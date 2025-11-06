Científicos piden abandonar la búsqueda espacial y buscar aliens en la Luna

Un giro radical en la búsqueda de vida extraterrestre

El SETI invirtió décadas rastreando señales de radio sin éxito. Incluso la señal BLC1 de 2019 desde Proxima Centauri resultó ser interferencia terrestre. Mientras tanto, hay 100 millones de objetos en el Cinturón de Kuiper que nadie exploró.

image

Ellery va más allá: sugiere que civilizaciones visitantes podrían haber dejado "obsequios enterrados", incluso una máquina constructora universal que solo detectaríamos al alcanzar cierto nivel tecnológico.

¿Y si ya estamos listos para encontrarla?

------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La superluna más brillante del año ilumina el cielo de Argentina y así podés verla

Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay

Misterio por nuevas anomalías: El 31/ATLAS desconcierta a la ciencia mundial

La ciencia, en guardia por una lluvia de estrellas con potencial peligroso