Aerolíneas Argentinas sin accidentes mortales desde 1970 pero debió retirar 8 aviones

"No se trata de incidentes aislados ni de pura mala suerte, se evidencia una administración que minimiza la importancia de la seguridad y menosprecia la profesionalidad técnica", acusaron tras revelar las fallas en unidades Boeing 737.

Hasta tanto no se reviertan los problemas detectados en los aviones en cuestión, los pilotos advirtieron que se abstendrán de operarlos. Por el momento, la buena instrucción, preparación y profesionalismo de las tripulaciones ha logrado que los incidentes no pasaran a mayores.

Un informe confidencial filtrado por la periodista Guadalupe Vázquez en TV mostró una auditoria de las autoridades de Administración Federal de Aviación de USA donde aparecieron 54 observaciones distintas para Aerolíneas Argentinas.

- 85 FALLAS en todo el sistema aéreo de Argentina

- 12 FALLAS CRÍTICAS

- La única empresa señalada con 54 OBSERVACIONES es Aerolíneas Argentinas.

Controversias sobre los rankings de seguridad aérea

El sitio web especializado AirlineRatings.com presentó su esperado ranking de las aerolíneas más seguras del mundo en 2025 y Aerolíneas Argentinas no figura entre las 25 mejores.

Air New Zealand se hizo con el primer puesto, destronando a Qantas, su eterno rival.

Muchos recordarán el laureado filme “Rain man” cuando el autista que personifica Dustin Hoffman se niega a volar en una línea que no sea la australiana. La escena debió ser removida del largometraje a pesar de que los datos eran reales.

Lo cierto es que nuestra compañía de bandera ya no figura entre las 25 más confiables del planeta.

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates

6. Virgin Australia

7. Etihad Airways

8. ANA

9. EVA Air

10. Korean Air

11. Alaska Airlines

12. Turkish Airlines (THY)

13. TAP Portugal

14. Hawaiian Airlines

15. American Airlines

16. SAS

17. British Airways

18. Iberia

19. Finnair

20. Lufthansa/Suiza

21. JAL

22. Air Canada

23. Delta Airlines

24. Vietnam Airlines

25. United Airlines

Así quedaron las posiciones el año pasado, sin noticias de Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, otras mediciones ubican a AA entre las 10 compañías más seguras del mundo: sería la única empresa aerocomercial de Sudamérica que figura en el top ten. El resultado se basa en un informe de la oficina alemana de JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) y lo publica la web especializada en aviación civil news.com.au.

La tabla la muestra en el octavo lugar planetario solamente detrás de de British Airways, Air Canada, All Nippon Airways, Qantas, Finnair, Air Lingus y Air New Zeland.

En el informe se detalla que ‘Aerolíneas Argentinas se ha asegurado de permanecer siendo sumamente segura para sus pasajeros, sin contar con accidentes fatales en su haber desde el año 1970’. El ‘índice de Seguridad’ y el posterior Ranking se hace en función al número de pasajeros que pierden la vida en relación con el número de pasajeros transportados.

¿Qué tan seguro es volar?

Un estudio reciente sobre seguridad aérea publicado por la citada revista mostró que el riesgo de muerte a nivel mundial es de aproximadamente 1 en 13,7 millones. La comparación con la tasa de mortalidad en la carretera es mucho mejor ya que en rutas y autopistas es de 1 en 1,19 millones, una diferencia abismal.