La FIFA se equivocó con Julián Álvarez y Nico González no dudó en contradecirla

Julián Álvarez estuvo ausencia y su ausencia generó ruido. Como el silencio incómodo, la no inclusión de la Araña en los nominados de la FIFA a los Premios The Best resultó llamativa. Nicolás González, compatriota y compañero suyo en el Atlético de Madrid, salió a defenderlo.
FUERTE RESPALDO PARA LA ARAÑA
Ya salieron los nominados a los Premios The Best, los reconocimientos que entre la casa madre del fútbol mundial año tras año a los y las mejores futbolistas, entrenadores/as, hinchas del año.
Argentina tendrá su representación en Dibu Martínez, que volvió a ser incluido en la lista de posibles ganadores a Mejor Arquero y que, de hecho, "defenderá" el título. El guardameta de la Selección Argentina ganó el del año pasado.
También estará Alejandro Ciganotto, un joven hincha de Racing cuya pasión para seguir a la Academia a todos lados sorprendió a la FIFA y lo incluyó entre los nominados al premio que entrega a la afición más destacada.
Pero Julián Álvarez no está. Julián Álvarez no ha sido considerado por el comité organizador como uno de los mejores futbolistas de este 2025.
La realidad, sin embargo, contrasta con ello. El delantero campeón del Mundo es quien lidera hoy por hoy al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en un comienzo de temporada espectacular. Y si hay que retroceder en los meses transcurridos, el primer semestre del año también fue bueno. Lo suficiente como para considerarlo uno los futbolistas más gravitantes en el plano internacional.
Los ternados para recibir el premio son:
Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain
Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München
Kylian Mbappe, Francia y Real Madrid
Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain
Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
Pedri, España y Barcelona
Raphinha, Brasil y Barcelona
Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, España y Barcelona
Foto: La historia de Nico González para Julián Álvarez
Nicolás González, compañero suyo en el Aleti pero también en la Selección Argentina, compartió una story en su Instagram personal en donde apoya a Julián Álvarez a pesar de la decisión de la FIFA.
En una pícara dedicatoria, el delantero puso una foto de ambos y la siguiente frase: "Claramente no entienden nada".
