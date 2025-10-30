China hace historia con el lanzamiento de la nave Shenzhou-21. El 31 de octubre, Wu Fei se convertirá en el astronauta más joven del gigante asiático en llegar al espacio, pulverizando récords con apenas 32 años. La NASA se lo perdió y la Estación Espacial china lo espera con ansías.
China récord: Lanzará al astronauta más joven del mundo y ratones vivos a su estación espacial
Pekín acelera su carrera lunar y desafía el monopolio occidental. China tiene bien claro cómo superar a la NASA con este astronauta.
¿Qué es lo más importante de esta misión made in China?
Lo acompañarán el comandante veterano Zhang Lu (48), quien ya estuvo en órbita durante la misión Shenzhou-15, y el especialista Zhang Hongzhang (39), ambos clave en esta aventura de seis meses que promete revolucionar la investigación científica global.
Pero lo que realmente genera furor es el cargamento: cuatro ratones —dos machos y dos hembras— viajarán junto a la tripulación. Es la primera vez en la historia espacial china que mamíferos vivos participan de experimentos orbitales. Los roedores serán sometidos a rigurosas observaciones en condiciones de microgravedad y confinamiento extremo. Los científicos buscan descifrar cómo reaccionan sus organismos al estrés y qué cambios de comportamiento experimentan lejos de la Tierra.
Después de meses en órbita, los animales regresarán al planeta para análisis detallados que podrían cambiar nuestra comprensión sobre la vida en el espacio. "Es un hito científico sin precedentes para nuestro país", confirmó Zhang Jingbo, vocero de la Agencia China de Vuelos Espaciales Tripulados.
Rumbo a la Luna: la apuesta que asusta a Occidente
Mientras Estados Unidos y Europa observan con recelo, China reafirma sin filtros su meta de llevar humanos a la Luna antes de 2030. "Nuestro objetivo es firme y no negociable", sentenció Zhang Jingbo, dejando en claro que el gigante asiático va en serio. Los avances en el cohete Larga Marcha 10, los trajes lunares de última generación y vehículos de exploración robóticos muestran que no es simple propaganda.
Las próximas pruebas cruciales incluyen el módulo de aterrizaje Lanyue y la nave tripulada Mengzhou, piezas fundamentales del rompecabezas lunar chino. Para Wu Fei, este lanzamiento representa mucho más que tecnología: "Integrar mis sueños al programa espacial de China es la mayor fortuna que esta era me concedió", declaró emocionado ante los periodistas.
La estación Tiangong, operada independientemente tras ser excluida de la Estación Espacial Internacional por presiones políticas de Washington, sigue rotando tripulaciones cada seis meses.
Pekín consolida así su liderazgo en la nueva carrera espacial del siglo XXI, dejando atrás cualquier intento de aislamiento y demostrando que el futuro del cosmos también habla mandarín.
