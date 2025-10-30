Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción bomba en vuelos al exterior y nacionales

Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera nacional, lanzó promociones y descuentos únicos en vuelos domésticos y al exterior. Es ideal para una escapada de fin de año o bien para vacaciones antes de que termine el 2025. No te lo vas a querer perder.
La aerolínea de bandera sigue con su plan de recuperación tras la cantidad de vuelos suspendidos que tuvo este año. Para recuperar la confianza de los pasajeros y aumentar el turismo nacional, lanzaron promociones en pasajes a destinos domésticos y también internacionales.
A partir del pasado 28 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, Aerolíneas Argentinas habilitó un descuento del 10% en vuelos locales e internacionales. Los mismos se pueden utilizar con un viaje de vuelta antes del 18 de diciembre de 2025.
Los vuelos nacionales, además, se pueden abonar en cuotas sin interés. Lo bueno es que aplica tanto a pasajes de ida como de ida y vuelta y también en adultos o menores. El descuento se va a hacer efectivo automáticamente sobre la base de la tarifa.
Si tenés planeado viajar antes del 18 de diciembre a algún destino nacional o justo te surgió la posibilidad de hacer turismo en el exterior, estos descuentos vienen como anillo al dedo. Si bien es un 10% de ahorro y no parece mucho, al ser tarifas elevadas se siente bastante la diferencia.
