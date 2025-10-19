Aerolíneas Argentinas anunció el retiro preventivo de varias naves tras una revisión exhaustiva: el miércoles 15 de Octubre se registró una falla en el vuelo AR1526, con partida desde Aeroparque Internacional Jorge Newbery y destino a Córdoba.
Aerolíneas Argentinas sin accidentes mortales desde 1970 pero debió retirar 8 aviones
Aerolíneas Argentinas pausó el funcionamiento de 8 Boeing 737-800 tras fallas en el Aeroparque Jorge Newbery y un video que comprobó una explosión.
Otro inconveniente se había producido pocos días antes en Trelew, Chubut.
Concretamente, al avión que tuvo que aterrizar de emergencia se le rompió un motor. De todas formas, se trata de unidades certificadas para volar con el 50% de la planta de poder: con un solo alcanza para aterrizar de forma segura.
¿Qué dice el gremio de los pilotos?
APLA reveló que en los últimos meses se registraron 4 fallas distintas de motor en aviones de Aerolíneas Argentinas y denunciaron una "alarmante falta de gestión" por parte del titular de la compañía, Fabián Lombardo.
"No se trata de incidentes aislados ni de pura mala suerte, se evidencia una administración que minimiza la importancia de la seguridad y menosprecia la profesionalidad técnica", acusaron tras revelar las fallas en unidades Boeing 737.
Un informe confidencial filtrado por la periodista Guadalupe Vázquez en TV mostró una auditoria de las autoridades de Administración Federal de Aviación de USA donde aparecieron 54 observaciones distintas para Aerolíneas Argentinas.
Controversias sobre los rankings de seguridad aérea
El sitio web especializado AirlineRatings.com presentó su esperado ranking de las aerolíneas más seguras del mundo en 2025 y Aerolíneas Argentinas no figura entre las 25 mejores.
Air New Zealand se hizo con el primer puesto, destronando a Qantas, su eterno rival.
Muchos recordarán el laureado filme “Rain man” cuando el autista que personifica Dustin Hoffman se niega a volar en una línea que no sea la australiana. La escena debió ser removida del largometraje a pesar de que los datos eran reales.
Lo cierto es que nuestra compañía de bandera ya no figura entre las 25 más confiables del planeta.
1. Air New Zealand
2. Qantas
3. Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates
6. Virgin Australia
7. Etihad Airways
8. ANA
9. EVA Air
10. Korean Air
11. Alaska Airlines
12. Turkish Airlines (THY)
13. TAP Portugal
14. Hawaiian Airlines
15. American Airlines
16. SAS
17. British Airways
18. Iberia
19. Finnair
20. Lufthansa/Suiza
21. JAL
22. Air Canada
23. Delta Airlines
24. Vietnam Airlines
25. United Airlines
Así quedaron las posiciones el año pasado, sin noticias de Aerolíneas Argentinas.
La tabla la muestra en el octavo lugar planetario solamente detrás de de British Airways, Air Canada, All Nippon Airways, Qantas, Finnair, Air Lingus y Air New Zeland.
En el informe se detalla que ‘Aerolíneas Argentinas se ha asegurado de permanecer siendo sumamente segura para sus pasajeros, sin contar con accidentes fatales en su haber desde el año 1970’. El ‘índice de Seguridad’ y el posterior Ranking se hace en función al número de pasajeros que pierden la vida en relación con el número de pasajeros transportados.
¿Qué tan seguro es volar?
Un estudio reciente sobre seguridad aérea publicado por la citada revista mostró que el riesgo de muerte a nivel mundial es de aproximadamente 1 en 13,7 millones. La comparación con la tasa de mortalidad en la carretera es mucho mejor ya que en rutas y autopistas es de 1 en 1,19 millones, una diferencia abismal.