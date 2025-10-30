Meta se desploma en Wall Street y la City se pregunta: ¿Comprar o vender?

En el documento difundido por Allaria, se advierte que “la previsión de un gasto de capital cada vez más agresivo genera controversias entre los inversores”. En el documento difundido por Allaria, se advierte que “la previsión de un gasto de capital cada vez más agresivo genera controversias entre los inversores”.

La consultora considera que el gasto en infraestructura y nómina podría crecer a un ritmo “materialmente superior” al de los ingresos, lo que pondría en duda la sustentabilidad del actual modelo de inversión.

Zuckerberg insiste en que la apuesta por Meta AI es estratégica. La aplicación ya superó los 1.000 millones de usuarios activos, lo que la posiciona como una de las mayores plataformas de inteligencia artificial de consumo en el mundo. Sin embargo, el mercado empieza a preguntarse si los beneficios futuros justificarán la magnitud de las inversiones presentes.

Las luces y sombras del negocio

El negocio central de publicidad volvió a mostrar fortaleza, con un incremento interanual del 25,6% y un avance del 10% en el precio promedio por anuncio. Los usuarios activos diarios crecieron 7,6% hasta los 3.540 millones, mientras el ingreso promedio por persona subió 17,7% a US$ 14,46.

Estos datos confirman que la plataforma mantiene un nivel de actividad récord. Sin embargo, el problema no está en la demanda, sino en la estructura de costos.

El margen operativo se redujo del 43% al 40%, mientras Reality Labs, la división enfocada en el metaverso, volvió a perder US$ 4.400 millones, a pesar de un salto del 74% en ingresos. El margen operativo se redujo del 43% al 40%, mientras Reality Labs, la división enfocada en el metaverso, volvió a perder US$ 4.400 millones, a pesar de un salto del 74% en ingresos.

Allaria señala que Meta cerró el trimestre con US$ 44.450 millones en caja, tras recomprar US$ 3.160 millones en acciones y distribuir US$ 1.330 millones en dividendos. Pero el aumento constante del gasto en IA amenaza con diluir ese colchón financiero si no logra generar retornos acordes.

image

Una valuación que divide al mercado

Pese al desplome, Meta continúa cotizando con múltiplos exigentes. El fwd P/E se mantiene en 25,6 veces, por encima del promedio histórico de 22,2x, y el valor sobre ventas se ubica en 9,1x.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tealdif/status/1983969085449703764&partner=&hide_thread=false Adentro acá también @ US$665

Oportunidad para inversores de largo plazo.$META tradea @ 22x EPS estimado para 2026, lo que la convierte en la más barata de las Siete Magníficas e incluso que el S&P500 que tradea @ 22,5x EPS 26.



Not financial advise. https://t.co/VnIcWN8VYj pic.twitter.com/R6nso4Vx4V — Franco Tealdi (@tealdif) October 30, 2025

De acuerdo con Allaria, una valuación razonable estaría cerca de los US$ 770, equivalente a 25 veces el beneficio estimado para 2026 y 12 veces el EBITDA del mismo año. Con el papel cotizando alrededor de US$ 659, el potencial de suba ronda el 28%, aunque con un nivel de incertidumbre elevado.

image

El mercado, en consecuencia, se encuentra dividido. Algunos fondos ven en la caída una oportunidad para recomprar posiciones a precios más atractivos. Otros temen que el impulso de la inteligencia artificial haya llegado a un punto de saturación y prefieren esperar señales de control del gasto antes de volver a entrar.

¿Una oportunidad?

En la City porteña predominan las lecturas cruzadas. Para los traders más agresivos, la baja del 11% podría ser una entrada táctica antes de un rebote técnico. Para los más conservadores, la tendencia del gasto y la pérdida de márgenes justifican mantener cautela.

El informe de Allaria coincide parcialmente con esa visión. Aclara que las inversiones actuales impulsarán el crecimiento de ingresos, pero advierte que “el fuerte aumento del capex y los gastos operativos presionará las expectativas de ganancias y el flujo de caja libre”.

Entonces

La corrección de Meta no parece ser un simple ajuste técnico. Representa el punto de inflexión entre el optimismo ciego por la IA y la exigencia de resultados concretos.

El mercado ya no premia promesas, exige evidencia. Meta enfrenta el desafío de demostrar que su apuesta por la inteligencia artificial puede traducirse en beneficios sostenibles sin comprometer su rentabilidad.

Allaria resume el dilema con precisión. A estos precios, la acción no luce cara en términos de potencial, pero tampoco barata frente al riesgo.

Otras noticias en Urgente24:

AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

La NASA captó algo que no debería existir en el cometa 31/ATLAS

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura