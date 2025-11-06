Placente cumple su cometido y provee a Scaloni: el crack del Sub 20 citado a la Mayor

Diego Placente dijo una vez tiempo atrás: "Lo que nosotros buscamos no es salir campeones juveniles si no que estos chicos después sean Sub 20 y más tarde lleguen a la Mayor".

La mujer de Diego Placente sorprendió con una profunda reflexión post Mundial Sub 20 Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20 y Sub 17 Foto: AFA

Con ese objetivo, tan claro como contundente y sano, desde las divisiones juveniles de la Albiceleste trabajan con objetivos algo distintos a los que exige el nervioso fútbol actual.

Gianluca Prestianni tuvo un gran Mundial Sub 20. Empezó el torneo como suplente, y con el correr de los partidos se metió en el equipo titular; no salió más.

G3BB50OWUAAjf6I Prestianni, con la 20, se abraza con Carrizo en una secuencia del Mundial Sub 20 @Argentina

Su gran torneo ratificó que el surgido en Vélez no solo atraviesa un buen presente, sino que también vislumbra un buen futuro. Lo piensa Placente, ahora también lo ve Scaloni.

+ de Golazo24