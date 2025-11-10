Lionel Scaloni en 2 videos (la Selección de AFA convoca)

La pieza audiovisual fue desarrollada por la agencia Virgen Films, con producción a cargo de Diego Peskins, quien explicó:

“Por Scaloni al principio nadie daba 2 pesos, como por tantos argentinos que, con esfuerzo, demostraron su valor”.

“Queríamos retratar esa fuerza silenciosa que construye grandeza con el esfuerzo en las cosas simples de cada día”.

Ficha Técnica: Agencia: Virgen Films. Productora: Virgen Films. Productor Ejecutivo: Diego Peskins. Director: Juan Taratuto. Director general creativo: Gustavo Dousdebes. Equipo creativo: Luisina Llanos. Productor: Juan Curcio. Line producer: Agustina Ragno. Jefe de Producción: Jazmin Contreras. Asistente de Dirección: Felipe Hoya. Director de Foto: Javier Juliá.

Scaloni en 2 videos

Video 1

Video 2

