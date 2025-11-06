La FIFA se equivocó con Julián Álvarez y Nico González no dudó en contradecirla

La realidad, sin embargo, contrasta con ello. El delantero campeón del Mundo es quien lidera hoy por hoy al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en un comienzo de temporada espectacular. Y si hay que retroceder en los meses transcurridos, el primer semestre del año también fue bueno. Lo suficiente como para considerarlo uno los futbolistas más gravitantes en el plano internacional.

Julián-Álvarez.jpg La Araña está en un gran nivel

Los ternados para recibir el premio son:

Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München

Kylian Mbappe, Francia y Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

Pedri, España y Barcelona

Raphinha, Brasil y Barcelona

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain

Lamine Yamal, España y Barcelona

Foto: La historia de Nico González para Julián Álvarez

Nicolás González, compañero suyo en el Aleti pero también en la Selección Argentina, compartió una story en su Instagram personal en donde apoya a Julián Álvarez a pesar de la decisión de la FIFA.

En una pícara dedicatoria, el delantero puso una foto de ambos y la siguiente frase: "Claramente no entienden nada".

IMG_5928 Nico González y el respaldo a la Araña Instagram Nicolás González

