Bessent ya habría puesto US$ 1.000 millones en el mercado cambiario argentino

15/10 vende US$199 millones

17/10 vende US$ 200 millones

22/10 vende US$ 500 millones

El total de dólares vendidos por el Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino ya asciende a alrededor de US$ 1.039 millones.

Con respecto a la última intervención, tal como publicó Urgente24, Bloomberg publicó:

Los operadores estiman que el Tesoro estadounidense vendió entre US$ 400 y US$ 500 millones de dólares, lo que, según ellos, constituye su mayor intervención hasta la fecha. Los operadores estiman que el Tesoro estadounidense vendió entre US$ 400 y US$ 500 millones de dólares, lo que, según ellos, constituye su mayor intervención hasta la fecha.

Estos datos no cuentan con confirmación oficial de las partes.

Aún con la fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos, sumado a casi US$ 50 millones vendidos por el BCRA ayer, 21/10, el dólar desde el 09/10 al 22/10 subió 4,9%, de $1.420 a $1.489.

El costo político en Estados Unidos

En Estados Unidos ya todos saben los detalles electorales y económicos argentinos. Así lo demuestra el exsecretario del Tesoro, Mark Sobel, que criticó el riesgo cambiario que asume Estados Unidos teniendo pesos argentinos en su poder. En un posteo de redes sociales se pregunta:

Supongo que el Tesoro de Estados Unidos solo está tratando de llegar al 26/10, pero es enormemente costoso porque los argentinos quieren salir barato, cortesía del Tesoro. Sé por qué el Tesoro de Estados Unidos mantiene euros/yenes. Ya es bastante malo que tenga pesos en sus libros, pero ¿acaso también asume el riesgo cambiario? Sería un despilfarro y un desperdicio de dinero público. Supongo que el Tesoro de Estados Unidos solo está tratando de llegar al 26/10, pero es enormemente costoso porque los argentinos quieren salir barato, cortesía del Tesoro. Sé por qué el Tesoro de Estados Unidos mantiene euros/yenes. Ya es bastante malo que tenga pesos en sus libros, pero ¿acaso también asume el riesgo cambiario? Sería un despilfarro y un desperdicio de dinero público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobel_mark/status/1981107286287536359&partner=&hide_thread=false Guess UST is just trying to get to 10/26, but it's hugely costly b/c Argies wants out cheap, courtesy of UST.



I know why UST holds euros/yen. Bad enough UST taking pesos on its books, but is it also taking the FX risk? That would be height of folly/waste of taxpayer money. https://t.co/dRmyqvL0A1 — Mark Sobel (@sobel_mark) October 22, 2025

