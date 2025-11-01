Israel rechaza cuerpos entregados por Hamas y lo acusa por demoras en entrega de rehenes

Hamas

Mientras las partes se acusan de violaciones, una fuente de seguridad de Hamás reportó ataques aéreos en el sur al amanecer y fuego de buques de guerra hacia las costas de Jan Yunis. Un residente de Jabalia, Hisham Al-Bardai, relató que la tregua "ha comenzado, pero la guerra no ha terminado" y criticó la política de bloqueo israelí.

La atención también se centra en las próximas etapas del plan de paz propuesto por EE. UU., que incluyen el desarme de Hamás, una autoridad de transición y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Se prevé que esta fuerza, compuesta principalmente por naciones árabes, cuente con el respaldo de Egipto y Jordania.

Gaza contexto

Los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania y Alemania insistieron, en una conferencia en Baréin, en que la fuerza debe contar con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para ser efectiva.

En este panorama, muchos gazatíes siguen desplazados. Sumaya Daloul, de 27 años, expresó a la AFP su pesimismo: “Preveo que el sufrimiento en Gaza continuará durante años. No hay esperanza de que la vida regrese, ni siquiera parcialmente”.

La incertidumbre continúa siendo el pan de cada día.

Más noticias en Urgente24

Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas

AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final

Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei