Eliminatorias Mundial 2026: Croacia 2-1 Islas Feroe, Polonia 1-1 Países Bajos, Luxemburgo 0-1 Alemania

Otra jornada a puro fútbol en las Eliminatorias al Mundial 2026, en este caso de UEFA donde dos seleccionados pueden firmar su clasificación al Mundial en el día de hoy. Los destacados son Croacia-Islas Feroe y Polonia-Países Bajos, una victoria croata y “holandesa” los mete en el Mundial 2026. Alemania tiene una jornada crucial para sus aspiraciones.
GOOOL de Croacia que lo da vuelta (Video)
Peter Musa le da la ventaja a Croacia que es más mundialista que nunca. El finalista de 2018 y semifinalista de 2022 se mete en otra cita mundialista.
Resultados en 65 minutos de juego
- Polonia 1-1 Países Bajos
- Alemania 1-0 Luxemburgo
- Eslovaquia 0-0 Irlanda del Norte
- Croacia 2-1 Islas Feroe
- Gibraltar 1-2 Montenegro
