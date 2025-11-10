“Valemos Mucho” es el nombre de la 3ra. campaña de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina (AFA) para Banco Macro. Debe recordarse que “Pensar en Grande” ya es parte de la identidad de Banco Macro, y con “Valemos Mucho”, Macro reafirma el propósito de inspirar a los argentinos a creer en su propio valor y en la fuerza del trabajo en equipo.
"VALEMOS MUCHO"
Lionel Scaloni en 2 videos (la Selección de AFA convoca)
Banco Macro estrenó el 2do. spot con Lionel Scaloni y Pablo Aimar. En tanto, Adidas incluyó al DT en el nuevo spot con la Selección argentina.
Comunicado del banco: "La propuesta es transmitir que el verdadero liderazgo no se mide en trofeos sino en la capacidad de transformar talento en resultados, inversión en oportunidades y sueños en futuro. Valores que encuentran su mejor expresión en un referente indiscutido del deporte nacional: Lionel Scaloni. La argentinidad que nos enorgullece: con humildad y coherencia. La que transforma la adversidad en oportunidad."
Del spot es también parte Pablo Aimar, ex estrella de River Plate, hoy adjunto de Scaloni en la Selección.
María José Daura, gerente de Marketing de Banco Macro:
“Cuando hacemos lo que amamos, no nos rendimos. A veces no necesitamos que todos crean, sino que alguien vea lo que valemos. Sin grietas, sin excesos ni artificios, Scaloni representa ese espíritu de superación silenciosa, colectiva y comprometida con un propósito. Es una alianza que nos representa profundamente y que consolida la coherencia de nuestra marca”.
La pieza audiovisual fue desarrollada por la agencia Virgen Films, con producción a cargo de Diego Peskins, quien explicó:
- “Por Scaloni al principio nadie daba 2 pesos, como por tantos argentinos que, con esfuerzo, demostraron su valor”.
- “Queríamos retratar esa fuerza silenciosa que construye grandeza con el esfuerzo en las cosas simples de cada día”.
Ficha Técnica: Agencia: Virgen Films. Productora: Virgen Films. Productor Ejecutivo: Diego Peskins. Director: Juan Taratuto. Director general creativo: Gustavo Dousdebes. Equipo creativo: Luisina Llanos. Productor: Juan Curcio. Line producer: Agustina Ragno. Jefe de Producción: Jazmin Contreras. Asistente de Dirección: Felipe Hoya. Director de Foto: Javier Juliá.
Scaloni en 2 videos
Video 1
Video 2
----------
Más noticias en Urgente24
Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria
Colapinto tendrá en 2026 el mejor motor de Fórmula 1: luchará mano a mano con los grandes
Boca 2-0 River: el Xeneize le ganó con carácter a un Millonario abatido y sin respuestas
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde