"Tractoricidio" en Santa Fe y Córdoba; Gustavo Sáenz "ver para creer"; bolsonarista genera caos

El 30 de octubre fue recibido junto al resto de los gobernadores, pero en la previa criticó a Cristina Kirchner y su hijo Máximo.

3-Nelson Castro y un tema recurrente

En una reciente entrevista, el médico neurólogo tuvo que negar los rumores sobre su supuesta homosexualidad.

Aclaró que no tendría problema en asumirse, pero insistió en que no es gay.

Hasta ahora, los únicos analistas políticos televisivos que se declararon abiertamente homosexuales fueron los rosarinos Luis Novaresio y Osvaldo Bazán.

4-Gobernador de Bolsonaro desata caos

La irrupción policial en las favelas de Río de Janeiro solo promete más sangre y violencia.

El Comando Vermelho reemplaza al Estado en muchos de los barrios más humildes, donde controla la seguridad, la comida y hasta la justicia.

Con armamento militar en sus manos, se espera una ola de muertes en una ciudad que vive del turismo y recibe más de un millón de visitantes cada año.