorias este viernes.

Finlandia 0-1 Malta

16:45hs - Polonia-Países Bajos

16:45hs - Alemania-Luxemburgo

16:45hs - Eslovaquia-Irlanda del Norte

16:45hs - Croacia-Islas Feroe

16:45hs - Gibraltar-Montenegro

Peter Musa le da la ventaja a Croacia que es más mundialista que nunca. El finalista de 2018 y semifinalista de 2022 se mete en otra cita mundialista. ¡¡CON UN PIE Y MEDIO EN LA COPA DEL MUNDO!! Musa anotó el 2-1 de Croacia ante Islas Feroe y dejó a los croatas a un paso de la clasificación. Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/b1pvKiAyP9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2025 Resultados en 65 minutos de juego Polonia 1-1 Países Bajos

Alemania 1-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 2-1 Islas Feroe

Gibraltar 1-2 Montenegro VER +

Woltemade le da la victoria parcial a los teutones que con el empate entre Eslovaquia e Irlanda del Norte está sumando 3 puntos de oro ya que llega a la útlima fecha como único lider. ¡EL DELANTERO SENSACIÓN! Woltemade estuvo donde tenía que estar para recibir el pase de Sané y firmó el 1-0 de Alemania vs. Luxemburgo.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium

Alemania 1-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 1-1 Islas Feroe

Gibraltar 1-2 Montenegro VER +

Depay anota el empate apenas empezado el complemento (47 minutos de juego). Ahora Países Bajos llega con una ventaja casi inalcanzable y se asegura practicamente el pasaje al Mundial 2026. APARECIÓ EL GOLEADOR HISTÓRICO: Memphis Depay capturó un rebote insólito y marcó el 1-1 entre Países Bajos y Polonia por las Eliminatorias europeas.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium

Live Blog Post Arrancan los segundos tiempos

Live Blog Post Final de los primeros tiempos (Todos los resultados) Final de los primeros 45 minutos. Croacia empata 1-1 con Islas Feroe y clasifica al Mundial, Países Bajos cae 1-0 en Polonia y ahora ambos comparten la punta, Alemania no puede con Luxemburgo y complica su clasificación al Mundial 2026. Polonia 1-0 Países Bajos

Alemania 0-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 1-1 Islas Feroe

Gibraltar 1-2 Montenegro VER +

En una contra con un pase magistral de Lewandowski, Kamisnki le da la victoria parcial a Polonia por 1 a 0 sobre Países Bajos y lo iguala en la cima de la tabla de posiciones. POLONIA LE ESTÁ PEGANDO A PAÍSES BALOS Y PONE AL ROJO VIVO EL GRUPO G Un excelente pase de Lewandowski para que Kamiski ponga 1-0 y empate en puntos a los neerlandeses en la cima del grupoLas Eliminatorias Europeas por el Plan Premium de #DisneyPlus

Live Blog Post Resultados en 40 minutos de juego Polonia 0-0 Países Bajos

Alemania 0-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 1-1 Islas Feroe

Gibraltar 1-1 Montenegro

Live Blog Post En 30 minutos Alemania no le anotó un solo gol a la débil Luxemburgo Alemania juega contra una de las selecciones más débiles del mundo, Luxemburgo, y no puede anotarle en 30 minutos. En la forma en que está todo muy ajustado en la zona "A" los teutones no se pueden dar el lujo de perder puntos contra el único seleccionado de la zona que aún no sumó.

Minutos después de que Islas Feroe anote el primero llegó el empate de Croacia por medio de Gvardiol. ¡QUIERE MUNDIAL! Gvardiol aprovechó el rebote y anotó el 1-1 de Croacia ante Islas Feroe para estar cerca de la clasificación a la Copa del Mundo.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium

El pequeño país de 50 mil habitantes ya daba que hablar, y ahora con el triunfo parcial ante Croacia como visitante será la noticia del día si logra los 3 puntos. El autor del gol fue Turi. Con estos resultados Croacia se mantiene lider con 16 puntos, Islas Feroe trepa a 15 (pero ya jugó todos sus partidos) y República Checa con 13 unidades. De todas formas sigue dependiendo del milagro de que Gibraltar le saque puntos a los checos en la última fecha. Croacia sigue tranquilo, ya que si pierde le alcanza con empatar con Montenegro el la última fecha. Hablando de milagros de Gibraltar, el pequeño territorio de ultramar del Reino Unido le gana 1 a 0 a Montenegro, y logra un resultado historico hasta el momento, los primeros tres puntos en su historia de eliminatorias mundialistas. ¡CON MUCHA SUERTE TURI MARCÓ EL 1-0 DE ISLAS FEROE! Con este resultado, CROACIA no puede asegurar su lugar en el Mundial 2026...Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium 25 minutos de juego Polonia 0-0 Países Bajos

Alemania 0-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 0-1 Islas Feroe

Gibraltar 1-0 Montenegro

Alemania 0-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 0-1 Islas Feroe

Gibraltar 1-0 Montenegro VER +

Live Blog Post 10 minutos y todos los resultados cerrados, Croacia al Mundial Todos los partidos del segundo turno están empatados 0 a 0, ¿Que pasa con estos resultados?. Croacia se mete en el Mundial 2026 y manda a República Checa definir quien va a repechaje con Islas Feroe. El resto sigue sin definirse.

Live Blog Post Arrancan los partidos Polonia 0-0 Países Bajos

Alemania 0-0 Luxemburgo

Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte

Croacia 0-0 Islas Feroe

Gibraltar 0-0 Montenegro

Live Blog Post Concacaf: Surinam, Curazao y Haití a un paso del Mundial En la jornada del jueves se dieron todos los resultados para que las pequeñas selecciones de Concacaf queden a un paso del Mundial. Surinam, Curazao y Haití quedaron muy cerca de la Copa del Mundo. Curazao derrotó 7 a 0 a Bermuda y con solo empatar con Jamaica en la última fecha realizará el milagro de meterse en un Mundial. Haití dio el batacazo y tumbo a un gigante, derrotó 1-0 a Costa Rica, y ahora si vence a Nicaragua y Honduras no gana a Costa Rica también estará clasificado. Surinam derrotó 4-0 a El Salvador y quedó a un triunfo del Mundial, si vence a Guatemala estará en la Copa del Mundo de Norteamérica. VER +

