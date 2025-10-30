Sturzenegger desmintió los rumores sobre la reforma laboral: De cuántas horas será la jornada

“Hace más de diez años que Argentina no genera empleo formal y hoy la mitad de la fuerza laboral trabaja en negro. Algo hay que hacer”, señaló.

Reforma laboral para "que lluevan los contratos"

Aunque evitó precisar cuándo ingresará el texto oficial al Parlamento, el ministro adelantó que la iniciativa “buscará mejorar las condiciones para que las empresas contraten y los trabajadores tengan más oportunidades”, con un esquema “más flexible, pero sin perder derechos básicos”.

Entre los ejes que se analizan dentro del Ejecutivo figura la creación del “salario dinámico”, un mecanismo que permitiría vincular los ingresos a la productividad o al desempeño. “En la Argentina los convenios son por sector y se aplican a todo el país. Si se pudiera adaptar a la realidad de cada región, el noroeste podría generar hasta un 16% más de empleo”, argumentó.

Sin embargo, desde la CGT volvieron a expresar su rechazo a esa idea. Dirigentes sindicales advirtieron que el sistema de salarios variables “rompe con la lógica colectiva” de las paritarias. “Pretenden que el básico sea más bajo y que los aumentos dependan del mérito individual. Es un modelo que no existe en ningún lugar del mundo”, apuntaron.

En el Gobierno buscan mostrarse prudentes mientras el borrador de la reforma laboral se termina de definir dentro del Consejo de Mayo, el espacio que reúne a representantes de las provincias, empresarios y gremios. La intención es que el texto final ingrese al Congreso junto con el paquete de reformas tributarias y económicas previsto para diciembre.

“No hay ninguna intención de avanzar con medidas extremas. Lo que queremos es recuperar el empleo y dar previsibilidad, no generar miedo”, resumió Sturzenegger, en un intento por enfriar la polémica que comenzó antes incluso de que el proyecto llegara al Parlamento.

