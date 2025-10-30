Finde en Rosario: Festival Bandera, Luciano Pereyra y festejos por Halloween

image Se conocieron los horarios.

Luciano Pereyra en Metropolitano

El cantante y compositor regresa a Rosario en el marco de su nuevo Tour "Te sigo amando".

* Viernes y sábado a las 21. Entradas desde $50.000.

Roberto Moldavsky en Teatro Brodway

Con su sello inigualable presenta su nuevo show donde el humor político, los viajes en familia, los cambios de la edad, lo difícil que es adaptarse a las nuevas tecnologías y la mejor música a cargo de la inigualable Valentín Gómez, son el combo perfecto para una noche a carcajadas.

* Viernes a las 19 y a las 21. Valor $40.000 en adelante.

Halloween Peñapalooza en Bioceres Arena

Presencia de Damas Gratis, Mario Pereyra y Los Peñaloza.

* Viernes a las 23.59. Entradas desde $10.000.

Festival Palau en el Monumento a la Bandera

La ciudad del Rosario, en Argentina, fue el escenario perfecto para que el Festival Palao se llevara a cabo hace 25 años. A pesar de casi un cuarto de siglo después, el conferencista Andrés Palau y su equipo regresarán para terminar la obra de Dios y llenar de esperanza a millones de personas.

Embed - FESTIVAL PALAU Oficial on Instagram: "El Chamamé dice presente con @tupanoy Festival Palau Rosario 2025 31 de Octubre 1ro de Noviembre ¡GRATIS!" View this post on Instagram A post shared by FESTIVAL PALAU Oficial (@palaufestival)

Sobre ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro realizó una emotiva conferencia de prensa, para recibir a los representantes del festival, con el fin de brindarles un agradecimiento y reconocer el cambio que continúan realizando en las diferentes naciones.

"Rosario siempre tuvo altos niveles de violencia, pero disminuyó porque se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, ONG e iglesias. Nunca podría venir la solución de acciones individuales". "Rosario siempre tuvo altos niveles de violencia, pero disminuyó porque se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, ONG e iglesias. Nunca podría venir la solución de acciones individuales".

Con los más variados ritmos como cumbia, pop, música urbana, electrónica y mucho más de la mano de artistas de renombre como Rodrigo Tapari, Manuel Wirtz, Rescate, DJPV y otros músicos nacionales e internacionales que acompañarán a Andrés y Wendy Palau, conferencistas y motivadores que recorren el mundo con un mensaje para la sociedad.

* Viernes desde las 18 y sábado a partir de las 12. Gratis.

Fiesta ¡FA! en Bioceres

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estoesfaok/status/1966616850306891953&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN ROSARIO



La fiesta ¡FA! vuelve al Bioceres Arena, este 31 de octubre para disfrutar de una noche increíble

¿Nos vemos ahi?



Entradas a la venta acáhttps://t.co/cUML5EUCMj pic.twitter.com/gqIDbwdqyI — Esto es ¡FA! (@Estoesfaok) September 12, 2025

* Viernes a partir de las 19. Entradas a partir de $50.000.

La Noche de los Espumantes

Embed - La Noche de Espumantes Rosario on Instagram: "Mañana será una noche ideal para disfrutar y brindar! ÚLTIMAS ANTICIPADAS!! Espumantes + tapeo + espacio lounge en una de las terrazas más lindas de la ciudad La Gran Noche de los Espumantes La Terraza de @theclub.rosario Viernes 31 de octubre | 19:30 a 23:00 Más de 10 bodegas en degustación libre: Colosso, Sottano, Mil Demonios, López / Montchenot, Losance, Magnolia, Vistalba, Forconesi, Abraham Wines, Jasmine de los Mundos, Chandon y Bianchi. Tapeo gourmet y el mejor ambiente para disfrutar bajo las estrellas Livings para relajarse Últimas entradas anticipadas con descuento en el link de la bio. #Espumantes #EventoRosario #VinosArgentinos #SparklingNight" View this post on Instagram A post shared by La Noche de Espumantes Rosario (@nocheespumantesrosario)

* Viernes de 19.30 a 1.30. Anticipadas $36.000.

Actividades de Halloween para los más chicos

La Biblio está Embrujada (Biblioteca Argentina)

Algo insólito ocurrió entre libros y estantes. Un disparate, un error del destino, liberó a los personajes de los cuentos de terror. Augusta y Clarita tienen una misión, que solas no podrán concretar. El único modo de volver a encerrarlos es realizando juntos un ritual.

Una experiencia maravillosa llena de terror y suspenso para ahuyentar los miedos. Dirigido a infancias de 6 a 11 años (edad sugerida).

* Viernes de 19 a 21. Gratis.

Halloween Party en José Ingenieros 2599 (Garita 11, Funes)

Destinada para niños, adultos, brujas, monstruos, fantasmas y zoombies que se quieran divertir.

* Viernes desde las 19.30. Entrada general $30.000.

