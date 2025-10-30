Empatía con los amigos: Evalúan reuniones de gabinete fuera Balcarce 50

El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, sacando entre el 40% y el 50% de los votos.

Los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.

Más noticias en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura

La NASA captó algo que no debería existir en el cometa 31/ATLAS

Cometa 31/Atlas, posible nave alienígena, según experto de Harvard