Desde que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el salvataje financiero a Argentina — compra de pesos y swap—, se encendieron las alarmas. Nunca estuvo claro el programa, los beneficios para Estados Unidos ni cómo podría eso mejorar la economía argentina. Ayer, 05/11, se estimó que Bessent ya habría recomprado dólares usando el swap.
MUCHO RUIDO
Llueven críticas a Bessent y Milei por el swap y las bandas cambiarias hasta 2027
En todos lados, se cuestionó el salvataje de Bessent a Javier Milei. Desde la operatoria a la falta de información sobre un tema clave, llovieron críticas.
Las críticas no tardaron en llegar contra Scott Bessent y Javier Milei
En primer lugar, los comentarios surgieron por la activación del swap. Al utilizar este mecanismo, no hubo impacto en el mercado cambiario, porque sino hubiese temblado el dólar. Así lo explicó el ecnomista Christian Buteler en redes sociales:
Otro de los puntos clave es la falta de información pública. Dada la relevancia del hecho y de que se trata de dinero público, tanto argentinos como estadounidenses esperaban contar con más detalles de la maniobra.
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Mark Sobel, hizo un pedido público para que se comparta más informacion, especialmente luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en Financial Times. Allí, Milei planteó que el peso seguirá con una flotación entre bandas hasta las elecciones de 2027.
Sobel planteó:
Seguidamente, remarcó la importancia de que Argentina devalúe o amplíe las bandas de flotación, para que no haya tanta presión sobre el tipo de cambio y que el Tesoro de Estados Unidos no termine financiando una paridad insostenible y una fuga de capitales.
El riesgo cambiario de la maniobra de Bessent
Seguidamente, planteó la duda sobre el riesgo cambiario. Sober se preguntó si los contribuyentes estadounidenses se hicieron cargo del riesgo cambiario:
Sin embargo, por la información que circuló ayer, 05/11, la compra de pesos por parte del Tesoro estadounidense se hizo a cambio de letras con tasa fija y seguridad cambiaria, tal como informó Urgente24.
Según los registros del BCRA, en el momento en que Bessent compró pesos el tipo de cambio era de $1.484 y cuando los reconvirtió, el tipo de cambio era de $1.443, muy beneficioso para Estados Unidos. De todas maneras, esto es una estimación porque tampoco hay información sobre la fecha exacta en la que se hizo la transacción ni el tipo de cambio que se usó.
Otro punto de controversia es el uso del swap para pagar la recompra de dólares del Tesoro de Estados Unidos. Aunque en este punto tampoco haya mucha información oficial sobre lo pactado, el uso de dinero de swap implica el pago de un interés.
Por lo que el gobierno argentino, aparte de hacerse cargo del riesgo cambiario de la maniobra con el Tesoro de Bessent, activó el swap, que implica pago de intereses, para devolverle la ayuda por mantener el tipo de cambio por debajo del nivel que hubiese tenido en un mercado libre.
