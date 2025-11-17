Repudio masivo a Fino Yossen (periodista "chupamedia" de Chiqui Tapia)

En el partido de ayer, hubo situaciones que todos en el Gallo protestaron:

No hubo falta en el tiro libre previo al gol de Santiago Postel.

La no expulsión a Montagna por una dura patada contra Kubiszyn, de Morón.

En el equipo de Buenos Aires acumularon bronca y todo terminó en una tremenda batalla campal y luego en represión de la policía a los jugadores del Gallito.

image

Madryn, jugará la final del reducido ante Estudiantes de Río Cuarto, que dejó afuera a Estudiantes de Buenos Aires.

Repudio a Fino Yossen (que banca a Chiqui Tapia y AFA)

En un mensaje que pareciera encubierto hacia Ricardo Caruso Lombardi, Andrés Fino Yossen, tuiteó una vez finalizado el partido: "Logró su cometido. Instaló fantasmas, caos, violencia y que lastimen jugadores, para luego señalar con el dedo en venganza de quienes no rosquearon. Y no va a parar hasta que suceda algo peor. Es lo que está buscando. Que pase algo peor. Es tristísimo."

El periodista recibió múltiples respuestas (más de mil) y muchos otros tuits citados, donde claramente se ve gente repudiando su punto de vista.

Una de las respuestas que más repercusión tuvo fue la de Guillermo Vetere, de Picado TV: "Le chorearon la clasificación a Morón. Le suspendieron al DT con declaración truchas, la falta del gol fue pelota limpia, no echaron al hombre de Madryn pero el discurso es: ´la culpa es del otro´. A veces es mejor guardarse un poquito.".

image

Yossen suele mostrarse a favor de la actual gestión de AFA pero el hecho de que haya tuiteado esto, teniendo en cuenta todas las suspicacias previas (que muchas se terminaron cumpliendo), generó un repudio como probablemente nunca ante haya pasado.

+ EN GOLAZO 24

Gustavo Costas (Racing) tiene la oportunidad de vengarse de Marcelo Gallardo (River)

Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato

Vélez 0-0 River: el Millonario no alcanzó la Copa Libertadores 2026 y ahora solo queda salir campeón