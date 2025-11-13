DobleAmarilla.com.ar/ no te lo va a contar pero los liderados por Claudio Tapia y Pablo Toviggino cometieron un error grotesco: sancionaron al entrenador de Deportivo Morón, Walter Otta, con 30 días de suspensión, acusándolo de “presuntas manifestaciones públicas” hacia ellos 2, en relación al club Deportivo Madryn pero esos dichos eran fake news….
LA AFA, UNA DICTADURA
Furia con la 'infabilidad' de los autócratas Claudio Tapia y Pablo Toviggino
¿Prohibido disentir con las decisiones de Claudio Tapia y Pablo Toviggino? Julio Grondona se ha multiplicado en su poder y en sus errores. Papelón.
Es una decisión que tomaron, en lo formal. los integrantes del Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que han quedado en ridículo porque no verificaron nada. Esto pone en duda todo el sistema de sanciones de AFA.
Los responsables:
- Presidente: Dr. Diego Gustavo Barroetaveña
- Vicepresidente: Dr. Manuel I. Fernández
- Miembros:
- Dr. Antonio Daniel Bustamante
- Dr. José Pedro Bustos
- Dr. Roberto Minguillón
- Dr. Matías A. Mancini
- Dr. Mario Kohan
- Dr. Ricardo M. San Juan
- Dr. Ramiro González
- Dr. Juan Pablo Rodríguez
- Dr. Pablo F. Morán.
Deportivo Morón había desmentido en sus cuentas en redes sociales los dichos que se adjudicaban a Otta, precisamente para evitar posibles sanciones, cuando debe jugar las semifinales de la 1ra. Nacional pero el DT no podrá dirigir 'al Gallo' en Puerto Madryn y tampoco podrá decir 'presente' en caso de avanzar a la final.
El texto del Tribunal de Ética afirma, por ejemplo: "(...) Que las manifestaciones atribuidas al Sr. Otta, por su tenor y alcance, podrían afectar la reputación institucional de la AFA, la imagen de sus autoridades y el normal desenvolvimiento de las competiciones, al calificarlos de “personajes”, que habrían causado un daño “irremediable”, ya que configurarían un acto contrario a los principios que resguarda el Código de Ética y lesionan la reputación institucional de la Asociación del Fútbol Argentino, así como de su Presidente, Claudio Fabián Tapia, y su Tesorero, Pablo Toviggino. Que la Comisión de Ética es competente para investigar y sancionar conductas que puedan perjudicar la integridad y reputación del fútbol argentino, conforme a los arts. 1, 5, 28 y concordantes del Código de Ética (...)".
Pero ¿cuál es la investigación que hicieron que no incluyó la existencia de una fake news?
La versión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino
Es tan bizarro lo que hizo AFA que provoca enojo entre quienes siguen el fútbol.
También confirma a Tapia y Toviggino como aspirantes a autócratas.
La sanción sin la investigación adecuada convierte a la autoridad competente en incompetente.
En su avatar en X, Tovvigino afirma: "(...) El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. "Yo hago nuevas todas las cosas" (...)".
Pero, si se trata de Teología, el carácter de Dios es su Justicia. Y es lo que parece ausente en una cantidad de decisiones de AFA que encuentran su ejemplo más reciente y ridículo en esta sanción.
Todos conocen a DobleAmarilla.com.ar/ como una voz no oficial de Toviggino. Veamos cuál es su versión de lo sucedido:
"La AFA se expidió este jueves (13/11) a través de su Tribunal de Ética para dar cuenta de una sanción impuesta a Walter Otta, el actual entrenador del Deportivo Morón que pelea por regresar a la máxima división tras más de medio siglo.
El DT de 51 años recibió el castigo desde la casa madre del fútbol argentino a raíz de supuestas “difamaciones” en contra de la asociación al atribuir “palabras o acciones despectivas o denigrantes” contra la integridad y dignidad de personas mencionados en el artículo 24 del Código de Ética, y corromper con los artículos 13, 14 y 15 al romper con una conducta “ética, digna e íntegra”, con una “posición política neutral” y por no “proceder con absoluta lealtad hacia la AFA”.
(...) De momento, AFA definió la suspensión provisional por un plazo máximo de 30 días al entrenador del ‘Gallo' del Oeste “para ejercer funciones de dirección técnica y de acceder a vestuarios y banco de suplentes en encuentros oficiales organizados por la AFA, hasta que se dicte resolución sobre el fondo o venza el plazo indicado, lo que ocurra primero”.
Las presuntas infracciones de Otta se ubican debajo de una medida de carácter cautelar, en donde el Tribunal dirime que existen “elementos suficientes de verosimilitud y riesgo en la demora que tornan procedente una medida provisional estrictamente temporal y proporcional, que no implica un adelanto de opinión sobre la cuestión de fondo a resolver”.
En este caso, el profesional, citado como “imputado” en el documento cuenta con “el término de 5 días hábiles, a fin de que presente descargo y ofrezca la prueba que haga a su derecho, pudiendo solicitar audiencia dentro del mismo plazo”."
No hay menciones a la falsedad de atribuirle esos dichos al entrenador.
Infabilidad
La actuación del Consejo de Ética, empoderado por Tapia y Toviggino, es de una soberbia tal que introduce un concepto curioso: la infalibilidad, relacionada con la creencia de que ciertas instituciones o escrituras están exentas de error en cuestiones de fe y moral.
Por ejemplo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, se atribuye la infalibilidad al Papa y al Colegio Episcopal cuando definen una doctrina.
Es uno de los dogmas más controversiales de la Iglesia Católica, inexplicable en el siglo 19... ni hablar en el 21.
La constitución Pastor Eternus, promulgada por el papa Pío IX en julio de 1870, elaborada y aprobada por el Concilio Ecuménico Vaticano I, definió el Dogma de la Infalibilidad Pontificia:
"(…) Por lo mismo, las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir ésta, nuestra definición, sea anatema."
La constitución dogmática Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, ratificó esta doctrina. Desde entonces -no sólo por ese motivo- se aceleró la pérdida de creyentes de la Iglesia Católica.
--------------------