Jeanine Áñez en libertad, nueva Bolivia y giro a la centroderecha con Rodrigo Paz

En tanto, David Inca, representante de las víctimas de Senkata —una brutal represión durante el gobierno de Áñez que dejó varios muertos— rechazó la resolución del TSJ que anuló la condena de la expresidenta y la liberó. "Tiene un sesgo de parcialización a favor de una persona e ideología, y desmerece totalmente a las víctimas”, señaló, en declaraciones recogidas por TeleSUR. También recordó que durante el gobierno de Áñez hubo torturas, masacres y violación a los derechos humanos según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Existe el delito de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución”, insistió Inca.

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló el miércoles la sentencia contra la expresidente Jeanine Áñez y ordenó liberarla de inmediato, lo que resultó en que este jueves recuperara su libertad. Un fallo que coincide con la actual transición de gobierno hacia la presidencia de Rodrigo Paz, que sepulta décadas de gobiernos del MAS.

"Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz", informó el miércoles el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, el magistrado Romer Saucedo.

El magistrado detalló que durante la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza".

"Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", añadió.

En junio de 2022, Áñez recibió la condena a diez años de prisión por lo que se denominó el caso ‘golpe de Estado II’, acusada de haberse colocado ilegalmente en la línea de sucesión detrás de Evo Morales y otros funcionarios, así como por haber conspirado contra el Estado de Derecgo.

En 2019, Áñez promulgó el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías que durante su mandato perpetraron las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba)

En la revisión de la sentencia, a pedido de la defensa de la expresidenta, los magistrados del máximo tribunal de Bolibia consideraron que "hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente que han afectado el debido proceso y también sus derechos".

La resolución del Supremo señala que "la sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional" y considera que el tribunal que condenó a Áñez omitió valorar que las renuncias"de quienes estaban antes que la exmandataria en la línea de sucesión en 2019 "fueron públicas, expresas y con efectos inmediatos".

"Áñez Chávez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano", indica la resolución.

Este jueves, mismo día en que recuperó la libertad, Jeanine Áñez posteó en X un agardecimiento especial al máximo tribunal por anular su condena, a la que consideraba arbitraria: "Agradezco al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos. M añana dejaré este lugar a las 10:00 horas. Siento profunda emoción de abrazar mi libertad con mis hijos, mi familia, mis abogados y quienes no me abandonaron nunca. Y mi gratitud eterna a Dios que me acompañó en esta injusticia terrible que hoy, finalmente, acabó".

En un mensaje anterior, la exmandataria afirmó que "estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción". Y aseguró: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó".

Luego de recuperar la libertad y salir de la cárcel de Miraflorees, Áñez permanecerá en La Paz para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, prevista para este sábado 8 de noviembre, según lo confirmó su hija, Carolina Ribera. Posteriormente, retornará a Trinidad, su ciudad natal.

