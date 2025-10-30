El Merval y el dólar se toman un respiro (los bonos no)

Los bonos en dólares siguen firmes

Los títulos soberanos en moneda dura extendieron las ganancias, con subas de hasta +2,2% en la jornada y promedios mensuales de más del +30%. El GD46D lideró con +2,2%, seguido por el AL35D (+0,4%) y el AE38D (+0,8%).

image

En el mes, los Globales y Bonares treparon entre +26% y +33%, confirmando un cambio de tendencia luego del castigo de septiembre.

CEDEARs: Meta se hunde y GPRK brilla

El mapa de CEDEARs mostró un contraste brutal entre tecnológicas y energéticas. Meta se desplomó -10,67% tras presentar resultados por debajo de lo esperado y advertir sobre mayores inversiones en IA. En contraposición, Geopark (GPRK) saltó +23,89%, seguido por Rigetti (RGTI) +5,57% y Google (GOOGL) +3,41%.

También se destacó Mercado Libre (MELI) +4,19%, impulsada por recompras y buen clima en la región. En el extremo opuesto, Tesla (-3,42%) y Roblox (-11,36%) acentuaron su corrección.

image

El balance sectorial mostró preferencia por energía y tecnología defensiva, mientras que consumo y entretenimiento concentraron las caídas más pronunciadas.

El dólar se estabiliza

Tras días de fuerte volatilidad post electoral, el mercado cambiario se estabilizó.

El dólar blue se mantuvo en $1.455, sin cambios, mientras que el oficial se ubicó en $1.465,83 (+0,1%). El MEP retrocedió -0,7% hasta $1.464,99, y el CCL se mantuvo en torno a $1.487,37.

La brecha entre el financiero y el oficial ronda el +1,4%, uno de los niveles más bajos del año, producto del esquema de “bandas” y las intervenciones del BCRA en futuros.

image

En tanto, el dólar mayorista se ofreció en $1.430, marcando una leve baja del -0,4%, mientras el cripto avanzó a $1.487,7 (+0,2%).

Los bancos mostraron paridades estables: el Santander vendió a $1.470, Galicia a $1.465 y BBVA a $1.455, reflejando un mercado sin tensión inmediata.

image

Una pausa tras la euforia

La jornada funcionó como un descanso técnico luego de varias ruedas en alza. La City interpreta el freno como saludable antes del cierre de mes, en un contexto donde los flujos externos siguen firmes y los rendimientos locales mantienen atractivo.

Los bonos continúan marcando el pulso del optimismo, mientras que las acciones buscan un nuevo equilibrio tras subas de más del +50% en semanas.

De fondo, la estabilidad del dólar refuerza la expectativa de continuidad del régimen de bandas, aunque el mercado empieza a mirar con atención el nivel de tasas reales y la dinámica de reservas del Banco Central.

Si el clima internacional acompaña y el Gobierno logra sostener el equilibrio fiscal, la corrección de hoy podría ser apenas eso: una pausa en un rally que, por ahora, sigue vigente. Si el clima internacional acompaña y el Gobierno logra sostener el equilibrio fiscal, la corrección de hoy podría ser apenas eso: una pausa en un rally que, por ahora, sigue vigente.

Más noticias en Urgente24:

Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"

Maximiliano Pullaro lejos del objetivo: Ahora, el desafío será doble

Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"

¿Comienza el conflicto?: Martín Menem ninguneó al PRO