Rumbo a la Luna: la apuesta que asusta a Occidente

Mientras Estados Unidos y Europa observan con recelo, China reafirma sin filtros su meta de llevar humanos a la Luna antes de 2030. "Nuestro objetivo es firme y no negociable", sentenció Zhang Jingbo, dejando en claro que el gigante asiático va en serio. Los avances en el cohete Larga Marcha 10, los trajes lunares de última generación y vehículos de exploración robóticos muestran que no es simple propaganda.

image

Las próximas pruebas cruciales incluyen el módulo de aterrizaje Lanyue y la nave tripulada Mengzhou, piezas fundamentales del rompecabezas lunar chino. Para Wu Fei, este lanzamiento representa mucho más que tecnología: "Integrar mis sueños al programa espacial de China es la mayor fortuna que esta era me concedió", declaró emocionado ante los periodistas.

La estación Tiangong, operada independientemente tras ser excluida de la Estación Espacial Internacional por presiones políticas de Washington, sigue rotando tripulaciones cada seis meses.

Pekín consolida así su liderazgo en la nueva carrera espacial del siglo XXI, dejando atrás cualquier intento de aislamiento y demostrando que el futuro del cosmos también habla mandarín.

