60 vuelos afectados: Aerolíneas Argentinas acusa a los pilotos de "dañar la confianza"

En ese sentido, Aerolíneas Argentinas destacó la independencia lograda de los aportes del Tesoro, a los cuales no tuvo que recurrir por primera vez en varios años. Además, la empresa estatal registró un leve superávit por primera vez en décadas, todo ello en el marco de una reducción fuerte de los gastos operativos.

La segunda línea de conflicto es reglamentaria. Los pilotos reclaman una revisión urgente de la nueva normativa que acortó los periodos de descanso y vacaciones, además de amputar conceptos remunerativos como el tiempo de espera en aeropuertos que son propios del rubro.

En las últimas semanas, los pilotos de APLA sumaron una nueva queja. Se trata del estado de la seguridad operacional referido a las condiciones de la flota de Aerolíneas Argentinas, y más específicamente la de sus aviones Boeing 737-800, que recientemente registraron fallas serias en sus motores provocando incluso incidentes en vuelo.

A raíz de esas fallas, los pilotos se negaron a volar al menos ocho aeronaves que debieron ser dejadas en tierra para revisiones exhaustivas.

pablo biró.jpg Pablo Biró, líder de los pilotos de APLA.

Qué hacer en caso de ser afectado

Aerolíneas Argentinas señaló el procedimiento que los pasajeros pueden seguir para chequear el estado de sus vuelos:

Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.

Para consultas o gestiones los pasajeros podrán contactarse al Whatsapp de la compañía (+54 9 11 4940 4798) durante las 24 hs. También. Recomendamos utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) o en www.aerolineas.com.ar.

