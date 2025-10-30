El Merval y el dólar se toman un respiro (los bonos no)

El Merval moderó su impulso y se posiciona a cerrar mixto, reflejando cierta toma de ganancias luego de una semana explosiva. Según datos de Rava Bursátil, el panel líder mostró retrocesos en YPF (-1,39%), Pampa Energía (-2,75%), Supervielle (-4,51%) y BBVA (-3,3%), mientras que BYMA se destacó con una suba del +4,5%.
En términos mensuales, las acciones argentinas siguen acumulando alzas de dos dígitos: BBAR (+68,7%), BMA (+91,6%), SUPV (+106%), GGAL (+78,8%) y EDN (+85,7%), marcando uno de los mejores desempeños de los últimos años en pesos. Sin embargo, la rueda mostró una clara desaceleración de momentum y un sesgo vendedor hacia el cierre.
Entre las excepciones positivas del día se destacaron TRAN (+1,3%) y TXAR (+1,8%), impulsadas por recomposición de carteras en utilities y siderurgia.
Los ADR’s también ajustan
En Nueva York, la rueda fue más equilibrada. Si bien predominó el rojo, algunos papeles argentinos lograron sostener las ganancias recientes. MELI subió +4,9%, consolidando su liderazgo entre las tecnológicas latinoamericanas, mientras que GGAL (+1,5%), TGSU2 (+4,9%) y TX (+1,4%) también mostraron avances.
Del otro lado, BBAR (-3,2%), BMA (-2,4%), SUPV (-3,6%) y EDN (-5,1%) concentraron la presión vendedora tras semanas de subas vertiginosas. Pese a las caídas diarias, el balance mensual sigue siendo abrumadoramente positivo: los ADRs bancarios acumulan alzas superiores al +90% en octubre.
Los bonos en dólares siguen firmes
Los títulos soberanos en moneda dura extendieron las ganancias, con subas de hasta +2,2% en la jornada y promedios mensuales de más del +30%. El GD46D lideró con +2,2%, seguido por el AL35D (+0,4%) y el AE38D (+0,8%).
En el mes, los Globales y Bonares treparon entre +26% y +33%, confirmando un cambio de tendencia luego del castigo de septiembre.
CEDEARs: Meta se hunde y GPRK brilla
El mapa de CEDEARs mostró un contraste brutal entre tecnológicas y energéticas. Meta se desplomó -10,67% tras presentar resultados por debajo de lo esperado y advertir sobre mayores inversiones en IA. En contraposición, Geopark (GPRK) saltó +23,89%, seguido por Rigetti (RGTI) +5,57% y Google (GOOGL) +3,41%.
También se destacó Mercado Libre (MELI) +4,19%, impulsada por recompras y buen clima en la región. En el extremo opuesto, Tesla (-3,42%) y Roblox (-11,36%) acentuaron su corrección.
El balance sectorial mostró preferencia por energía y tecnología defensiva, mientras que consumo y entretenimiento concentraron las caídas más pronunciadas.
El dólar se estabiliza
Tras días de fuerte volatilidad post electoral, el mercado cambiario se estabilizó.
El dólar blue se mantuvo en $1.455, sin cambios, mientras que el oficial se ubicó en $1.465,83 (+0,1%). El MEP retrocedió -0,7% hasta $1.464,99, y el CCL se mantuvo en torno a $1.487,37.
La brecha entre el financiero y el oficial ronda el +1,4%, uno de los niveles más bajos del año, producto del esquema de “bandas” y las intervenciones del BCRA en futuros.
En tanto, el dólar mayorista se ofreció en $1.430, marcando una leve baja del -0,4%, mientras el cripto avanzó a $1.487,7 (+0,2%).
Los bancos mostraron paridades estables: el Santander vendió a $1.470, Galicia a $1.465 y BBVA a $1.455, reflejando un mercado sin tensión inmediata.
Una pausa tras la euforia
La jornada funcionó como un descanso técnico luego de varias ruedas en alza. La City interpreta el freno como saludable antes del cierre de mes, en un contexto donde los flujos externos siguen firmes y los rendimientos locales mantienen atractivo.
Los bonos continúan marcando el pulso del optimismo, mientras que las acciones buscan un nuevo equilibrio tras subas de más del +50% en semanas.
De fondo, la estabilidad del dólar refuerza la expectativa de continuidad del régimen de bandas, aunque el mercado empieza a mirar con atención el nivel de tasas reales y la dinámica de reservas del Banco Central.
