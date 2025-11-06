urgente24
FUERTE RESPALDO PARA LA ARAÑA

La FIFA se equivocó con Julián Álvarez y Nico González no dudó en contradecirla

La ausencia de Julián Álvarez en los nominados para los Premios The Best de la FIFA llamó mucho la atención. Nico González salió en defensa de la Araña.

06 de noviembre de 2025 - 21:59
Julián Álvarez fue defendido por Nico González

Julián Álvarez estuvo ausencia y su ausencia generó ruido. Como el silencio incómodo, la no inclusión de la Araña en los nominados de la FIFA a los Premios The Best resultó llamativa. Nicolás González, compatriota y compañero suyo en el Atlético de Madrid, salió a defenderlo.

Ya salieron los nominados a los Premios The Best, los reconocimientos que entre la casa madre del fútbol mundial año tras año a los y las mejores futbolistas, entrenadores/as, hinchas del año.

Argentina tendrá su representación en Dibu Martínez, que volvió a ser incluido en la lista de posibles ganadores a Mejor Arquero y que, de hecho, "defenderá" el título. El guardameta de la Selección Argentina ganó el del año pasado.

En 2024, Dibu Mart&iacute;nez gan&oacute; el segundo The Best de su carrera

También estará Alejandro Ciganotto, un joven hincha de Racing cuya pasión para seguir a la Academia a todos lados sorprendió a la FIFA y lo incluyó entre los nominados al premio que entrega a la afición más destacada.

Pero Julián Álvarez no está. Julián Álvarez no ha sido considerado por el comité organizador como uno de los mejores futbolistas de este 2025.

La realidad, sin embargo, contrasta con ello. El delantero campeón del Mundo es quien lidera hoy por hoy al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en un comienzo de temporada espectacular. Y si hay que retroceder en los meses transcurridos, el primer semestre del año también fue bueno. Lo suficiente como para considerarlo uno los futbolistas más gravitantes en el plano internacional.

La Ara&ntilde;a est&aacute; en un gran nivel

Los ternados para recibir el premio son:

  • Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain

  • Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain

  • Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München

  • Kylian Mbappe, Francia y Real Madrid

  • Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain

  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

  • Pedri, España y Barcelona

  • Raphinha, Brasil y Barcelona

  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

  • Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain

  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Foto: La historia de Nico González para Julián Álvarez

Nicolás González, compañero suyo en el Aleti pero también en la Selección Argentina, compartió una story en su Instagram personal en donde apoya a Julián Álvarez a pesar de la decisión de la FIFA.

En una pícara dedicatoria, el delantero puso una foto de ambos y la siguiente frase: "Claramente no entienden nada".

Nico Gonz&aacute;lez y el respaldo a la Ara&ntilde;a

