Llueven críticas a Bessent y Milei por el swap y las bandas cambiarias hasta 2027

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Mark Sobel, hizo un pedido público para que se comparta más informacion, especialmente luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en Financial Times. Allí, Milei planteó que el peso seguirá con una flotación entre bandas hasta las elecciones de 2027.

Sobel planteó:

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sido notablemente poco transparente respecto a su apoyo a Argentina. A la luz de las declaraciones de Milei, es imperativo que el Tesoro comparta información con la ciudadanía. A continuación, se presentan los temas que el Tesoro debería abordar públicamente a la mayor brevedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobel_mark/status/1986440940375224728&partner=&hide_thread=false US Treasury has been remarkably untransparent about its Argentine support. In light of Milei's statements, it's high time for Treasury to share information with the public. Below are issues Treasury should address with the public ASAP. pic.twitter.com/IplXhXbepV — Mark Sobel (@sobel_mark) November 6, 2025

Seguidamente, remarcó la importancia de que Argentina devalúe o amplíe las bandas de flotación, para que no haya tanta presión sobre el tipo de cambio y que el Tesoro de Estados Unidos no termine financiando una paridad insostenible y una fuga de capitales.

El riesgo cambiario de la maniobra de Bessent

Seguidamente, planteó la duda sobre el riesgo cambiario. Sober se preguntó si los contribuyentes estadounidenses se hicieron cargo del riesgo cambiario:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobel_mark/status/1986440944602828993&partner=&hide_thread=false It's said Treasury spent $2 bn intervening to support the peso. Even putting to the side whether this is a good/horrible idea, how much was spent? Are US taxpayers taking the exchange risk? — Mark Sobel (@sobel_mark) November 6, 2025

Sin embargo, por la información que circuló ayer, 05/11, la compra de pesos por parte del Tesoro estadounidense se hizo a cambio de letras con tasa fija y seguridad cambiaria, tal como informó Urgente24.

Según los registros del BCRA, en el momento en que Bessent compró pesos el tipo de cambio era de $1.484 y cuando los reconvirtió, el tipo de cambio era de $1.443, muy beneficioso para Estados Unidos. De todas maneras, esto es una estimación porque tampoco hay información sobre la fecha exacta en la que se hizo la transacción ni el tipo de cambio que se usó.

Otro punto de controversia es el uso del swap para pagar la recompra de dólares del Tesoro de Estados Unidos. Aunque en este punto tampoco haya mucha información oficial sobre lo pactado, el uso de dinero de swap implica el pago de un interés.

Por lo que el gobierno argentino, aparte de hacerse cargo del riesgo cambiario de la maniobra con el Tesoro de Bessent, activó el swap, que implica pago de intereses, para devolverle la ayuda por mantener el tipo de cambio por debajo del nivel que hubiese tenido en un mercado libre.

