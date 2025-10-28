Aerolíneas Argentinas y su flota: "Quieren poner Bluetooth a un Fiat 600"

Según el gremio, la empresa estatal tendría problemas para enfrentar las demandas técnicas de mantenimiento por distintos motivos. Entre ellos, insuficientes herramientas comunes y especiales para realizar las distintas tareas, falta importante de personal técnico en todos los sectores y niveles de ejecución y supervisión, falta de plan de reemplazo de personal y otras falencias que se enmarcaron en un diagnóstico de situación.

Además, APTA apuntó contra la decisión de ejecutar la reparación de los motores de la flota 737-800 en el exterior, lo cual habría generado un sobre costo en dólares a la compañía cuando el personal técnico local habría estado capacitado para tal fin.

“Aerolíneas Argentinas no es solo una empresa de Servicios Aerocomerciales de Transporte de Pasajeros y Carga. Su Área Técnica es la Industria de Mantenimiento y Reparación Aeronáutica más grande de Argentina y una de las mayores de Sudamérica. Vaciarla de recursos humanos, de infraestructura y medios tecnológicos -como está ocurriendo-, equivale a cerrarla encubiertamente”, dijeron desde APTA.

aerolíneas argentinas.jpg Tensión en Aerolíneas Argentinas.

Problemas de flota

En el mismo tono que Cirielli, APTA señaló la necesidad de renovación de flota para un funcionamiento eficiente, tal y como demanda el Gobierno nacional. Para ello, se señaló la suspensión del plan de reemplazo de los aviones E190 por modernos E195-E2, que quedó en la nada.

“La flota de Aerolíneas Argentinas necesita renovarse. Tener aviones modernos, que ahorran combustible, sean menos contaminantes en gases y en huella acústica (ruidos). También más confortables y con mejores servicios para sus pasajeros. Aerolíneas anunció en 2023 (cuando Fabián Lombardo era Director Comercial, de Planeamiento y Gestión de Rutas), el reemplazo de los Embraer 190, por los E195-E2, para modernizar su flota regional con un modelo de mayor capacidad y eficiencia. Desde 2024, con Lombardo Presidente de la Compañía, el tema quedó suspendido”, indicaron.

