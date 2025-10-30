urgente24
UNA PROVINCIA POR MES

Empatía con los amigos: Evalúan reuniones de gabinete fuera Balcarce 50

Al parecer el objetivo sería mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo.

30 de octubre de 2025 - 18:58
El entorno de Javier Miliei y el mismo Presidente evalúan cambios en las reuniones de gabinete

Por GUILLERMO CARRIL

Tras el triunfo, Javier Milei trasladará la Capital Federal una vez por mes

El Presidente Javier Milei planea cambiar su estrategia territorial tras el balance de las elecciones legislativas y comenzará a visitar una provincia por mes, según reveló Radio Rivadavia. La novedad salió de la mesa chica que frecuenta el mandatario

Radio Rivadavia. eexpuso que "los primeros destinos serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco".

La información, difundida por la emisora en su cuenta de X, indica que el mandatario también evalúa realizar reuniones de gabinete en el interior del país.

casa rosada.webp
De la Casa Rosada a las provincias

Según trascendió, se trata de un planteo que le realizó al Presidente su "mesa chica" tras analizar el resultado electoral del pasado domingo.

El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, sacando entre el 40% y el 50% de los votos.

Los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.

