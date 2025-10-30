4 cosas que puedes hacer ahora para prevenir el Parkinson

Según la experta, las personas con bajo riesgo tenían algo más en común: consumían abundante proteína magra y menos grasas saturadas.

Protege tu cabeza

Algunas investigaciones han relacionado las lesiones en la cabeza con afecciones del cerebro como el Alzheimer y también con el Parkinson.

En el sitio Oprah Daily hacen referencia a un informe que sugirió que el riesgo de enfermedad de Parkinson era un 57 % mayor en quienes habían sufrido una conmoción cerebral.

En ese sentido, se recomienda usar el cinturón de seguridad, tener precaución al practicar deportes con alto riesgo de lesión craneoencefálica, y usar casco al andar en bicicleta, patinar, esquiar y más.

ejercicio adulto mayor freepik.jpg

Parkinson: ¿Por qué deberías hacer ejercicio físico?

Haz ejercicio

Una de las mejores maneras de prevenir la enfermedad de Parkinson es a través de la actividad física.

La Dr. Kiranmayi Adimoolam, MD, FAAFP, médica de familia y geriatra escribió para University of Maryland Medcal System que, según investigaciones, el ejercicio físico es una buena manera de tratar a los pacientes con Parkinson y parece ayudar a prevenir o retrasar la aparición de esta enfermedad.

"De hecho, los estudios han demostrado que las personas con enfermedad de Parkinson y corazones fuertes y en forma obtienen mejores resultados en las pruebas de pensamiento y control muscular y, a menudo, viven más", agregó.

Duerme bien

Asimismo, hay pruebas de que la calidad del sueño y el sueño están relacionados.

En un estudio con 64.855 personas, y un seguimiento de 13 años, 75 participantes desarrollaron parkinsonismo, de los cuales 47 desarrollaron enfermedad de Parkinson.

"Demostramos que, dentro de los primeros 2 años de seguimiento, una peor calidad del sueño y una menor duración del sueño se relacionaron con un mayor riesgo de parkinsonismo. Las asociaciones de peor calidad del sueño con la enfermedad de Parkinson fueron más pronunciadas y estadísticamente significativas, en comparación con el parkinsonismo". Fue publicado en Brain.

----------

Más noticias en Urgente24

Mira lo que una dermatóloga quiere que sepas sobre la psoriasis

¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?

Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad

5 alimentos más ricos en proteínas para diabéticos

3 mejores trucos para calmar el miedo y la preocupación