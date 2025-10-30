"Tractoricidio" en Santa Fe y Córdoba; Gustavo Sáenz "ver para creer"; bolsonarista genera caos

urgente24
Gustavo Sàenza, gobernador de Salta

1-Alejandro Fantino denunció "tractoricidio"

El comunicador expuso un problema que atraviesa el interior productivo de la Argentina.

Señaló que existían 400 fábricas vinculadas a la industria de tractores en las provincias de Santa Fe y Córdoba, pero en el último año 150 debieron cerrar.

¿Será esta la “destrucción creativa” de la que habla Javier Milei?

2-Gobernador de Salta aún no confía en la Casa Rosada

Gustavo Sáenz cantó en Plaza de Mayo junto al folclorista Facundo Saravia para reclamar que se cumplan las obras prometidas para su provincia.

Frente a Balcarce 50, el gobernador entonó una canción crítica hacia Javier Milei, en un gesto que mezcló política y música.

El 30 de octubre fue recibido junto al resto de los gobernadores, pero en la previa criticó a Cristina Kirchner y su hijo Máximo.

3-Nelson Castro y un tema recurrente

En una reciente entrevista, el médico neurólogo tuvo que negar los rumores sobre su supuesta homosexualidad.

Aclaró que no tendría problema en asumirse, pero insistió en que no es gay.

Hasta ahora, los únicos analistas políticos televisivos que se declararon abiertamente homosexuales fueron los rosarinos Luis Novaresio y Osvaldo Bazán.

4-Gobernador de Bolsonaro desata caos

La irrupción policial en las favelas de Río de Janeiro solo promete más sangre y violencia.

El Comando Vermelho reemplaza al Estado en muchos de los barrios más humildes, donde controla la seguridad, la comida y hasta la justicia.

Con armamento militar en sus manos, se espera una ola de muertes en una ciudad que vive del turismo y recibe más de un millón de visitantes cada año.

