Gustavo Scaglione parece no conocer de pausas ni de crisis personales que lo frenen. Mientras enfrenta una denuncia judicial por "amenazas" interpuesta por Juanita Tinelli y lidia con los reclamos públicos de Marcelo Tinelli, el empresario rosarino sigue expandiendo su imperio comunicacional como si nada pudiera detenerlo.
¿EL QUE NADA DEBE NADA TEME?
Marcelo Tinelli no pudo con la tranquilidad de Gustavo Scaglione: Los últimos movimientos del empresario
Entre demandas, reclamos y rumores, Gustavo Scaglione sigue en movimiento, con decisiones que llaman la atención.
La jugada más reciente, fue quedarse con FM One 103.7, de Cristóbal López, del Grupo Indalo, en una operación que refuerza su posición como uno de los actores más poderosos del mapa mediático argentino.
A principios de esta semana, era tendencia por los problemas legales. Hoy vuelve a serlo por sus adquisiciones estratégicas. Ese es el ritmo vertiginoso que maneja Scaglione, quien apenas dos semanas atrás cerró la compra de Telefe en 95 millones de dólares junto a José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopitt.
Pero volvamos al núcleo del asunto: la radio FM One no es cualquier adquisición. Representa otra pieza en el tablero de un hombre que ya había comprado a López el 40% del diario Ámbito Financiero y el 38% de la productora La Corte. Fuentes del sector confirmaron al diario Clarín la transferencia de la emisora, aunque mantienen silencio absoluto sobre el monto de la operación y los planes inmediatos para la frecuencia. Lo que sí trascendió es que Scaglione planea tomar posesión efectiva de la radio "antes de fin de año", según indicaron voceros cercanos al empresario.
Gustavo Scaglione sostiene que la denuncia fue una maniobra
Mientras tanto, los frentes judiciales y comerciales no descansan. Marina Calabró recibió un mensaje directo del empresario negando rotundamente la denuncia de Juanita Tinelli: "Es falsa" y sus abogados van a intervenir, aseguró. Pero allí no terminó su descargo. Scaglione apuntó directamente contra Marcelo Tinelli con declaraciones explosivas: "Ahora voy a ejecutarle todo porque perdí la paciencia. Como está embargado en Uruguay hace esto para no pagar". Según se filtró, el conductor le debe nada menos que 12 millones de dólares, una cifra que explicaría la tensión creciente entre ambos.
Marcelo Tinelli, por su parte, habló públicamente de sus deudas, de su familia y denunció "acoso y persecución de algunos dueños de medios", en una referencia apenas disimulada a quienes hoy controlan América y Telefe.
Los tuits de Marcelo Tinelli
"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre"
"El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quién les da letra".
"El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente".
"En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo".
"Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos"
"Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada".
"Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor".
