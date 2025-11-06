El gobernador Gustavo Sáenz volvió a pedir por la Ley de derribo y la radarización de las fronteras Tras la caida de la narcoavioneta. El funcionario ratificó además su decisión de no retroceder en la lucha contra el narcotráfico.
AVIONETA NARCO EN SALTA
Tráfico ilegal: Gustavo Sáenz reclamó activar Ley de derribo y radarizar
El gobernador,Gustavo Sáenz, volvió a pedir por la Ley de derribo y la radarización de las fronteras, Dijo que no va a "retorcer en la lucha contra el narcotráfico"
06 de noviembre de 2025 - 18:34
El titular provincial sostuvo que no dará un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico y destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y federales.
Gustavo Sáenz agradeció
En igual sentido completó
Alineado con el gobierno nacional
El mandatario se mostró en sintonía con la administración nacional
