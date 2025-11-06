Nick Fuentes, el devoto de Donald Trump que aborrece Israel

Cuando escuchas a Fuentes, es difícil no sentir repulsión. Entre sus mayores éxitos se incluyen:

"Los judíos son responsables de todas las guerras";

"No quiero una relación, quiero que ganen los arios";

"Muchas mujeres quieren ser violadas... Quieren que un tipo las golpee brutalmente"; y

"Hitler era realmente genial".

Compara a los judíos incinerados en los campos de exterminio nazis con galletas y afirma que la cifra de víctimas fue inventada: «Si tardo una hora en hornear una tanda de galletas y el monstruo de las galletas tiene 15 hornos funcionando las 24 horas del día durante 5 años, ¿cuánto tardaría en hacer 6 millones de tandas? Las cuentas no cuadran. No creo que llegaran a 6 millones, probablemente serían entre 200.000 y 300.000 galletas».

El periodista Will Sommer, autor del boletín informativo False Flag que cubre a la extrema derecha, la calificó como "una de las entrevistas más peligrosas jamás realizadas en los medios MAGA".

«Carlson le dejó decir lo que pensaba y luego le dijo: "No puedo creer que te estén cancelando por esto"», escribió Sommer en su boletín. «Carlson le abrió las puertas y legitimó su postura política dentro del Partido Republicano».

tucker-carlson-milei- Enojo israeli con el influyente Tucker Carlson. Aquí con el pro israelí Javier Milei.

Nick Fuentes

El ascenso de Fuentes refleja los alarmantes procesos que han estado transformando el Partido Republicano durante los más de 10 años transcurridos desde que Donald Trump se postuló por primera vez a la presidencia. Sus enfrentamientos, ampliamente difundidos durante la última década, con el activista de derecha Charlie Kirk se interpretaron como una batalla entre 2 representantes de la nueva generación del movimiento trumpista.

Ahora, tras el asesinato de Kirk —y gracias a la entrevista de alto perfil de la semana pasada—, Fuentes parece encarnar una nueva fase del trumpismo, una en la que las muestras de antisemitismo virulento ya no son motivo de expulsión. Los conservadores que no conocían a Fuentes antes de la entrevista fueron presentados por Carlson a una versión de él como un joven patriota cristiano que lucha contra las mismas supuestas amenazas:

la izquierda,

el feminismo y

la comunidad LGBTQ+.

Fuentes nació en 1998 en el seno de una familia católica en un suburbio de Chicago. Durante las primarias republicanas de 2016, aún se identificaba como libertario y colaboró como voluntario en la campaña del senador Rand Paul. Tras el ascenso de Trump a la presidencia, comenzó a estudiar en la Universidad de Boston, donde se convirtió en una figura provocadora y experimentó una rápida radicalización.

En menos de un año, con 19 años, se encontraba entre los cientos de neonazis que marcharon en Charlottesville al grito de «Los judíos no nos reemplazarán».

Este fue un momento crucial para el primer mandato de Trump. El Presidente conmocionó a USA y al mundo al insistir en que había "gente muy buena en ambos bandos" en Charlottesville. El caos que se desató allí cambió la vida de Fuentes después de que activistas de izquierda expusieran públicamente la información personal de los manifestantes. Consiguió exactamente lo que quería: publicidad mundial, y no desaprovechó la oportunidad.

Fuentes nunca regresó a la universidad y, en cambio, se lanzó a una carrera en los medios, convirtiendo el sótano de sus padres en un estudio de podcast. Desde 2017, presenta desde allí su programa en streaming 'America First', ganando cada vez más audiencia. Desde el principio, destacó como una personalidad mediática aguda y hábil que supo adaptar el nazismo europeo a la derecha estadounidense y a la cultura de internet de la Generación Z.

Las generaciones mayores tienen dificultades para comprender cómo puede celebrar el cumpleaños de Iosif Stalin un momento y alabar a Adolf Hitler al siguiente. Reserva una repulsión particular para los no cristianos y para los "judíos pérfidos".

"Cuando tomemos el poder", declaró, "deberán ser condenados a muerte".

Junto a miles de personas, Fuentes irrumpió en el Capitolio el 6 de enero de 2021; como muchos otros, se grabó en directo para sus seguidores. Tras el intento de golpe de Estado, Fuentes —al igual que Trump— fue vetado de las principales plataformas de redes sociales. Sin embargo, su exilio no duró mucho: Elon Musk le restituyó su cuenta tras comprar Twitter y rebautizarla como X. En su primera publicación tras su regreso, Fuentes culpó de todos sus problemas a los judíos, quienes, según él, controlan los medios de comunicación.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Facebook y YouTube también le devolvieron la plataforma a Fuentes. Hoy en día, cuenta con alrededor de 1 millón de seguidores en diversas plataformas, acumulando cientos de miles de visualizaciones y reproducciones por cada episodio de su podcast.

Hitler.png "(...) Nick Fuentes defiende a Hitler como "un estadista alemán" al tiempo que rechaza "la narrativa caricaturesca y absurda" en torno al Holocausto: "También hubo campos de exterminio contra los alemanes. Había muchos campos. Había campos por todas partes". (...)".

