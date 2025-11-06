Ford frena su revolución eléctrica: la camioneta F-150 Lightning podría quedar en el camino

image El CEO de Ford, Jim Farley, quien visitó recientemente Argentina.

Mientras la compañía vendió 66.000 camionetas F-Series de gasolina, apenas colocó 1.500 unidades de la Lightning, su nivel más bajo desde el lanzamiento.

Los concesionarios confirman la tendencia. “Simplemente no hay demanda para la Lightning”, reconoció Adam Kraushaar, propietario de Lester Glenn Auto Group en Nueva Jersey, a WSJ. “No hacemos muchos pedidos porque no se venden”, dijo.

Ford había suspendido la producción del modelo el mes pasado por falta de aluminio y analiza mantener la planta inactiva mientras reorienta su estrategia hacia vehículos eléctricos más pequeños y asequibles. La compañía afirma que reanudará la producción “en el momento oportuno”, aunque las señales apuntan a una reestructuración profunda del programa.

Las camionetas eléctricas no la están pegando en Estados Unidos

La caída de la Lightning no es un caso aislado. Stellantis canceló la versión eléctrica de su pickup Ram y General Motors consideró recortar parte de su línea de camiones eléctricos tras reservar US$ 1.600 millones en pérdidas en el último trimestre. Tesla, con su Cybertruck de acero inoxidable, también vio hundirse las ventas este año, y Rivian ha recortado empleos para conservar liquidez.

El CEO Jim Farley reconoció recientemente que los estadounidenses “prefieren vehículos eléctricos compactos y de menor precio, no camionetas grandes de US$ 90.000”. Ford ahora busca desarrollar una pickup eléctrica de US$ 30.000, más cercana al tipo de vehículo que domina el mercado chino.

El giro en Detroit refleja un ajuste más amplio. Las camionetas eléctricas, concebidas como la respuesta estadounidense a Tesla, se han convertido en un problema de rentabilidad. Fabricarlas cuesta miles de millones y requieren volúmenes masivos para amortizar sus costos. Lenny LaRocca, analista de KPMG, explicó al mismo medio:

Los volúmenes no están alcanzando las expectativas de quienes realizaron estas inversiones. Los volúmenes no están alcanzando las expectativas de quienes realizaron estas inversiones.

La promesa de un “teléfono inteligente que puede remolcar 10.000 libras”, como la describió Farley al lanzarla en 2021, quedó eclipsada por los altos precios, la autonomía limitada y la pérdida de incentivos fiscales.

Si finalmente Ford cancela la F-150 Lightning, el hecho podría marcar un punto de inflexión para la industria automotriz estadounidense: el fin del entusiasmo por los eléctricos de gran tamaño y el comienzo de una etapa más pragmática, centrada en la eficiencia, los híbridos y la asequibilidad.

