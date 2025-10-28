urgente24
Piedra libre: Encontraron los pesos de Bessent en el BCRA

Luego de semanas sin información oficial, ahora dos consultoras encontraron dónde están los pesos de Bessent.

28 de octubre de 2025 - 22:03
Los pesos de Bessent están en letras de liquidez del BCRA.

Desde que se conoció que el Tesoro de Estados Unidos compraría pesos para alivianar la presión sobre el precio del dólar, surgieron muchas dudas: Que si Bessent se llevaría el dinero, que si lo dejaría para hacer carry trade, entre otras. Hasta que se confirmó que quedarían en el BCRA.

Los pesos de Bessent en el BCRA

En un inicio, se supo a través de Bloomberg que una fuente había confirmado esto aunque no se sabían más detalles sobre la posición de esos pesos en las cuentas del BCRA.

Ahora surgió más información. De acuerdo con la consultora Econviews, los pesos argentinos comprados por el Tesoro de Estados Unidos figuran en los balances del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como "letras de liquidez".

El economista Alejandro Giacoia, de Econviews, publicó un posteo en sus redes sociales que dio luz a la gran incógnita sobre los pesos de Bessent:

En el último balance del BCRA parece confirmarse dónde quedaron los pesos del US Treasury. Se registró una suba fuerte en el stock de letras emitidas en moneda nacional (USD 2,082 mill.) En principio no son dollar-linked. En el pdf figuran como letras de liquidez. En el último balance del BCRA parece confirmarse dónde quedaron los pesos del US Treasury. Se registró una suba fuerte en el stock de letras emitidas en moneda nacional (USD 2,082 mill.) En principio no son dollar-linked. En el pdf figuran como letras de liquidez.

De acuerdo con el posteo, los pesos que compró el Tesoro de Estados Unidos para que no aumente el dólar equivalen a US$2.082 millones. Las "letras de liquidez" supondrían una remuneración, aunque aún no hay información oficial al respecto.

Bessent necesitaría que la flotación entre bandas continúe

La consultora 1816 lanzó un informe especial en el que detalla:

Hace unos minutos se hizo público el dato de OTROS pasivos en Pesos de ayer lunes y, como hubo un crecimiento marginal respecto al viernes, nos hace prácticamente descartar la posibilidad de que las Letras que tiene Estados Unidos sean dollar linked (si lo fueran, ayer el stock de OTROS debería haber caído sensiblemente, considerando que el A3500 bajó 7,2% respect o al viernes). Esto significa que, salvo que EEUU tenga Letras del BCRA estilo Duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen. Hace unos minutos se hizo público el dato de OTROS pasivos en Pesos de ayer lunes y, como hubo un crecimiento marginal respecto al viernes, nos hace prácticamente descartar la posibilidad de que las Letras que tiene Estados Unidos sean dollar linked (si lo fueran, ayer el stock de OTROS debería haber caído sensiblemente, considerando que el A3500 bajó 7,2% respect o al viernes). Esto significa que, salvo que EEUU tenga Letras del BCRA estilo Duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen.

El economista Miguel Kiguel habla de pasivos remunerados en un posteo de redes:

Los pesos de Bessent están depositados en el BCRA. Vuelven los pasivos remunerados???? Los pesos de Bessent están depositados en el BCRA. Vuelven los pasivos remunerados????

Aún resta que el gobierno haga públicos los detalles de las condiciones en las que el BCRA emitió estas letras.