Benjamin Netanyahu

«El partido Likud, de corte maximalista judío, domina nuestro gobierno en Israel», declaró el 15/10/2023, e instó a su audiencia a disfrutar de las consecuencias de la guerra que acababa de estallar en la Franja de Gaza. «Si el genocidio israelí en Gaza logra que la comunidad internacional se procure contra ellos, entonces el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo», afirmó, refiriéndose a Hamás. «Tengo sentimientos encontrados respecto a este conflicto; somos enemigos del antiguo orden liberal, pero debemos reconocer su importancia estratégica».

Sus reiteradas críticas al Likud y a Benjamin Netanyahu forman parte de una visión del mundo más amplia que borra cualquier distinción entre judíos estadounidenses e israelíes, considerándolos una sola entidad que conspira para convertir a los cristianos blancos en minoría, siguiendo la llamada Teoría del Gran Reemplazo.

Fuentes se burla de la memoria del Holocausto y califica su racismo como "realismo racial" respecto a la "judería organizada".

En su opinión, la conspiración incluye a multimillonarios de derecha como Sheldon Adelson y Bill Ackman, así como a intelectuales influyentes de derecha como el académico israelí Yoram Hazony. Todos ellos, afirma, perjudican a la raza blanca. Incluso el vicepresidente JD Vance ha provocado su ira por estar casado con una mujer de ascendencia india, lo que generó el comentario: "¿Cómo podemos confiar en este traidor a la raza?".

Aun así, los millones de personas que vieron la emisión de Carlson la semana pasada representan una audiencia mucho mayor que la que consigue Fuentes. El presentador condujo el diálogo íntimo para normalizar y humanizar al entrevistado, para mostrar lo natural que ha sido su transformación a lo largo de los años y por qué sus opiniones, cuidadosamente razonadas, merecen ser escuchadas.

«Todo el mundo va a decir: "Eres un nazi igual que Fuentes". Vale. Pero no creo que Fuentes vaya a desaparecer», dijo Carlson, justificando la entrevista. «[El comentarista conservador] Ben Shapiro intentó estrangularlo en la universidad, y ahora es más famoso que nunca».

Carlson, como de costumbre, oculta sus verdaderas intenciones y se hace el ingenuo, un papel que ya le es habitual. Tras ser despedido de Fox News y vagar por el desierto de las redes sociales, ha logrado regresar a la cima del panorama mediático asociándose con Elon Musk para promocionar "The Tucker Carlson Show", disponible en X.

Ahora, Carlson se posiciona como la figura más influyente del movimiento MAGA después de Trump, e incluso como alguien que podría heredarlo dentro de 3 años. Durante el último año, ha invitado a un número creciente de extremistas y antisemitas que representan una parte considerable del electorado MAGA. Una posible explicación, según Will Sommer y otros, es que Carlson entiende lo mismo que Trump: que la audiencia nacionalista de Fuentes constituye un bloque electoral significativo, y en la próxima batalla por la sucesión, cada bloque cuenta.

Carlson comprende algo sobre la próxima generación del movimiento. Un reportaje de Politico el mes pasado ofreció una perspectiva importante de una generación más joven que es fundamentalmente diferente de sus predecesores republicanos. No se trata de personas que se unieron al partido y luego vieron cómo Trump lo controlaba; son jóvenes que se unieron al partido desde el principio porque admiraban a Trump. El reportaje reveló mensajes de los jóvenes líderes republicanos que muestran que los chistes antisemitas y las expresiones de apoyo a los nazis son ahora la norma. Un activista escribió sin rodeos: «¡Amo a Hitler!», mientras que una figura destacada dijo: «Admito que tengo una vena nazi». Otros simplemente bromeaban sobre las cámaras de gas.

skynews-charlie-kirk-maga_7016852 Asesinado Charlie Kirk, figura emblemática de MAGA y crítico de Israel.

Heritage Foundation

El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, también se sitúa firmemente dentro de una base populista. Su organización, con sede en Washington D.C. y vínculos con Israel, forma parte integral del establishment republicano, funcionando como una fábrica de altos funcionarios, propuestas políticas y decretos ejecutivos.

El documento 'Mandato para el Liderazgo' de este grupo de expertos, publicado en 1981, proporcionó el plan conservador para la Administración Ronald Reagan, mientras que su 'Proyecto 2025' —destinado a consolidar todo el poder de la derecha en la figura del propio Trump— sirvió como hoja de ruta populista del Presidente.

Entonces, tal como ahora, la Fundación Heritage muestra una notable flexibilidad ideológica, basada en dos condiciones fundamentales:

lealtad a cualquier Presidente republicano, a cualquier precio, y

la promoción de los intereses financieros de sus donantes.

El grupo de expertos, que ha proporcionado más altos funcionarios a la Administración Trump que cualquier otra organización en Estados Unidos, firmó un acuerdo de colaboración en 2024 con el podcast de Carlson.

