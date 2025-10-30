ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana aterrador con la llegada de Halloween. Grandes actividades en una agenda marcada por dicho acontecimiento y mucho más para aprovechar. Un despliegue de festivales imperdibles y entretenimiento para los niños.
Finde en Rosario: Festival Bandera, Luciano Pereyra y festejos por Halloween
Halloween llega a Rosario con una agenda repleta para el fin de semana. Diferentes propuestas para todas las edades y mucha música.
Festival Bandera en el Hipódromo
El Festival Bandera es "encuentro e identidad, y es motor cultural y económico para la región. Año tras año crece en convocatoria y propuestas, consolidándose como un evento indispensable para quienes aman la música en vivo", destacan desde la organización.
Se trata de un evento ya instalado como uno de los festivales de música más importantes de la agenda nacional y es "uno de los hitos indispensables de la ciudad que es cuna del rock nacional".
Al igual que en las 5 ediciones anteriores el BANDERA se prepara para recibir a público de todo el país que se da cita en un encuentro que ya se destaca entre los festivales más importantes de música de la agenda nacional.
La organización presentó oficialmente el lineup en un evento en el Bioceres Arena, donde confirmó que Divididos, Babasónicos y el cantante colombiano Juanes serán las figuras centrales de esta edición. A ellos se suman El Kuelgue, Deep Dish, Conociendo Rusia, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Videotape, Marttein, Un Muerto Más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema, entre otros.
* Sábado a partir de las 14.30.
Luciano Pereyra en Metropolitano
El cantante y compositor regresa a Rosario en el marco de su nuevo Tour "Te sigo amando".
* Viernes y sábado a las 21. Entradas desde $50.000.
Roberto Moldavsky en Teatro Brodway
Con su sello inigualable presenta su nuevo show donde el humor político, los viajes en familia, los cambios de la edad, lo difícil que es adaptarse a las nuevas tecnologías y la mejor música a cargo de la inigualable Valentín Gómez, son el combo perfecto para una noche a carcajadas.
* Viernes a las 19 y a las 21. Valor $40.000 en adelante.
Halloween Peñapalooza en Bioceres Arena
Presencia de Damas Gratis, Mario Pereyra y Los Peñaloza.
* Viernes a las 23.59. Entradas desde $10.000.
Festival Palau en el Monumento a la Bandera
La ciudad del Rosario, en Argentina, fue el escenario perfecto para que el Festival Palao se llevara a cabo hace 25 años. A pesar de casi un cuarto de siglo después, el conferencista Andrés Palau y su equipo regresarán para terminar la obra de Dios y llenar de esperanza a millones de personas.
Sobre ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro realizó una emotiva conferencia de prensa, para recibir a los representantes del festival, con el fin de brindarles un agradecimiento y reconocer el cambio que continúan realizando en las diferentes naciones.
Con los más variados ritmos como cumbia, pop, música urbana, electrónica y mucho más de la mano de artistas de renombre como Rodrigo Tapari, Manuel Wirtz, Rescate, DJPV y otros músicos nacionales e internacionales que acompañarán a Andrés y Wendy Palau, conferencistas y motivadores que recorren el mundo con un mensaje para la sociedad.
* Viernes desde las 18 y sábado a partir de las 12. Gratis.
Fiesta ¡FA! en Bioceres
* Viernes a partir de las 19. Entradas a partir de $50.000.
La Noche de los Espumantes
* Viernes de 19.30 a 1.30. Anticipadas $36.000.
Actividades de Halloween para los más chicos
La Biblio está Embrujada (Biblioteca Argentina)
Algo insólito ocurrió entre libros y estantes. Un disparate, un error del destino, liberó a los personajes de los cuentos de terror. Augusta y Clarita tienen una misión, que solas no podrán concretar. El único modo de volver a encerrarlos es realizando juntos un ritual.
Una experiencia maravillosa llena de terror y suspenso para ahuyentar los miedos. Dirigido a infancias de 6 a 11 años (edad sugerida).
* Viernes de 19 a 21. Gratis.
Halloween Party en José Ingenieros 2599 (Garita 11, Funes)
Destinada para niños, adultos, brujas, monstruos, fantasmas y zoombies que se quieran divertir.
* Viernes desde las 19.30. Entrada general $30.000.
