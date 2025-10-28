Piedra libre: Encontraron los pesos de Bessent en el BCRA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alegiacoia/status/1983276783454826505&partner=&hide_thread=false En el último balance del BCRA parece confirmarse dónde quedaron los pesos del US Treasury.



De acuerdo con el posteo, los pesos que compró el Tesoro de Estados Unidos para que no aumente el dólar equivalen a US$2.082 millones. Las "letras de liquidez" supondrían una remuneración, aunque aún no hay información oficial al respecto.

Bessent necesitaría que la flotación entre bandas continúe

La consultora 1816 lanzó un informe especial en el que detalla:

Hace unos minutos se hizo público el dato de OTROS pasivos en Pesos de ayer lunes y, como hubo un crecimiento marginal respecto al viernes, nos hace prácticamente descartar la posibilidad de que las Letras que tiene Estados Unidos sean dollar linked (si lo fueran, ayer el stock de OTROS debería haber caído sensiblemente, considerando que el A3500 bajó 7,2% respect o al viernes). Esto significa que, salvo que EEUU tenga Letras del BCRA estilo Duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen. Hace unos minutos se hizo público el dato de OTROS pasivos en Pesos de ayer lunes y, como hubo un crecimiento marginal respecto al viernes, nos hace prácticamente descartar la posibilidad de que las Letras que tiene Estados Unidos sean dollar linked (si lo fueran, ayer el stock de OTROS debería haber caído sensiblemente, considerando que el A3500 bajó 7,2% respect o al viernes). Esto significa que, salvo que EEUU tenga Letras del BCRA estilo Duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen.

El economista Miguel Kiguel habla de pasivos remunerados en un posteo de redes:

Los pesos de Bessent están depositados en el BCRA. Vuelven los pasivos remunerados???? Los pesos de Bessent están depositados en el BCRA. Vuelven los pasivos remunerados????

Aún resta que el gobierno haga públicos los detalles de las condiciones en las que el BCRA emitió estas letras.