Tras la polémica suscitada por la entrevista a Fuentes, Roberts publicó un video igualmente provocador. «Quiero dejar algo claro», dijo. «Los cristianos pueden criticar al Estado de Israel sin ser antisemitas. Mi lealtad es primero a Cristo y siempre a Estados Unidos».

Roberts añadió que, « cuando conviene a los intereses de Estados Unidos cooperar con Israel y otros aliados, debemos hacerlo, mediante alianzas en seguridad, inteligencia y tecnología».

Pero, en ausencia de tal interés, afirmó:

Los conservadores no deben sentirse obligados a apoyar automáticamente a ningún gobierno extranjero, por mucha presión que ejerza la clase globalista o sus portavoces en Washington. La Fundación Heritage no se convirtió en el pilar intelectual del movimiento conservador cancelando a nuestros propios miembros ni censurando la conciencia de los cristianos… Siempre defenderemos a nuestros amigos de las calumnias de quienes actúan con mala fe. Eso incluye a Tucker Carlson. La coalición venenosa que lo ataca está sembrando la división y su intento de silenciarlo fracasará. Los conservadores no deben sentirse obligados a apoyar automáticamente a ningún gobierno extranjero, por mucha presión que ejerza la clase globalista o sus portavoces en Washington. La Fundación Heritage no se convirtió en el pilar intelectual del movimiento conservador cancelando a nuestros propios miembros ni censurando la conciencia de los cristianos… Siempre defenderemos a nuestros amigos de las calumnias de quienes actúan con mala fe. Eso incluye a Tucker Carlson. La coalición venenosa que lo ataca está sembrando la división y su intento de silenciarlo fracasará.

"Si el genocidio israelí en Gaza moviliza el apoyo internacional en su contra, se convierte en una situación en la que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo", dijo Fuentes, refiriéndose a Hamás, justo después de que estallara la guerra en la Franja.

El poco inspirador Roberts dista mucho de ser un influencer en redes sociales y se le recuerda principalmente por haber declarado, antes de las elecciones de 2024, que la revolución sería incruenta «si la izquierda lo permite».

Su vídeo, no obstante, acumuló decenas de millones de visualizaciones y suscitó duras críticas dentro de la élite conservadora.

El comentarista Shapiro criticó duramente tanto a Carlson como a Fuentes, mientras que John Podhoretz, editor de la revista neoconservadora Commentary, advirtió que procesos similares condujeron a la aniquilación de «nuestra gente en Europa».

Roberts apareció rápidamente en un podcast conservador en un intento por contener el daño causado por la entrevista de Carlson. Admitió que debería haber denunciado explícitamente a Fuentes, pero él insistió en que el antisemitismo es un tema marginal en la derecha, a diferencia de la izquierda.

Aun así, parece que dentro de la Fundación Heritage, el apoyo abierto al nazismo es inaceptable: el jefe de gabinete de Roberts, Ryan Neuhaus, renunció, y el profesor Robert George, miembro de la junta directiva de Princeton, publicó un extenso tuit afirmando que, si bien el movimiento conservador «puede y debe ser inclusivo», «simplemente no puede incluir ni dar cabida a supremacistas blancos ni racistas de ningún tipo, antisemitas, eugenistas ni a otros cuyas ideologías sean incompatibles con la creencia en la dignidad inherente e igual de todos».

kevin roberts.webp Kevin Roberts, Heritage Foundation.

Partido Republicano

Mientras la élite conservadora debatía la línea divisoria entre antisemitismo y oposición a Netanyahu, Carlson se recostó y sonrió con su habitual aire de suficiencia. A diferencia de Roberts, no vio necesidad de disculparse por las declaraciones de Fuentes. De hecho, la única disculpa que ofreció tuvo lugar durante la propia entrevista: por haber tardado tanto en darse cuenta de que Fuentes era una figura prometedora.

Una cosa es cierta: su poder no deja de crecer, ganando seguidores, estatus y admiradores. En TikTok, se ha popularizado la idea de que jóvenes lo presenten como una voz de la razón y se quejen de que sus palabras se sacan de contexto. Ahora, gracias a Carlson y a la Fundación Heritage, Fuentes se ha ganado un lugar dentro del Partido Republicano.

Este año, la Fundación Heritage lanzó su 'Proyecto Esther', supuestamente destinado a combatir el antisemitismo en los campus universitarios. La organización incluso contrató, por primera vez, a 3 investigadores que no residen en Washington D.C.: el profesor Eugene Kontorovich, del Foro Kohelet y 2 académicos del Instituto Misgav, un centro de estudios con sede en Jerusalén también afiliado al Foro Kohelet. Kontorovich no criticó públicamente a Carlson tras la emisión de su podcast, pero tuiteó que se sentía más orgulloso que nunca de ser conservador.

Por su parte, Fuentes escribió el año pasado: "Cuando comencé mi carrera en 2017, era considerado una figura tóxica en la derecha estadounidense por mis puntos de vista identitarios blancos, realistas en materia racial, conscientes de la ideología judía, antisionistas, autoritarios y católicos tradicionales… En 2023, en casi todos los aspectos, nuestras opiniones, antes consideradas tóxicas, están llamando a la puerta de la corriente política principal".

