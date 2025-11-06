urgente24
AVIONETA NARCO EN SALTA

Tráfico ilegal: Gustavo Sáenz reclamó activar Ley de derribo y radarizar

El gobernador,Gustavo Sáenz, volvió a pedir por la Ley de derribo y la radarización de las fronteras, Dijo que no va a "retorcer en la lucha contra el narcotráfico"

06 de noviembre de 2025 - 18:34
Claramente se observa la linea de riesgo que sufre la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a pedir por la Ley de derribo y la radarización de las fronteras Tras la caida de la narcoavioneta. El funcionario ratificó además su decisión de no retroceder en la lucha contra el narcotráfico.

Sáenz relanzó el pedido después del operativo que las fuerzas de seguridad montaron al caer un avión de pequeño porte con d rogas en Rosario de la Frontera supuestamente proveniente de Bolivia ya que estaba matriculada en el país vecino.

El titular provincial sostuvo que no dará un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico y destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y federales.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta
Gustavo Sáenz agradeció

Gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Salta y las fuerzas federales, se logró un importante operativo y se detuvo a parte de la banda que daba apoyo en tierra y que intentó cubrir la operación", Finalmente, Sáenz remarcó que su gestión continuará impulsando acciones para proteger a los salteños y fortalecer el control en las fronteras.

En igual sentido completó

Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera,

Alineado con el gobierno nacional

El mandatario se mostró en sintonía con la administración nacional

Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que de una u otra forma entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerzas que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado

