Piedra libre: Encontraron los pesos de Bessent en el BCRA
Luego de semanas sin información oficial, ahora dos consultoras encontraron dónde están los pesos de Bessent.
Los pesos de Bessent en el BCRA
En un inicio, se supo a través de Bloomberg que una fuente había confirmado esto aunque no se sabían más detalles sobre la posición de esos pesos en las cuentas del BCRA.
Ahora surgió más información. De acuerdo con la consultora Econviews, los pesos argentinos comprados por el Tesoro de Estados Unidos figuran en los balances del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como "letras de liquidez".
El economista Alejandro Giacoia, de Econviews, publicó un posteo en sus redes sociales que dio luz a la gran incógnita sobre los pesos de Bessent:
De acuerdo con el posteo, los pesos que compró el Tesoro de Estados Unidos para que no aumente el dólar equivalen a US$2.082 millones. Las "letras de liquidez" supondrían una remuneración, aunque aún no hay información oficial al respecto.
Bessent necesitaría que la flotación entre bandas continúe
La consultora 1816 lanzó un informe especial en el que detalla:
El economista Miguel Kiguel habla de pasivos remunerados en un posteo de redes:
Aún resta que el gobierno haga públicos los detalles de las condiciones en las que el BCRA emitió estas letras.
