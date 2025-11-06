Tráfico ilegal: Gustavo Sáenz reclamó activar Ley de derribo y radarizar

Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera, Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera,

Alineado con el gobierno nacional

El mandatario se mostró en sintonía con la administración nacional

Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que de una u otra forma entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerzas que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado

