Vélez y River igualaron 0-0 por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la fase regular. En en el Estadio José Amalfitani, el Millonario no pudo llevarse los tres puntos que necesitaba para aspirar a tener chances de clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026. ¿Qué chances le quedan ahora?
Vélez 0-0 River: el Millonario no alcanzó la Copa Libertadores 2026 y ahora solo queda salir campeón
Vélez y River no se sacaron diferencias en Liniers. A pesar de haber clasificado a los playoffs, no llegó a la Copa Libertadores por Tabla Anual.
18:57
Final del partido: Vélez y River empataron 0-0
18:33
¡Impresionante Armani en dos tiempos! VIDEO: El arquero de River salvó dos veces a su equipo en una secuencia con mucho peligro
18:32
De ida y vuelta y peligro en amabas áreas, River y Vélez ahora juegan un partido frenético
18:26
18:20
"¡Más cerrados, más cerrados!": Qué le pide Armani a sus compañeros ante los avances del Fortín
18:16
¡Se lo perdió Casco! VIDEO: El defensor pisó el área y cabeceó solo frente al arco
18:07
Comienza el 2T
17:50
Final del 1T
17:37
¿Era mano de Portillo? VIDEO: Todo Vélez reclamó penal, pero había un empujón previo de Lanzini
17:25
Malas noticias para River: Fabricio Bustos se lesionó solo y debe ser reemplazado
17:19
Quiénes son los dos ex River declarados "prescindibles" para Gallardo que están jugando en Vélez
17:16
El Fortín ataca menos, pero cuando avanza el Millonario no lo puede contener
17:10
River, más decidido, complica a Vélez con presiones altas y velocidad
17:00
Comienza el partido
16:50
TV: Dónde ver Vélez vs. River
Con un Vélez ya clasificado a los playoffs, era River el que tenía más apuro en la jornada en Liniers. El Millonario, que también estaba clasificado a la siguiente fase, tenía la cabeza puesta en la Copa Libertadores 2026: necesitaba ganar o ganar para seguir soñando con acceder al repechaje, una instancia que no garantiza jugar la competencia pero sí ofrece una última chance de lograrlo. Con el empate, esas aspiraciones se cayeron.
Es que, en la Tabla Anual, el último boleto a la Libertadores se lo lleva Argentinos Juniors, que ocupa la tercera posición, esa que otorga el boleto al repechaje. Con 54 puntos, al Bicho todavía le falta jugar su partido ante Estudiantes de La Plata, pero como el Millonario se quedó en 52 puntos ya no lo puede alcanzar y, por ahora, está en puestos de Copa Sudamericana.
Ese "por ahora" es porque River tiene una última chance (siempre en cuanto a lo que depende de sí mismo) de jugar el máximo torneo continental: debe salir campeón del Torneo Clausura. Sino, debe esperar a que alguno de los ya clasificados salga campeón (Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors) se quede con el título doméstico y libere un cupo en la Tabla Anual.
El equipo de Marcelo Gallardo no pudo torcer la mala racha que acumula desde hace 12 partidos: apenas dos triunfos y un empate. Jugó un poco mejor que en encuentros pasados, pero su imprecisión y desconexión entre las partes le volvieron a marcar los límites.
Quizás lo más novedoso en el conjunto de Núñez es que el entrenador decidió juntar por primera vez, desde el arranque, a Juanfer Quintero y Santiago Lencina. Además, volvió Enzo Pérez a la titularidad.
Lo más llamativo fue la desafectación de la lista de convocados de Paulo Díaz y Miguel Borja. El chileno y el colombiano siquiera fueron citados para el cotejo y las razones fueron meramente futbolísticas. Quizás un mensaje claro de Gallardo sobre el futuro para ambos, que se avizora más afuera que adentro del club.
El otro mensaje fue la cantidad de juveniles que terminaron en cancha: Agustín Obregón, Ian Subiabre, Thiago Acosta y Joaquín Freitas. Fueron, de hecho, los únicos cambios que hizo el DT. Una muestra bastante clara de lo que ya empieza a diagramar de cara al futuro: un recambio necesario en el plantel.
