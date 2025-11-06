Diego Placente puede estar satisfecho. El entrenador de la Selección Argentina Sub 20 (también de la Sub 17 que está jugando la Copa del Mundo de la categoría) acaba de presenciar cómo uno de sus "hijos" acaba de ser convocado a la Mayor por Lionel Scaloni.
A ENTRENAR CON MESSI
Placente cumple su cometido y provee a Scaloni: el crack del Sub 20 citado a la Mayor
Gianluca Prestianni, uno de los mejores jugadores del Mundial Sub 20 en la Selección Argentina de Diego Placente, fue convocado por Lionel Scaloni.
Gianluca Prestianni fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al amistoso contra Angola, el viernes 14/11 en tierras africanas. Será el último compromiso del año para la Albiceleste y uno de los últimos desafíos que tendrán los futbolistas para demostrarle al entrenador que están capacitados para formar parte de la delegación nacional en el Mundial 2026.
Hay otros particulares. El de Prestianni, por ejemplo. El delantero del Benfica recibió el tan ansiado llamado para la Mayor luego de haber hecho un gran Mundial Sub 20. A sus buenas actuaciones y una ausencia de ese perfil en el plantel, se sumaron las bajas de varios futbolistas que el CT tenía en mente citar: Paredes, Acuña, Dibu Martínez, Mastantuono, Dybala, Equi Fernández...
"Buscamos que estos chicos lleguen a la Mayor": del deseo de Placente al llamado de Scaloni
Y Prestianni tuvo su oportunidad. Es probable que Lionel Scaloni no lo piense para el Mundial 2026, pero si lo convocó es porque lo considera como una variable disponible para utilizar ante la selección africana. Pero además, le da cauce a un proceso integral y serio que se lleva adelante en las Selecciones Nacionales desde hace ya algunos años.
Uno de los lineamientos en los predios Albicelestes de AFA es que la selecciones juveniles puedan nutrir a la Mayor. Que los chicos que llegan a vestir la camiseta Sub 15, Sub 17 o Sub 20 puedan tener un recorrido en distintas categorías de la Selección Argentina con el objetivo final de llegar a la Mayor.
Diego Placente dijo una vez tiempo atrás: "Lo que nosotros buscamos no es salir campeones juveniles si no que estos chicos después sean Sub 20 y más tarde lleguen a la Mayor".
Con ese objetivo, tan claro como contundente y sano, desde las divisiones juveniles de la Albiceleste trabajan con objetivos algo distintos a los que exige el nervioso fútbol actual.
Gianluca Prestianni tuvo un gran Mundial Sub 20. Empezó el torneo como suplente, y con el correr de los partidos se metió en el equipo titular; no salió más.
Su gran torneo ratificó que el surgido en Vélez no solo atraviesa un buen presente, sino que también vislumbra un buen futuro. Lo piensa Placente, ahora también lo ve Scaloni.
