Vélez 0-0 River: el Millonario no alcanzó la Copa Libertadores 2026 y ahora solo queda salir campeón

Vélez y River igualaron 0-0 por la fecha 16 del Torneo Clausura , la última de la fase regular. En en el Estadio José Amalfitani, el Millonario no pudo llevarse los tres puntos que necesitaba para aspirar a tener chances de clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026. ¿Qué chances le quedan ahora?

Con un Vélez ya clasificado a los playoffs , era River el que tenía más apuro en la jornada en Liniers. El Millonario, que también estaba clasificado a la siguiente fase, tenía la cabeza puesta en la Copa Libertadores 2026: necesitaba ganar o ganar para seguir soñando con acceder al repechaje, una instancia que no garantiza jugar la competencia pero sí ofrece una última chance de lograrlo. Con el empate, esas aspiraciones se cayeron.

Es que, en la Tabla Anual , el último boleto a la Libertadores se lo lleva Argentinos Juniors , que ocupa la tercera posición, esa que otorga el boleto al repechaje. Con 54 puntos, al Bicho todavía le falta jugar su partido ante Estudiantes de La Plata, pero como el Millonario se quedó en 52 puntos ya no lo puede alcanzar y, por ahora, está en puestos de Copa Sudamericana.

Ese "por ahora" es porque River tiene una última chance (siempre en cuanto a lo que depende de sí mismo) de jugar el máximo torneo continental: debe salir campeón del Torneo Clausura. Sino, debe esperar a que alguno de los ya clasificados salga campeón (Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors) se quede con el título doméstico y libere un cupo en la Tabla Anual.

El equipo de Marcelo Gallardo no pudo torcer la mala racha que acumula desde hace 12 partidos: apenas dos triunfos y un empate. Jugó un poco mejor que en encuentros pasados, pero su imprecisión y desconexión entre las partes le volvieron a marcar los límites.

Quizás lo más novedoso en el conjunto de Núñez es que el entrenador decidió juntar por primera vez, desde el arranque, a Juanfer Quintero y Santiago Lencina. Además, volvió Enzo Pérez a la titularidad.

2025_11_251116837-scaled Guillermo y Marcelo volvieron a verse las caras FOTO NA: Juan Foglia

Lo más llamativo fue la desafectación de la lista de convocados de Paulo Díaz y Miguel Borja. El chileno y el colombiano siquiera fueron citados para el cotejo y las razones fueron meramente futbolísticas. Quizás un mensaje claro de Gallardo sobre el futuro para ambos, que se avizora más afuera que adentro del club.

El otro mensaje fue la cantidad de juveniles que terminaron en cancha: Agustín Obregón, Ian Subiabre, Thiago Acosta y Joaquín Freitas. Fueron, de hecho, los únicos cambios que hizo el DT. Una muestra bastante clara de lo que ya empieza a diagramar de cara al futuro: un recambio necesario en el plantel.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Vélez y River empataron 0-0

Live Blog Post ¡Impresionante Armani en dos tiempos! VIDEO: El arquero de River salvó dos veces a su equipo en una secuencia con mucho peligro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990171109921046975&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ VÉLEZ DOBLE TAPADA DE ARMANI Y DESPUÉS CAVANAGH CABECEÓ AFUERAViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7tDoWwrr3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Live Blog Post De ida y vuelta y peligro en amabas áreas, River y Vélez ahora juegan un partido frenético Con poca presencia en el mediocampo, las transiciones se hacen más constantes y hay peligro tanto en el área de Armani como de Marchiori. Está para cualquiera.

Live Blog Post Se pica el partido y entra en el terreno de la fricción y los roces

Live Blog Post "¡Más cerrados, más cerrados!": Qué le pide Armani a sus compañeros ante los avances del Fortín Con una buena secuencia de toques y una pared, Vélez logró romper la cobertura defensiva del Millonario y entró al área de manera peligrosa. La jugada finalmente se diluyó, pero automáticamente Armani le pidió a sus compañeros estar más compactos. "¡Más cerrados, más cerrados!", gritó el Pulpo.

Live Blog Post ¡Se lo perdió Casco! VIDEO: El defensor pisó el área y cabeceó solo frente al arco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990166377605234788&partner=&hide_thread=false CASI MILTON Casco llegó al área de Vélez y de cabeza tuvo el primero de RiverViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PLEzZ4qgoM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¿Era mano de Portillo? VIDEO: Todo Vélez reclamó penal, pero había un empujón previo de Lanzini Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990156818337706084&partner=&hide_thread=false Todo Vélez reclamó penal por mano de Portillo en el área de River Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/U9ftsFL8et — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Live Blog Post Malas noticias para River: Fabricio Bustos se lesionó solo y debe ser reemplazado En una jugada cargada de mala suerte, el lateral del Millonario quedó sentido de la pierna derecha cuando quiso tirar una pelota larga. Fue reemplazado por Obregon.

Quiénes son los dos ex River declarados "prescindibles" para Gallardo que están jugando en Vélez Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro son parte del equipo titular del equipo de Barros Schelotto. Ambos fueron declarados prescindibles para el entrenador Millonario, cuando a mediados de año hizo una "limpieza". Vélez, atento para repescarlos, los fue a buscar. Mientras Aliendro llegó en julio, Lanzini lo hizo en agosto.

Live Blog Post El Fortín ataca menos, pero cuando avanza el Millonario no lo puede contener A River le cuesta otorgar garantías en el mediocampo para evitar los ataques del equipo local. El mediocampo no está firme .

Live Blog Post River, más decidido, complica a Vélez con presiones altas y velocidad Empezó mejor el Millonario. Juega comprometido, con ganas y muy consciente de que necesita llevarse los tres puntos. Por ahora, el Fortín es quien tiene una postura más pasiva.

Live Blog Post Comienza el partido