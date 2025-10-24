La asamblea de pilotos de Aerolíneas Argentinas comenzó en Aeroparque y la compañía estatal cargó en un comunicado contra la medida de los trabajadores. Según la empresa, la actitud de abandonar tareas “daña la confianza de los pasajeros” en medio de una presunta reconstrucción de la percepción del mercado.
60 vuelos afectados: Aerolíneas Argentinas acusa a los pilotos de "dañar la confianza"
El paro de pilotos en Aerolíneas Argentinas desató la crítica de la dirección de la empresa, quien apuntó contra los trabajadores. Se complican 60 vuelos.
El señalamiento llegó tras la confirmación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) sobre la asamblea que se lleva adelante en la terminal porteña desde las 6 de la mañana de este viernes (24/10) hasta las 10 horas. Según estimaciones de la compañía, la medida afectará no menos de 60 vuelos y 7000 pasajeros en todo el país.
La nueva medida de fuerza es la segunda en lo que va de octubre y podría ser un anticipo de un paro de mayor impacto en caso de mantenerse las tensiones entre ambas partes. Cabe recordar que el Gobierno nacional agotó la instancia de conciliación obligatoria, abriendo la posibilidad de un escenario de conflicto de cara a fin de año.
Qué dicen los pilotos de Aerolíneas Argentinas
Para los pilotos, el reclamo central se basa en dos líneas. La primera es salarial, ítem que por el plan de ajuste que se llevó a cabo para estabilizar financieramente a la línea aérea de bandera quedó postergado.
En ese sentido, Aerolíneas Argentinas destacó la independencia lograda de los aportes del Tesoro, a los cuales no tuvo que recurrir por primera vez en varios años. Además, la empresa estatal registró un leve superávit por primera vez en décadas, todo ello en el marco de una reducción fuerte de los gastos operativos.
La segunda línea de conflicto es reglamentaria. Los pilotos reclaman una revisión urgente de la nueva normativa que acortó los periodos de descanso y vacaciones, además de amputar conceptos remunerativos como el tiempo de espera en aeropuertos que son propios del rubro.
En las últimas semanas, los pilotos de APLA sumaron una nueva queja. Se trata del estado de la seguridad operacional referido a las condiciones de la flota de Aerolíneas Argentinas, y más específicamente la de sus aviones Boeing 737-800, que recientemente registraron fallas serias en sus motores provocando incluso incidentes en vuelo.
A raíz de esas fallas, los pilotos se negaron a volar al menos ocho aeronaves que debieron ser dejadas en tierra para revisiones exhaustivas.
Qué hacer en caso de ser afectado
Aerolíneas Argentinas señaló el procedimiento que los pasajeros pueden seguir para chequear el estado de sus vuelos:
Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.
Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.
Para consultas o gestiones los pasajeros podrán contactarse al Whatsapp de la compañía (+54 9 11 4940 4798) durante las 24 hs. También. Recomendamos utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) o en www.aerolineas.com.ar.
